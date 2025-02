Premios Grammy 2025: todos los ganadores en la gran fiesta de la música Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Beyoncé, Billie Eilish y Taylor Swift fueron las protagonistas de la noche.

La 67ª edición de los Premios Grammy se celebró en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La ceremonia estuvo conducida por Trevor Noah y estuvo marcada por el apoyo de todos los artistas a las víctimas de los incendios que hubo en la ciudad.

La gala contó con las presentaciones en vivo de artistas como Shakira, Billie Eilish, Charli XCX y Chappell Roan, entre otros. Además, Lady Gaga y Bruno Mars cantaron “California dreaming’”, como un tributo especial a las víctimas de los recientes incendios en Los Ángeles.

Lista completa de ganadores premios Grammy 2025

Álbum del Año

“New Blue Sun” – André 3000

“Cowboy Carter” – Beyoncé – Ganador

“Short n’ Sweet” – Sabrina Carpenter

“Brat” – Charli XCX

“Djesse Vol. 4″ – Jacob Collier

“Hit Me Hard and Soft” – Billie Eilish

“The Rise and Fall of a Midwest Princess” – Chappell Roan

“The Tortured Poets Department” – Taylor Swift

Grabación del Año

“Now and Then” – The Beatles

“Texas Hold ‘Em” – Beyoncé

“Espresso” – Sabrina Carpenter

“360″ – Charli XCX

“Birds of a Feather” – Billie Eilish

“Not Like Us” – Kendrick Lamar – Ganador

“Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

“Fortnight” – Taylor Swift Ft. Post Malone

Canción del Año

“A Bar Song (Tipsy)” – Shaboozey

“Birds of a Feather” – Billie Eilish

“Die With a Smile” – Lady Gaga & Bruno Mars

“Fortnight” – Taylor Swift Featuring Post Malone

“Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

“Not Like Us” – Kendrick Lamar – Ganador

“Please Please Please” – Sabrina Carpenter

“Texas Hold ‘Em” – Beyoncé

Mejor Artista nuevo

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan – Ganadora

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor álbum pop vocal

“Short n’ Sweet” – Sabrina Carpenter – Ganador

“Hit Me Hard and Soft” – Billie Eilish

“Eternal Sunshine” – Ariana Grande

“The Rise and Fall of a Midwest Princess” – Chappell Roan

“The Tortured Poets Department” – Taylor Swift

MIRA TAMBIÉN Gran Hermano: quién fue la última eliminada de la casa

Mejor interpretación de dúo/grupo pop

“Us.” Gracie Abrams featuring Taylor Swift

“Levii’s Jeans” Beyoncé featuring Post Malone

“Guess” Charli xcx and Billie Eilish

“the boy is mine” Ariana Grande, Brandy and Monica

“Die With A Smile” Lady Gaga and Bruno Mars – Ganador

Mejor interpretación pop solista

“Bodyguard” Beyoncé

“Espresso” Sabrina Carpenter – Ganadora

“Apple” Charli xcx

“Birds of a Feather” Billie Eilish

“Good Luck, Babe!” Chappell Roan

Mejor interpretación Música Alternativa

“Neon Pill” – Cage the Elephant

“Song of the Lake” – Nick Cave & the Bad Seeds

“Starburster” – Fontaines D.C.

“Bye Bye” – Kim Gordon

“Flea” – St. Vincent – Ganador

Mejor álbum rock

“Happiness Bastards” – The Black Crowes

“Romance” – Fontaines D.C.

“Saviors” – Green Day

“TANGK” – Idles

“Dark Matter” – Pearl Jam

“Hackney Diamonds” – The Rolling Stones – Ganador

“No Name” – Jack White

Mejor grabación dance pop

“Make You Mine” – Madison Beer

“Von Dutch” – Charli XCX – Ganador

“L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]” – Billie Eilish

“Yes, And?” – Ariana Grande

“Got Me Started” – Troye Sivan

Mejor álbum dance/electrónica

“Brat” – Charli XCX – Ganador

“Three” – Four Tet

“Hyperdrama” – Justice

“Timeless” – Kaytranada

“Telos” – Zedd

Mejor interpretación rock

“Now and Then” – The Beatles – Ganador

“Beautiful People (Stay High)” – The Black Keys

“The American Dream Is Killing Me” – Green Day

“Gift Horse” – Idles

“Dark Matter” – Pearl Jam

“Broken Man” – St. Vincent

MIRA TAMBIÉN La esposa de Kanye West se mostró desnuda en la alforma roja y causó revuelo

Mejor canción rock

“Beautiful People (Stay High)” – The Black Keys

“Broken Man” – St. Vincent – Ganador

“Dark Matter” – Pearl Jam

“Dilemma” – Green Day

“Gift Horse” – Idles

Mejor interpretación rap

“Enough (Miami)” – Cardi B

“When the Sun Shines Again” – Common & Pete Rock Featuring Posdnuos

“Nissan Altima” – Doechii

“Houdini” – Eminem

“Like That” – Future & Metro Boomin Featuring Kendrick Lamar

“Yeah Glo!” – GloRilla

“Not Like Us” – Kendrick Lamar – Ganador

Mejor álbum rap

“Might Delete Later” – J. Cole

“The Auditorium, Vol. 1″ – Common & Pete Rock

“Alligator Bites Never Heal” – Doechii – Ganador

“The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)” – Eminem

“We Don’t Trust You” – Future & Metro Boomin

Mejor canción rap

“Asteroids” – Rapsody Featuring Hit-Boy

”Carnival” – Kanye West y Ty Dolla $Ign featuring Rich The Kid y Playboi Carti)

”Like That” – Future y Metro Boomin ft Kendrick Lamar

”Not Like Us” – Kendrick Lamar – Ganador

”Yeah Glo!” – GloRilla

Mejor interpretación country solista

16 Carriages – Beyoncé

I Am Not Okay – Jelly Roll

The Architect – Kacey Musgraves

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

It Takes A Woman – Chris Stapleton – Ganador

Mejor interpretación country dúo o grupo

Cowboys Cry Too – Kelsea Ballerini With Noah Kahan

II Most Wanted – Beyoncé ft Miley Cyrus – Ganador

Break Mine – Brothers Osborne

Bigger Houses – Dan + Shay

I Had Some Help – Post Malone ft Morgan Wallen

Mejor canción country

The Architect – Kacey Musgraves – Ganador

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

I Am Not Okay – Jelly Roll

I Had Some Help – Post Malone ft Morgan Wallen

Texas Hold ‘Em – Beyoncé

MIRA TAMBIÉN La última aventura

Mejor álbum country

Cowboy Carter – Beyoncé – Ganador

F-1 Trillion – Post Malone

Deeper Well – Kacey Musgraves

Higher – Chris Stapleton

Whirlwind – Lainey Wilson

Mejor álbum latin pop

Funk Generation – Anitta

El Viaje – Luis Fonsi

GARCÍA – Kany García

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira – Ganador

ORQUÍDEAS – Kali Uchis

Mejor álbum de música urbana

nadie sabe lo que va a pasar mañana – Bad Bunny

Rayo – J Balvin

FERXXOCALIPSIS – Feid

LAS LETRAS YA NO IMPORTAN – Residente – Ganador

att. – Young Miko