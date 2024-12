Qué dijo Sofi Martínez sobre su encuentro con Diego Leuco en medio de los rumores de reconciliación Tras coincidir en un evento luego de un tiempo largo sin verse, la periodista dio detalles de la conversación que mantuvieron y del vínculo que los une

Luego de casi dos años de relación, Sofía Martínez y Diego Leuco anunciaron su separación en octubre del 2023. Si bien desde entonces volvieron a encontrarse en diferentes lugares públicos, hasta el momento ambos continúan con su firme postura de que su romance quedó en el pasado. Ahora, coincidieron en un concurrido evento lleno de celebridades y la periodista fue consultada por los rumores de reconciliación que suelen sobrevolar entre ellos.

En medio de la fiesta, la conductora fue interceptada por el notero Rodrigo Bar, enviado por el equipo de LAM (América). “¿Hay reconciliación o mucha amistad? Porque los veíamos arriba juntos”, indagó el joven, a lo que Sofía explicó: “Hay mucha amistad. La verdad que nos queremos mucho, eso sí, es cierto. Nos llevamos súper bien y es verdad que hace mucho no nos veíamos también”, expresó la periodista de SportsCenter, asegurando que no hay nada más que una amistad..

Si bien el cronista intentó indagar más a fondo, ella desterró las versiones y continuó: “Nos quedamos charlando de su vida, de mi vida, fue mucho el tiempo compartido. Puede ser también para que no se generen confusiones, yo creo que tiene que ver con eso, tenemos mucha buena onda, cuando nos juntamos nos podemos dar un abrazo y quedarnos charlando. Pero nada más, él conoce su vida y yo la suya, entonces podemos hablar tranquilamente”. Completamente segura, ratificó que de momento ese es el tipo de relación que tienen: “Yo creo que la vida es eso, siempre es lo que pasa ahora y en el futuro veremos…”, deslizó.

Durante la nota, Bar advirtió la presencia de Leuco a unos metros de distancia. Mientras el conductor de Luzu TV se sacaba un par de fotos con Evelyn Botto, compañera de la periodista en Perros de la Calle (Urbana Play), ella lanzó: “Yo lo cambié por ella”. Acto seguido, se unió a la conversación la locutora y aprovechó a bromear ante la cámara: “La verdad es que, cuando nos conocimos, ella no pudo más. Ahora está conmigo y perdidamente enamorada”. Entre carcajadas, Martínez le siguió la actuación a su colega, quien olvidándose de la presencia de Diego, sumó: “Viste cómo pasa. Así son las minas”.

Cabe mencionar que la última coincidencia entre la expareja tuvo lugar a mediados de agosto de este año. En el marco de la primera edición de los Premios Ídolo, que galardonan a los creadores de contenido, Sofía se ocupó de la conducción a la par de Nico Occhiato, amigo y colega de su exnovio. “¿A alguno conocés de esta terna vos o no?”, le preguntó el presentador de Nadie dice Nada a su compañera mientras veía la terna de Actualidad, que tenía entre los nominados a su expareja. “Sí, a alguno puede ser”, contestó, con un tono jocoso, en un intento de aligerar el ambiente.

Lejos de dejar atrás el tema, Occhiato apostó por más. “¿Te gustó cómo le quedó el corte de pelo nuevo a Leuco? Viste que se hizo el fleco”, indagó ante la conductora. “Sí, la verdad que me gustó mucho. Se sacó el jopo en realidad”, expresó, evitando dar detalles al respecto.

Si bien una reconciliación está lejos de ocurrir, lo cierto es que ambas figuras dejaron en claro su buena relación a más de un año de su ruptura. En especial luego de tener que hacer pública esta decisión ante sus seguidores, que continúan esperanzados de que se den una segunda oportunidad pese a la postura al respecto, especialmente el hijo de Alfredo Leuco. “A veces, a pesar del amor y todo, hay que intentar encontrarle la vuelta. Y estamos en ese momento, intentando encontrarle la vuelta. Estuvimos juntos en mi cumple, obviamente, porque tenemos una historia hermosa. Pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”, aseguró, a poco tiempo de confirmarlo en ese entonces.