Qué dijo Yanina Latorre tras ser acusada de recibir plata de Mauro Icardi para hablar en contra de Wanda La panelista enfrentó sin filtros a la mediática y hasta se refirió al escándalo con la China Suárez.

Yanina Latorre se defendió tras ser acusada de recibir plata de Mauro Icardi para hablar en contra de Wanda Nara. Al aire de LAM (América), la panelista atacó a la mediática y reveló otras intimidades del escándalo.

“Ella no puede decir que yo cobro, no puede decir que yo hablo porque a mí me opera”, expresó la “angelita”. En sus palabras, le respondió a la empresaria de cosméticos, quien la había señalado como una de las personas del medio a las que el delantero del Galatasaray les paga para dar información.

Mientras daba un móvil desde sus vacaciones en Miami, Yanina buscó aclarar la versión que se instaló. “Ella dice que mentís”, lanzó Ángel de Brito. “Bueno, porque el ladrón cree que son todos de su condición. Wanda es una chica que miente todo el tiempo. Cuando ella me acusa públicamente, y encima dice que me va a denunciar, ese día apareció y me habló de nuevo por chat”, contestó la panelista.

“A mí me dice ‘tu amiga miente’”, reiteró el conductor del programa por las palabras de Nara. “Yo nunca miento”, insistió la esposa de Diego Latorre. “De todo lo que digo tengo chats, audios, tengo afirmaciones y escritos. Elijo no mostrarlos para no comerme una multa. Yo no hablo sin pruebas”, expresó sin filtros.

Luego, se refirió a los movimientos que Wanda tiene en medio del escándalo. “Es una gran operadora. Muchas veces nos miente o va cambiando las versiones. Lo tiene a Kennys Palacios que la sostiene, yo entiendo que ella debe creer que todos son como ella. La verdad, que se metan con mi laburo, mi comunicación, mi opinión y con mi data, me parece que no va”, lanzó tajante.

“Tiene una obsesión y una compulsividad con hacer todo público, que a veces da miedo”, opinó Yanina por las actitudes de Nara. “¿Pero la China Suárez no está obsesionada también con ella?”, le preguntó Ángel. “Absolutamente. Yo no la estoy defendiendo. Acá están todos locos. El tema es que la China no habla de mí, no dice que cobro ni que extorsiono”, explicó.

Además, en tono irónico por las acusaciones, manifestó: “Con 10 mil dólares que me dio Icardi, parece que me da para vivir un mes en Miami. Amor, ni el primer pasaje puedo pagar. Nada, nada”. De esa manera, hacía referencia a las palabras de Wanda, cuando le dijo a de Brito que Mauro le paga a sus colegas para salir beneficiado en los medios.

Qué dijo Yanina Latorre sobre las intenciones que tiene Wanda de volver con Mauro

En medio de la polémica con la China Suárez, se conoció la versión de que la mediática habría intentado volver con el futbolista. Yanina Latorre fue quien aseguró que la empresaria de cosméticos quiere reconciliarse con su ex. Además, el rumor se instaló luego de que se blanqueara la separación de ella con L-Gante.

MIRA TAMBIÉN Milei explicó su silencio sobre la muerte de Lanata y contó el día que le salvó la vida a Conan por ver PPT

“Wanda quiere volver. Mauro ‘por ahora’ dice que no”, escribió la panelista de LAM (América) en las últimas horas en sus historias de Instagram. “Ella dice que extraña a la familia, él le dijo: ‘Lo hubieras pensado antes’”, comentó la esposa de Diego Latorre.

Pero eso no fue todo. Yanina también reveló parte de lo que habría sido la conversación que Nara e Icardi tuvieron recientemente. “Ella le sigue pidiendo, él le dijo que lo intentó mucho hasta que lo humilló públicamente”, indicó. Para cerrar, sumó una textual que le llegó: “Hay lugares de donde no se vuelve”.

Cabe recordar que este fin de semana, Wanda comunicó su separación de L-Gante. Según informó Ángel de Brito, esta decisión fue porque Mauro “la está bombardeando” con el cantante en la Justicia. “Presentó un escrito de 14 páginas donde hablan de la mala influencia que es para el seno familiar”, detalló en LAM (América).