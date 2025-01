Milei explicó su silencio sobre la muerte de Lanata y contó el día que le salvó la vida a Conan por ver PPT El Presidente recordó un dramático momento en su vida y cómo el programa que conducía el reconocido periodista lo salvó de una tragedia.

A poco más de una semana de la muerte de Jorge Lanata, el presidente Javier Milei habló por primera vez de él y recordó un dramático momento en su vida en el que el programa Periodismo Para Todos (PPT) lo salvó de una tragedia: “Total agradecimiento”, aseguró.

Durante una entrevista radial, el mandatario se refirió al histórico periodista, con quien aseguró que tuvo diferencias, pero destacó una situación muy particular en su vida en la que lo consideró clave.

Milei recordó que por volver temprano a su casa para ver el programa de Lanata pudo salvarle la vida a Conan, su perro. “Yo jamás se lo manifesté a Lanata, tampoco tuve la posibilidad, pero hay un motivo por el cual tengo un fuerte agradecimiento, pero nunca lo supo, lo sabe muy poca gente”, comenzó a explicar.

“No hace falta que aclare que en mi vida lo más importante son mis hijitos de cuatro patas: Conan, Murray, Milton y Lucas, y hoy mi hermana, después el mundo si usted quiere. Yo recuerdo que ese día estaba en la casa de mi mamá, mis padres todavía en ese momento vivían en Devoto, era domingo y Lanata había hecho una previa que se venía un informe tremendo. Yo confieso que era un cliente intenso de PPT”, reconoció.

Tras ello, explicó que al día siguiente ingresaba muy temprano a trabajar y que por tal motivo su madre le insistió para que se quedara a mirar el programa en su casa. Sin embargo, el mandatario prefirió irse a su vivienda para ganar más horas de sueño.

“Llegue 21:50, vivía en las Torres del Abasto, me senté en el sillón con Conan al lado a mirar PPT y de repente una explosión. Pensé que lo habían censurado a Lanata, salí del departamento al palier y dije ‘lo censuraron a Lanata’, pero empecé a respirar y estaba raro el aire”, recordó.

En ese momento ingresó otra vez a la vivienda y continuaba notando que había algo extraño. “Como no tengo olfato, no sabía qué pasaba. Veo que se va Conan al balcón, yo no podía respirar, así que voy al balcón también y cuando me acerco había un revuelo de gente abajo. Me llama una vecina y me dice ‘hay un incendio’. Ahí entendí lo que estaba pasando. Conan no es alguien que suele hacer caso, pero ese día le dije ‘no nos salvamos juntos o nos morimos juntos, pero de acá a donde sea nos vamos juntos’. Se me pegó a la pierna, le pude poner la correa sin dificultad, yo estaba en un piso 10, bajamos la escalera y como el incendio se había iniciado en el piso tercero había vidrios y Conan es muy grande, pesa más de 90 kilos, me lo subí a los brazos y lo bajé”, detalló el presidente.

Tras ello, recordó que se contactó con el veterinario para que lo examine, pero afortunadamente el animal no había sufrido ningún inconveniente, a diferencia de él mismo, que sí estaba cianótico por la falta de oxígeno.

Sin embargo, lo que más destacó Milei fue que su mascota logró salir a resguardo. “Lo salvó el hecho de que fui a ver el programa de Lanata, por ir a verlo fui al Abasto y estuve, sino hubiera sido terrible”, resaltó.

“Imagínese que pude haber tenido muchas diferencias, pero uno de los momentos más importantes de mi vida, cuando me jugué la vida por mi hijo de cuatro patas, estaba en mi casa gracias a que estaba yendo a ver el programa de Lanata”, completó el jefe de Estado en diálogo con el periodista Luis Majul.