Qué hacer en San Juan: la movida cultural de este sábado 14 de septiembre Cada día, enterate de los conciertos, funciones de teatro, shows en bares y exposiciones que podés disfrutar en el Gran San Juan.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Estas son las actividades de espectáculos que hay este sábado 14 de septiembre en San Juan. Desde conciertos, funciones de teatro, exposiciones y paseos que podés disfrutar en los diferentes espacios culturales y en el circuito comercial de bares y parrillas.

MÚSICA

FestiBach. Concierto principal, a las 20 hs, Auditorio Juan Victoria. A cargo del Coro Bach y Camerata San Juan. Cantatas BWV 78 Y BWV 125, solistas: Diana Kurbán, Hugo Ponce y Fernando Borras. Doble Concierto en Re BWV 1060 R, solistas: Marcelo Mercado (oboe), y Pablo Rodríguez (violín). Bono contribución $5000.

El baúl de Vainilla. Concierto audiovisual, sonidos y relatos. A las 21:30 hs, Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas $5000 en boletería y TuEntrada.com

Viajeros. A las 22 hs en Turco resto bar (Ruta 40574, Albardón. Informes 2646713094

Somos nosotros. A las 22 hs en Barcelona Bar (Av. Libertador 1438 oeste) Reservas al 2645812630

Mikaela. A las 22 hs en Antonio Gómez e Hijos (Mendoza y Laprida, Rawson) Reservas al 2644733131

Los Parhelios. Pop latino. A las 22 hs en EL Faro (Landa y Cervantes – Santa Lucia). Reservas: 2645899188

Claudio Rojas. Show de tango y folklore junto a los guitarristas Jonatan Vera y Santiago Suárez. A las 22:30 hs en La Salmuera (Chacabuco esquina calle 7, Pocito). Reservas al 2644988604. Derecho a show $1500.

Gran peña folclórica. Con Materia prima, Ángeles Domínguez, Nano Rodríguez, Juanjo Recabarren y cierre bailable 80-90. El Angelito (Danilo Marchesi y Santa María de Oro, Rivadavia) Reservas al 2644423344

Eugenia Renata Full band y Mundo Binario. A las 23 hs en Intruses (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

El Pepo y la Superbanda gedienta. A las 23 hs en Complejo Eliazar (Paula Albarracín de Sarmiento 3035 sur, antes de República del Líbano, Rawson) Entradas en boletería, radio Santa Lucía, kiosco Lorens.

Yuthiel. A las 23:30 hs, Al Roque Disco (Jáchal). Anticipadas en entradaweb.com

Martín Rey y La 8090. A las 00 hs en Snappy (Hipólito Yirgoyen, ex San Migue, a 500 mts. de Av. Libertador)

FIESTAS Y FESTIVALES

12° Festival del Guardamonte. A partir de las 9 hs en el predio Oscar Luis (La Majadita, Valle Fértil). Jornada gaucha, destrezas criollas, juegos, sorteos, comidas típicas. Shows de Santiago Simón, Loco Destino, Trovadores de Astica, Voces de La Cumbre, Los Hermanos Molina y academias de Danzas. Organiza Agrupación El Guardamonte. Entrada general $2000.

Fiesta moon ‘80 ‘90. Con tributo a Charly García a cargo de Charly Micol. A las 22 hs, Quinta Nazareno. Entradas disponibles en 8090mas.com.ar

TEATRO

El cuarto de Verónica. Thriller psicológico, con Silvia Kutika, Fabio Aste, Antonia Bengoechea y Adrián Lázare. A las 21:30 hs. Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre 41). Entradas: $16.000 en entradaweb.com.ar Reseña: Susan es abordada por una encantadora pareja de ancianos que se muestra impresionada por su parecido con Verónica, fallecida hace tiempo.

Por fin la noche. De Manuel García Migani. A las 21:30 hs. Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Entradas: $4.500. Tickets en boletería de Sala Z y en www.passline.com Reseña: Años ‘30, Clarita enviada a una Escuela de Señoritas, pero descubre un fuerte deseo por actuar y vivir el radioteatro.

LoKafka. A cargo de Círculo de Tiza Teatro. Dirección Juan Carlos Carta. 22 hs, Espacio Cultural Expresión Contemporánea (Mendoza entre Espeleta y Quiroz). Entradas al 264443844. Reseña: A 100 años de la muerte de Franz Kafka, esta obra expresionista de Carta sobrevuela vida y obra del célebre escritor.

Quinto C. Comedia Dramática, con Celina Carrascosa, Juanma Cuello y Rubén ‘Pela’ Rodríguez.. A las 22 hs, en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) Entradas en www.entradaweb.com.ar y en boletería $ 5000 Reseña: Mi querida señorita Gloria, los robots no son personas. Ellos son mecánicamente más perfectos que nosotros, tienen una capacidad intelectual asombrosa, pero no tienen alma. (Karel Capek).

VARIEDADES

Anibashing. Encuentro de animé y modelismo. De 15 a 21 hs, Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Entrada libre y gratuita.

EXPOSICIONES Y VISITAS

Fundiendo la luz. Muestra de vitrofusión, del taller Paula Divetro e invitadas. En el Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Hasta el 27 de septiembre. Gratis.

Cubo. Cuatro vértice creativos. Sala 1. Pinturas de Maximiliano Quiroga. Sala 2. Retratos de Daniel Gentile. Sala 3 intervenciones pictóricas en fotografías de Noelia Salcedo. Sala 4, pinturas de José Luis Herrera. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis. De 8:30 a 13:30 hs. y de 15 a 21 hs.

Dos miradas sobre el paisaje sanjuanino. Pinturas de Inés Lalanne y Ana María Dauria. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3339 oeste). Podrá visitarse todo el mes con entrada libre y gratuita.

Territorialidades superpuestas – La soberanía de los cuerpos. A cargo de 18 Mundos, con la piel humana como inspiración. Foyer sur del Auditorio Juan Victoria, todo el mes de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 19 hs, sábados de 10 a 18 hs y domingos de 11 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

Obras de Mario Pérez. Visitas: de miércoles a sábados de 18 a 21 hs. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste). Entrada gratis.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: El Mito Real: Enrique Collar – Carlos Gómez Centurión – Víctor Quiroga. Sala 2: Arriba en la Cima. Exposición de pinturas y esculturas de Juan Pablo Marturano, Max Gómez Canle, YuYYu Puleston, Carlos Gómez Centurión, Lula Mari, Ana Benedetti, Mariana Sissia. Sala 3: Marín Ibañez, Pintor de territorios. Foyer: Apariciones – Indicio de lo invisible. Textilería, joyería y esculturas, proyecto de investigación y creación CICITCA – UNSJ. Expositores: Graciela Pérez Ivana Goya, Gabriela Riveros, Valentina Fojo, Federico Levato, Guadalupe Aguiar, Miriam Pérez, Alba Sánchez. También, colección permanente. Martes a domingo y feriados, de 12 a 20 hs. Av. Libertador 862 oeste. $500, jubilados y estudiantes $300, menores de 6 años gratis, domingos gratis. Informes al 4200470.

San Juan en el tiempo. Recorrido destacando algunos hitos de la historia. El circuito estará integrado por La identidad de las nuevas naciones en sus monedas, Abanicos: Accesorio representativo de su contexto social, económico y Político, La Imprenta de los Niños expósitos en el marco de los cambios políticos en el Río de la Plata (1806-1807), Imprenta de San Juan: Transformaciones de la Prensa escrita a la Prensa gráfica, Vitivinicultura artesanal, revolución e industria y Nuevas formas de propaganda y comunicación: San Juan Siglo XX. Visitas de martes a viernes de 10 a 13 hs. y sábado de 12 a 18 hs. Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco (Mitre 864 este, capital). Gratis.

Auditorio Juan Victoria. Visitas guiadas, lunes a viernes de 8 a 19 hs. Sábados, de 10 a 18 hs. Domingos y feriados, de 11 a 19 hs. 25 de Mayo casi Urquiza. Gratis.

Casa Natal y Museo Sarmiento. Exposición temporal Estética del Reciclaje, con obras de Sonia Parisí y Alfredo Luis Espinosa. Visita regulares: Martes a viernes de 9 a 20, sábados, domingos y feriados de 10 a 17 hs. Av. Libertador y Sarmiento. Gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas gratuitas, de martes a sábado: 11:30, 12:30, 17:30 y 18:30 hs. Domingo: 17:30 y 18:30 hs. Feriados: 11:30, 12:30, 17:30 y 18:30 hs. Las Heras 430 sur. Reservar turno al 4276438, interno 134 o a través de TuEntrada.com.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Colección permanente de artesanías del Mercado y venta de productos, de lunes a sábados de 9 a 14 hs. España 330 norte. Gratis.