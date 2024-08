Qué hacer en San Juan: la movida cultural de este sábado 3 de agosto Cada día, enterate de los conciertos, funciones de teatro, shows en bares y exposiciones que podés disfrutar en el Gran San Juan.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Estas son las actividades de espectáculos que hay este sábado 3 de agosto. Desde conciertos, funciones de teatro, exposiciones y paseos que podés disfrutar en los diferentes espacios culturales y en el circuito comercial de bares y parrillas.

MÚSICA

*La peña de Espartaco. Con Arrieros Huaqueños, Gualicho y La ‘80-’90. A las 21 hs, en el Círculo Andaluz (Hipólito Yrigoyen 1153 sur, Rivadavia) Anticipadas: Primera preventa por solo $2000. Informes al 2645748808

*La ‘80-’90. A las 21:30 hs, en Patio del Vea (Jujuy y 25 de Mayo). Reservas al 264546 5230

*Willy Herrera Trío. Presenta su disco ‘Perspectiva’. A las 21:30 hs, Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas $4000 en tuentrada.com y boletería.

*Jazz & Chill. Con Abel Herrera Full Band. En el marco del Primer Festival de Música Popular. A las 21:30 hs, Auditorio Juan Victoria. Bono contribución $3000, en boletería de la sala.

*Amuleto. Folclore. A las 22:30 hs en Parrilla El Estribo (Diagonal Sarmiento 578, ex Cine Oliver, Caucete) Reservas al 2645475440.

*Mariana Clemensó. Flamenco fusión. A las 22:30 hs en El Faro (Landa y Cervantes, Santa Lucía) Reservas: 2645899188

*King of Banana. A las 22:30 hs en Tierras negras (Calle 11 Ingeniero Zalazar, Pocito). Reservas por whatsapp 2644890263 y 2645656584

*Emiliano Caglieris. A las 22:30 hs en La Salmuera (Chacabuco Sur y Calle 7, Pocito) Reservas: 2644464059. Derecho a show $1500

*Chichón Hernández. A las 22:30 hs en La Kelita (Restaurante del Jockey Club – República del Líbano 1799 oeste, Rawson) Reservas: 2644194896

*DiscoBilly. A las 22:30 hs, en Barcelona (Av. Libertador 438 oeste)

*Thiago Griffo. Previa con Qué bombazo. A las 23 hs. Sala del Sol (Avenida Rawson 1358 sur). Recital de música tropical. Entradas: $2.500. Anticipadas: Farmacia Echegaray, Kiosco Rawson, Distribuidora Cabot.

*Agrupación Marilyn. La jodda, Luis Galetti. Cumbia. A las 23.30 hs en Complejo La Finca (Colón s/n, El Rincón, Caucete) Anticipadas 2645589380

*Ta’ Copao. A las 00 hs en Al 700 Club (Sargento Cabral 701 oeste)

*Súper Band. Con Marcos Gómez, Pablo ‘Sugus’ Luna e Isaías Aguirre. A las 00 en Complejo Eliazar (Paula Albarracín de Sarmiento y República del Líbano)

*Festival de la cumbia y el cuarteto. A la 1, Los Genios. A las 2, Agrupación Marilyn. A las 3, Omega. La Meseta (Abraham Tapia antes de Agustín Gómez, calle 5, Pocito)

*Karicia, el original. A la 1 en Snappy (Hipólito Yrigoyen sur 490, Rivadavia). Informes al 2644177720

TEATRO

*La casa de las hermanas sulfurosas. Para la familia, niños mayores de 5 años. A las 18 hs en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Entradas $5000 en passline.com Elenco: Estoy afuera Teatro, dirección de Marcelo Villanueva Meyer. Con Leonardo Jiménes, Quique Villafañe, Tamara Fernández y Victoria Díaz. Reseña: Tres brujas que han perdido sus poderes le alquilan una habitación de su casa al conde Drácula, quien oculta su verdadera identidad. Allí comienza un juego de equívocos.

DANZA

*Muestra de danza del TB. Obras: Cuerpo presente, de Julia De Nardi; y Herencia, de Alejandro Almarcha. En el marco del Programa de Formación y Desarrollo Profesional para bailarines, que dirige Victoria Balanza. A las 17 hs, en el hall principal del Teatro del Bicentenario, entrada libre y gratuita. Ajedrez ¿Quién ganará la partida?. A cargo de la compañía Cuerpos. Espectáculo lúdico y participativo. A las 20:30 hs, juego abierto de ajedrez, una antesala con tableros disponibles para jugar. A las 21:30 hs, obra de danza contemporánea. En La Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este, Capital) Anticipadas $4000 y 2 por $7000. Reservas al 2644678737

ENCUENTROS

*El Conte no duerme. Variadas actividades escénicas, como performances, música, stand up, acrobacias, drag queens, ritmos urbanos, exposiciones, intervenciones, etc. con artistas locales emergentes. Habrá food trucks. De 18 a 2, Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Entrada libre y gratuita.

FIESTAS Y FESTIVALES

*Fiesta del Molino Viejo. En Huaco, Jáchal. A las 10:30 hs, ceremonia en el cementerio de Huaco, en honor a Buenaventura Luna. A las 12 hs, shows artísticos y ranchos de comidas típicas en el predio del Molino Viejo. Actúan Rubén Dojorti, Ballet Municipal Luis Telo, Nico Balmaceda, Arrieros Huaqueños, Ballet de Huaco, Chango Huaqueño, Grito Mansero, Los carperos. Animación de Pascual Recabarren. Entrada libre y gratuita.

EXPOSICIONES Y VISITAS

*San Juan en el tiempo. Recorrido destacando algunos hitos de la historia. Martes a viernes de 10 a 13 hs. y sábado de 12 a 18 hs.. Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco (Mitre 864 este, capital). Gratis.

*Juego de Damas. Cuarta edición del Concurso Nacional Salón Juego de Damas, Categoría bidimensión. Lunes a sábados, de 8:30 a 13:30 hs y de 15 a 20:30 hs. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Durante julio. Gratis

*Siglo XX. Obras de Mario Pérez. Visitas: de miércoles a sábados de 18 a 21 hs. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste). Gratis.

*Auditorio Juan Victoria. Visitas guiadas, lunes a viernes de 8 a 19 hs. Sábados, de 10 a 18 hs. Domingos y feriados, de 11 a 19 hs. En 25 de Mayo casi Urquiza. Gratis.

*Casa Natal y Museo Sarmiento. Visita regulares: Martes a viernes de 9 a 20, sábados, domingos y feriados de 10 a 18 hs. Av. Libertador y Sarmiento. Gratis.

*Museo Franklin Rawson. Proyecto Grabado 2024. Sala 1: Seoane en San Juan. Arte moderno, figuras populares. Curadora: Silvia Dolinko. Sala 2: Piranesi. Cárceles de Invención. Curador: Roberto Amigo. Sala 3: Relatos Gráficos. Foyer: 9na. Bienal del de Tipografía Latinoamericana. Martes a domingo y feriados, de 12 a 20 hs. Av. Libertador 862 oeste. $500, jubilados y estudiantes $300, menores de 6 años gratis, domingos gratis. Informes al 4200470

*Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas gratuitas, de martes a sábado: 11:30, 12:30, 17:30 y 18:30 hs. Domingo: 17:30 y 18:30 hs. Feriados: 11:30, 12:30, 17:30 y 18:30 hs. Las Heras 430 sur. Reservar turno al 4276438, interno 134 o a través de TuEntrada.com.

*Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Colección permanente de artesanías del Mercado y venta de productos, de lunes a sábados de 9 a 14 hs. España 330 norte. Gratis

*Centro Ambiental Anchipurac. Organización destinada a la educación y a la investigación ambiental. Visitas: lunes a viernes de 9 a 19 hs, sábados y feriados de 10 a 19 hs y domingos de 15 a 19 hs. Pellegrini y Calle 5, Rivadavia. Informes a los tel. 2644791840 y 4302912. Turnos en www.anchipurac.sanjuan.gob .ar

*Parque de la Biodiversidad. Todos los días, de 9 a 12 hs y en la tarde, hasta el domingo, de 14 a 18 hs. El Pinar. Gratis

*Museo Einstein. Recorrido por el túnel perteneciente al segundo nivel de los 7 Caminos, donde se pueden apreciar piezas de botánica, zoología, paleontología y arqueología. De 10 a 19hs. RP12 km 19, Quebrada de Zonda. Información: 264480392

*Museo-Bodega Santiago Graffigna. Visita por sala ambientada con viñas sanjuaninas. Seguido por visita a sala de máquinas, donde se relata la evolución de la tecnología en la producción vitivinícola. Cuenta con una pequeña capilla con una réplica de la imagen de la Virgen María que se encontraba en Ullum y su historia en el terremoto. Degustación. 10:30, 14:30 y 16 hs. En Colón 1342 norte, Capital. Informes 2644214247 / 4214905 / 4223122 (Interno 134 y 121) Instagram @museograffigna

*Museo Don Julio. Visita guiada al museo y cata dirigida de aceite de oliva. Lunes a sábado a las 9 y a las 11 hs. Lunes a viernes a las 15:30 y a las 17:30 hs. En Tupelí (25 de mayo 165 oeste).