¿Querés volver a escuchar a Soda Stereo? Mañana llega la fiesta sodera más grande El grupo tributo "El Cuarto Soda" llegará a San Juan con su show "Clásicos Totales" mañana jueves a las 21.

Mañana jueves 11 los seguidores de Gustavo Cerati y de Soda podrán sumergirse nuevamente en la magia de sus icónicas canciones con el grupo tributo El Cuarto Soda que arribará desde Buenos Aires. Así la fiesta sodera más grande de todas llegará al Teatro Municipal Oscar Kummel (Mendoza pasando República del Líbano, Rawson) a las 21 h con su propuesta “Clásicos Totales”, en una única función imperdible: un viaje explosivo por todos esos himnos que marcaron generaciones.

Compuesta por Brian Tolenti en voz y guitarra, Pol Walls en bajo y Gabriel Muscio en batería y percusión; el objetivo de El Cuarto Soda es recrear el sonido del grupo a lo largo de su historia y en todas las fases de su carrera con un viaje al pasado de la banda que marcó una época en las páginas del rock en español.

Esta formación homenaje ha sido reconocida como una de las más importantes en su rubro de la escena latinoamericana, con presentaciones en lugares emblemáticos como el Estadio Luna Park.

Este 2025, el grupo proveniente de Buenos Aires, que ya efectuó tours y recitales por distintos países de América Latina, presentará un espectáculo en el que no faltarán hits como “En la ciudad de la furia”, “Persiana americana”, “Prófugos”, “De música ligera”, “Cuando Pase el temblor”, “Sobredosis de tv”, “Trátame suavemente”, “Vitaminas” y “Signos”, entre tantos otros clásicos.

El paso a paso para no quedarse afuera:

Fecha del show: Jueves 11 a las 21

Dónde: Teatro Municipal Oscar Kummel (Mendoza pasando República del Líbano, Rawson)

Precio de entrada: $25.000 en boleterìas y de manera online en https://www.entradaweb.com.ar/evento/ef08d78b/step/1