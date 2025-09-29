Quién es la ex Gran Hermano se separó de su novio tras encontrarlo con otra mujer: “Descubrí que era infiel” La dimensión de este escándalo es mayúsculo luego que la tercera en discordia se pusiera en contacto con ella para contarle todo.

El 2025 definitivamente no es el año de las parejas, ni del amor… al menos en la farándula argentina, en donde hubo un escándalo tras otro. Separaciones e infidelidades; y ahora se sumó una de las rupturas más dolorosas: y su novio.

La exparticipante de GH, Zoe Bogach, que en su momento se había mostrado muy enamorada de Manuel Ibero, hoy está furiosa. La joven no se guardó nada y expuso los motivos del final de su amor, que según sus palabras, fue por una mentira horrible de su ex.

“Sinceramente, lo que menos quería es que todo termine así. Aguanté hasta el último segundo. El detonante fue que esta mina me diga que este pibe le dijo que teníamos una relación abierta y que hablaba. Ese fue el detonante”, lanzó en sus redes.

Visiblemente molesta, enojada, decepcionada y muy dolida por la actitud que tomó Manuel a la hora de vincularse con otra chica, a sus espaldas, ella descubrió todo. Sin darle derecho a réplica o alguna explicación, todo se terminó.

EL ESCANDALOSO FINAL DE ZOE BOGACH Y SU NOVIO

“Él piensa que vamos a volver, yo con la persona que me cagó no pienso volver ni en mil vidas, ni en veinte, ni en el siglo que viene”, sentenció. Empero, ante tantas acusaciones, el joven no se quedó de brazos cruzados.

Haciendo su propio descargo, decidió salir a hablar y el escándalo aún es más grande: ¡él la acusa de infiel! Está claro que uno de los dos está mintiendo en su relato, más allá de contar su versión de la historia súper polémica.

“Hace un par de meses descubrí que ella me fue infiel. Pero jamás tuve la necesidad de ventilar nada porque considero que los problemas de pareja se resuelven en pareja. El lobo siempre será el malo si la historia la cuenta Caperucita”, expuso el ex de Zoe, quien se defendió ante lo que dijo la mediática.