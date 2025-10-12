Quiénes son los 24 famosos que protagonizan el nuevo Masterchef Celebrity: las fotos oficiales Comienza este lunes la cuarta edición del reality de cocina.

La conducción estará a cargo de Wanda Nara, que viene de conducir Bake Off Famosos y la versión tradicional de Masterchef, en un nuevo desafío en el prime time de la señal líder.

Como jurados, los habituales desde el regreso del certamen en 2020. Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, cada uno con su impronta pero con el denominador común de la exigencia a la hora de evaluar cada plato.

Y frente a ellos, los aspirantes. Los 24 famosos que darán todo por ser los campeones de la cuarta edición de Masterchef Celebrity. Y que a continuación presentamos, en estricto orden alfabético tal como competirán en las cocinas más temidas.

Alex Pelao

Es actor e influencer, con un peso cada vez más reconocido en las redes sociales a partir de sus videos caracterizando personajes cliché. Como parte de este reconocimiento, recibió el galardón de Creador Digital del Año en los Premios Ídolo y al Mejor TikToker en los Martín Fierro Digital.

Andy Chango

Compositor, cantante, actor y escritor, adquirió visibilidad mediática a comienzos de los 2000 por sus participaciones virales en Indomables y Duro de Domar, mientras llevaba a cabo su carrera musical en la que lleva seis discos editados como solista. En el 2023 volvió a los primeros planos con su lograda interpretación de Charly García en la serie El amor después del amor, basada en la vida de Fito Páez.

Cachete Sierra

En 1999 comenzó su carrera actoral a los 8 años, en Verano del 98, y luego trabajó en diferentes proyectos de Cris Morena, como Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles, entre otros. En 2020 sorprendió al ganar el Cantando por un sueño y en 2021 salió segundo en La Academia de Showmatch, en compañía de Fiorella Giménez, quien con el tiempo se volvió su novia y continúan juntos, luego de superar una crisis.

Chino Leunis

Después de su paso por El Trece donde estuvo al frente de El hotel de los famosos y Poco Correctos, el conductor vuelve a Telefe luego de seis años. En el canal de las pelotas alcanzó gran popularidad con programas como Morfi, todos a la mesa, Escape Perfecto y ¿En qué mano está?. Con una larga trayectoria en la pantalla chica, ahora se prepara para un nuevo desafío: estar por primera vez en el lugar de participante.

Emilia Attias

Actriz y modelo, trabajó en su carrera en distintas ficciones, como Casi Ángeles, Rebelde Way y Los únicos, entre otras. Siempre inquieta, desde 2011 fue profesionalizando su hobbie de DJ, tocando en diversos eventos como desfiles de moda, festivales y shows propios. En 2024 se separó del Turco Naim después de 20 años, con quien fue mamá de Gina. Tiempo después, anunció que estaba en pareja con Guillermo Freire.

Esteban Mirol

Periodista y escritor, inició su carrera profesional en 1973 como corresponsal del Economic Survey, y a lo largo de los años trabajó en distintos medios gráficos, televisivos y radiales. Su trabajo fue destacado con múltiples premios, incluyendo el Martín Fierro Latino 2024 y el premio Martín Fierro al mejor noticiero diurno.

Eugenia Tobal

Actriz, modelo y conductora, su pasión por el arte comenzó a los 15 años y a lo largo de su carrera pudo plasmar aquellas inquietudes en cine, televisión y teatro. Trabajó en producciones destacadas como 099 Central, Valientes, Sos mi hombre y Los únicos. Desde 2017 se encuentra en pareja con Francisco García Ibar, con quien tuvo una hija en 2019, llamada Ema.

Evangelina Anderson

A los 16 años comenzó su carrera en los medios de comunicación, donde fue bailarina, actriz y modelo. Además, se recibió de maestra jardinera y profesora de yoga. Actualmente, es influencer en las redes sociales, donde comparte su día a día y sus viajes, y viene de ser jurado en Los 8 Escalones (El Trece). De Wanda Nara fue enemiga íntima y actualmente es vecina, amiga y compañera del chat de mamis. En 2024 se separó de Martín Demichelis luego de 18 años de relación, con quien tuvo tres hijos: Bastian, Lola y Emma.

Ian Lucas

Actor y cantante, comenzó con su actividad artística a los 13 años en redes sociales y luego se expandió a YouTube, TikTok y otros medios. Como actor, participó en series de Disney como O11CE y Soy Luna. En 2024 despegó su carrera musical, a partir de colaboraciones con artistas como Axel y La Joaqui. Es hijo de Gustavito, cantante de Los Tulipanes, intérprete del recordado hit noventoso “Tomate un vino y olvidate”.

Jorge Roña Castro

Debutó como boxeador profesional en 1987, a sus 20 años, y fue campeón mundial de la categoría peso medio en 1994. Ese año derrotó en una dramática pelea a John David Johnson, reconocido como una de las remontadas más impactantes de la historia del boxeo. Se retiró en enero del 2007 y al poco tiempo hizo su desembarco mediático, participando en realities como Gran Hermano Famosos y Bailando por un Sueño. Tiene 15 hijos.

Julia Calvo

Con una extensa trayectoria en teatro y televisión, la actriz es reconocida por sus papeles en Soy Gitano, Casi Ángeles, Padre Coraje y Alma Pirata. Actualmente, integra el elenco de Margarita, el spin-off de Floricienta, que le valió recientemente el Martín Fierro como actriz de reparto. En teatro fue multipremiada por su papel en el musical Manzi, la vida en Orsai.

La Joaqui

Su pasión por la música comenzó cuando tenía 18 años, en 2014 participó de competencias de freestyle y lanzó sus primeras canciones iniciando un camino que la ubica como referente del RKT. En la televisión trabajó como jurado en Got Talent Argentina y co-coach en La Voz Argentina 2025, además de una participación como actriz en El Marginal. Tiene dos hijas, Shaina y Eva, y actualmente está en pareja con Luck Ra.

La Reini

Nacida como Sofía Gonet en Ramos Mejía, empezó su camino en redes durante la pandemia, cuando la reseña de un restaurante gourmet se volvió viral y cambió su vida para siempre. Lanzó diferentes emprendimientos y protagonizó un romance mediático con Homero Pettinato.

Luis Ventura

Periodista de espectáculos y director técnico de fútbol. Su carrera en el fútbol comenzó en los 70, cuando jugó en divisiones inferiores de diferentes clubes. Es el presidente de APTRA .

Marixa Balli

En la década de 1990 comenzó su carrera en el espectáculo como la “chica del verano”, luego trabajó en teatro de revista y participó en programas de televisión como Bailando por un sueño y Patinando por un Sueño. Como cantante, interpretó su reconocido tema “La Cachaca” que le valió su apodo. En el último tiempo fue angelita estable en LAM (América), al tiempo que desarrolló su carrera de empresaria en el rubro de la indumentaria.

Maxi López

A los 13 años comenzó a jugar al fútbol en River Plate y luego jugó en equipos de España, Brasil e Italia, hasta el 2021 que jugó su último partido y se convirtió en un empresario vinculado al deporte. Tiene tres hijos con Wanda Nara, Valentino, Constantino y Benedicto, y actualmente está en pareja con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tuvo a Elle y espera a su segundo hijo.

Miguel Ángel Rodríguez

Protagonizó inolvidables telecomedias como Son Amores y Los Roldán y como humorista se lució en diferentes pasajes de El show de VideoMatch y al frente de su ciclo de autor Los Rodríguez, basado en imitaciones. En teatro, ganó el Estrella de Mar 2025 como mejor actor en comedia dramática por Quieto. Es yerno del recordado Juan Carlos Altavista y padre de Imanol y Felipe.

Momi Giardina

Desde muy chica comenzó su camino en el mundo del espectáculo, en 2006 se sumó al programa Showmatch como bailarina y trabajó en la productora durante más de 20 años. Desde el 2022 forma parte de diferentes programas del canal de streaming Luzu TV.

Pablo Lescano

Comenzó su carrera en la música a los 12 años y desde el año 2000 es el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis. A lo largo del tiempo trascendió los límites del género y se convirtió en referente con sus diálogos con el rock y la música popular. En 2025 fue reconocido con un Premio Konex por su trayectoria como músico tropical en la última década en la Argentina.

Peque Schwartzmann

A los 18 años comenzó su carrera en el tenis, y en octubre de 2020 logró su mejor puesto en el ranking en individuales, donde llegó a ser el octavo mejor tenista del planeta. En 2025 disputó su último torneo como profesional en el ATP de Buenos Aires. Es parte del equipo de Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle, el programa de Urbana Play.

Sofi Martínez

Sus primeros pasos en los medios de comunicación fueron como productora de diferentes programas de televisión, hasta que durante la cobertura de la Copa del Mundo Qatar 2022 se ganó un importante lugar en el periodismo deportivo. Participa de las transmisiones oficiales de Telefe y también es parte de Perros de la Calle.

Susana Roccasalvo

Miembro de APTRA y una de las personalidades más destacadas del periodismo de espectáculos, desde 1990 trabajó en diferentes programas, como locutora, cronista, panelista y conductora. Con Carlos Monti conformó una inolvidable dupla en el ciclo Rumores y desde el 2013 está al frente de Implacables en El Nueve.

Turco Husaín

Formado en las inferiores de Vélez Sarsfield, debutó en primera en 1993 y formó parte del exitoso ciclo en el club de Liniers que fue campeón de América y del Mundo bajo la batuta de Carlos Bianchi. Tuvo un paso por la selección argentina y formó parte del plantel de Marcelo Bielsa en Corea y Japón 2002. Jugó en River Plate, Napoli de Italia, Newell’s y San Lorenzo antes de su retiro en 2010. Trabaja como analista deportivo en DirectTV Sports.

Valentina Cervantes

Es modelo y está en pareja con el futbolista de la selección Enzo Fernández, con quien tiene dos hijos, Olivia y Benjamín. La separación temporaria del mediocampista le dio una visibilidad mediática que potenció convirtiéndose en la cara de destacadas marcas. Además, trabaja como influencer en sus redes sociales compartiendo contenido con sus millones de seguidores.