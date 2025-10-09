Quiénes son los finalistas de La Voz Argentina, cuándo es la final y cómo votarlos Lali Espósito, Soledad, Pastorutti, Luck Ra y Miranda! eligieron a los participantes que los representarán en la gran final; el ganador será elegido por el público a través de su voto.

Falta cada vez menos para conocer al nuevo campeón de La Voz Argentina (Telefe). La cuenta regresiva ya está en marcha y ya quedaron oficialmente definidos los cuatro finalistas. El miércoles 8 de octubre tuvo lugar la semifinal en la que se presentaron ocho participantes, dos por cada equipo. Lali Espósito, Soledad, Pastorutti, Luck Ra y Miranda! votaron y eligieron a los artistas que los representarán en la gran final.

Tras los cuartos de final, los coaches eligieron a los semifinalistas del reality, quienes compitieron durante la noche del miércoles. Por el Team Lali se presentaron Alan Lez, que interpretó “La grasa de los capitales”, y el sanjuanino Jaime Muñoz, que se lució con “Naranjo en flor”. Por el Team Luck Ra compitieron Nicolás Behringer con “Is This Love” y Nathalie Aponte con “Stone Cold”.

En cuanto al Team Soledad se midieron Milagros Gerez Amud con “Arrabal amargo” y Violeta Lemo con “The Power of Love”. Por último, por el Team Miranda! se presentaron Eugenia Rodríguez con “The Edge of Glory” y Emiliano Villagra con “El arriero”.

Una vez más los coaches tuvieron que emitir su voto para decidir qué participante representaría a cada equipo en la gran final. Tras las presentaciones, Nicolás Occhiato reunió a los ocho artistas en el escenario y reveló las decisiones que tomaron Lali Espósito Soledad Pastorutti, Ale Sergi, Juliana Gattas y Luck Ra.

Por el Team Soledad eligieron que la finalista sea Milagros Amud. Por el Team Miranda! se inclinaron por Eugenia Rodríguez. Para representar al Team Luck Ra votaron a Nicolás Behringer y para el Team Lali le dieron la oportunidad a Alan Lez.

Con los cuatro finalistas definidos se abrió la votación para que el público elija al ganador de La Voz Argentina 2025. Para votar hay que enviar el nombre del participante al que se quiera apoyar – Milagros, Eugenia, Nicolás o Alan – al 9009, ingresar a lavozarg.ar o escanear el código QR. El voto es afirmativo.

La gran final de La Voz Argentina comenzará el domingo 12 de octubre a partir de las 22.15 y concluirá el lunes 13 de octubre a partir de las 21.30. A su término comenzará MasterChef Celebrity.

En cuanto a los premios, Nicolás Occhiato informó que “el ganador de La Voz Argentina se va a llevar 70 millones de pesos, y además un contrato con el sello discográfico de Universal para sacar su música“. Sin embargo, el resto de los finalistas no se irán con las manos vacías: “El segundo se lleva 30 millones de pesos, el tercero se lleva 15 millones de pesos, y el cuarto se lleva cinco millones de pesos. O sea, los cuatro finalistas algo se llevan, más allá de la exposición de haber cantado acá“, advirtió el conductor.

Los cuatro finalistas y cómo votarlos