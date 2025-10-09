¿Thiago Medina le propuso casamiento a Daniela Celis? Lo contó la íntima amiga del mediático en un streaming. “Él se acuerda de todo”, agregó.

La recuperación que está teniendo Thiago Medina va cada vez mejor. Tras salir de terapia intensiva hace algunos días, el influencer evoluciona favorablemente tras el accidente que tuvo con su moto hace casi un mes.

Es por eso que el entorno del joven de González Catán está muy feliz. Una de ellas es Romina Uhrig, que conoció a Thiago en Gran Hermano 2022 (Telefe). En Se Picó (República Zeta), la exdiputada reveló dos situaciones importantes: que el mediático ya puede caminar solo y que le propuso casamiento de Daniela Celis, la madre de sus hijas.

“Chicos, ya camina. Hoy ya se largó a caminar solito”, dijo Romina ante la sorpresa de Gastón Trezeguet. “¿Está como si no le hubiese pasado nada?“, preguntó el conductor. ”Él se acuerda de todo”, agregó la panelista, aunque después aclaró que lo único de lo que no tiene registro es del accidente.

“Hoy le digo, ‘¿seguís pensando en casarte?’ Sí, me dice. Él ama a Dani”, lanzó Romina. “Pero me habían dicho que él quería cortar”, devolvió Trezeguet. “A veces pasan estas cosas y a él hoy le nace querer casarse con ella y estar con ella”, remarcó.

Sorprendidos en el piso, la preguntaron a Romina si Thiago le va a proponer casamiento a Daniela y la exlegisladora contó que eso ya pasó y dio detalles de cómo fue. “Ya le propuso. Estaba en terapia y le dijo, ‘casate conmigo!’. Se despertó, vio a las nenas y no sé si al día siguiente, le dijo que se quería casar con ella”, aseguró.

Daniela Celis y Thiago Medina, junto a sus hijas.

Romina también reveló lo que siente Daniela por él, aunque no dijo la respuesta que le dio a Thiago sobre la propuesta. “Ella lo ama. Se aman los dos”, comentó y explicó que cuando le den el alta, el influencer va a terminar de recuperarse en la casa de la mamá de sus hijas.

MIRA TAMBIÉN Camilota posteó una curiosa foto y los fans de Thiago Medina se ilusionan

Cómo sigue la salud de Thiago Medina

Thiago Medina va a cumplir un mes de internación en el el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) salió hace unos dias de terapia intensiva y Daniela Celis, la mamá de sus hijas, festejó su evolución.

Daniela Celis dio detalles sobre la salud de Thiago Medina

“Para los que me preguntan, Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz. Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral“, escribió en un comunicado que compartió en sus historias de Instagram.

Luego, se mostró contenta de lo que está avanzando Thiago. “Celebramos cada logro, acompañamos sus avances y seguimos deseando su recuperación. Cómo siempre, gracias a todos por estar, sentimos el amor cerquita, puertas adentro y afuera del hospital”, concluyó la mamá de Aimé y Laia.