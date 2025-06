Quiénes son los tres finalistas de Gran Hermano En medio de un vaivén de emociones, el reality show fue testigo de la elección del público entre Tato, Ulises, Eugenia y Luz.

Luego de casi siete meses de encierro, el fenómeno televisivo de Gran Hermano (Telefe) entra en su recta final. Este lunes por la noche se vivió una gala crucial: la eliminación del cuarto finalista y la consagración de los tres jugadores que competirán por el gran premio en menos de 24 horas. En medio de la expectativa, fue Eugenia Ruiz quien debió despedirse de la casa más famosa del país, quedando a un paso del podio.

Desde temprano, los nervios se sentían en cada rincón del estudio. Eugenia, Luz Tito, Santiago Algorta y Ulises Apóstolo vivieron sus últimas horas en conjunto, repasando estrategias, alianzas y emociones a flor de piel. El público, como siempre, tuvo la última palabra: tras el cierre de las votaciones, Santiago del Moro fue el encargado de anunciar los resultados.

Primero llegaron los alivios. El conductor comunicó que Ulises y Luz eran los primeros dos finalistas confirmados, provocando un estallido de alegría dentro de la casa. El cordobés, fiel a su estilo, corrió por el jardín, se sacó la ropa, hizo piruetas y se zambulló en la pileta a pesar del frío. Luz, por su parte, se abrazó entre lágrimas a sus compañeros del “Tridente”, el grupo estratégico que supo formar desde el inicio del ciclo.

Finalmente, el anuncio decisivo. Eugenia se quedó con el cuarto puesto, lo que le valió un premio de consuelo más que atractivo: un viaje a Bariloche con todos los gastos pagos y una moto. Con la voz entrecortada, la actriz y médica santiagueña preguntó con sorpresa: “¿Ya me voy?”. Del Moro, en tono sereno, le respondió: “Euge, cuarto puesto, despedite tranquila y ándate como una reina de esa casa”.

Entre risas y bromas finales, Eugenia saludó uno por uno a sus compañeros y no perdió la oportunidad de burlarse del desorden que dejó Ulises tras su festejo: “¡Miren el quil… que dejó Ulises acá!”, exclamó entre carcajadas mientras recorría la cocina. Pero la emoción se apoderó del clima cuando la voz del Big irrumpió por última vez para dedicarle unas palabras llenas de afecto.

“Eugenia, sos una gran jugadora que llegaste al final con tu talento, tu simpatía y un lenguaje propio que contagió a los de adentro y a los de afuera. Supiste sobreponerte a los momentos difíciles, a esa angustia que te hacía replantearte si seguir o no por tu hijo. Sos valiente, sos una gran mamá, y una participante que quedará en la historia de este juego”, pronunció la voz más icónica del reality. Y cerró con una frase que resonó en todos: “Esta aventura termina, pero te esperan otras. Yo sé lo que te digo. Creé en vos y en todo lo que sos capaz. Euge, muy buena vida”.

Con ese mensaje, Eugenia cruzó la puerta y dejó atrás los casi siete meses de encierro, estrategias, risas y lágrimas que marcaron su paso por el certamen. La jugadora obtuvo el 15.7% de los votos positivos, que la dejaron en el camino para el gran premio. Y eso no fue todo, ya que una vez que llegó al estudio se llevó una gran sorpresa: le ofrecieron formar parte del panel de la próxima edición de Gran Hermano: generación dorada, lo que le aseguraba su continuidad en la pantalla chica.

Desde su presentación,la concursante dejó claro que su historia iba más allá de un simple juego. Tiktoker conocida por sus videos de chimentos, también se define como médica que no ejerce, enfocada de lleno en la actuación. “Soy copada, carismática, me hago cargo de eso. Cuando llego hay fiesta, soy querible. En la casa me los voy a meter a todos en el bolsillo. Soy un combo raro”, había dicho al entrar a la casa, una frase que terminó siendo casi profética.

Su paso por el reality fue una montaña rusa. Vivió enfrentamientos intensos, momentos de profunda emoción y gestos que la convirtieron en una de las favoritas del público. Su sinceridad, espontaneidad y carisma dejaron huella, incluso en los momentos más difíciles.

Ahora, el camino a la gran final está marcado. Ulises, Luz y Santiago serán los protagonistas del último programa, donde uno de ellos se consagrará como el gran ganador de esta edición de Gran Hermano. Mientras tanto, Eugenia ya disfruta de su premio, del cariño del público y de haber dejado su marca en uno de los ciclos más emblemáticos de la televisión argentina.