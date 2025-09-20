Reprogramaron la fiesta Maldita primavera Debido al alerta meteorológico vigente, cambió de fecha y lugar. Enterate cuándo y dónde será.

Para hoy sábado, previa del esperado 21 de septiembre, se abrió un abanico de fiestas privadas con el fin de celebrar la primavera, la juventud y a los estudiantes en distintos puntos de la provincia: Primavera Remember, Fiesta Bloom Flower Power, Fiesta Aurea y Maldita Primavera son las cuatro que hacen punta. Sin embargo, debido a los informes meteorológicos vigentes, Maldita Primavera decidió suspender la fecha de hoy y reprogramar. ¿Cuando será?

El festejo que ofrece una jornada a puro rock sanjuanino con bandas en vivo, se pasó para el domingo 21 de septiembre. No es la única modificación, puesto que también cambió de lugar: Ya no será en el Salón Teobaldo (de Chimbas), sino que se mudó a Molly (Av. Libertador 1434 oeste).

Allí, el domingo desde las 19 hs, habrá feria, barra, comidas y, por supuesto, las actuaciones en vivo de After Ojaio, Lucas Espinoza y Los Innombrables, El Ruido, Huaykil, Fuga en Lila, The Caras y Los Kolikos; y además de Dj’s sets.

Entradas: $15.000 (más cargo por servicio). En Imaxia.com.ar o en Breaking Beer (Av. Libertador 1538 norte)