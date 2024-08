Revelan el motivo por el que Gabriela Sabatini no fue al casamiento de Oriana y Paulo Dybala El periodista Ángel de Brito habló sobre por qué la extenista fue la gran ausente de la boda de la cantante y el futbolista

A casi un mes del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quien brilló por su ausencia fue Gabriela Sabatini, después de varias semanas de idas y vueltas acerca de si iba a estar como invitada. Fue Ova Sabatini quien confirmó que su hermana no iba a ser parte de la esperadísima boda de su hija, pero ahora fue Ángel de Brito quien reveló otra picante versión.

En el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala de lo que más se habló fue de que Gaby no vino. Muchos dijeron ‘que chot… Gaby Sabatini, cómo no va venir, cómo no la saluda por las redes’”, comenzó diciendo el conductor de Ángel responde en su ciclo de streaming en Bondi Live. “De una muy buena fuente, la mejor fuente, me contaron que a Gaby Sabatini nunca le llegó la invitación”, aseguró.

“Nunca fue formalmente invitada. El único comentario que recibió, y lástima que no está Dalma hoy, es de Claudia Villafañe que le dejó un mensaje y le dijo ‘es el casamiento de Oriana, es tal fecha, avisándole que era la boda’, pero nunca le llegó la tarjetita formalmente. Ni Oriana la llamó, ni Cathy la llamo… Bueno, con ella ni se hablan. Ni su hermano Ova, ni su sobrina. Ese es el verdadero motivo por el que no vino”, aseveró, abonando aún más las versiones de malestar entre los hermanos Sabatini