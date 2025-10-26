Rodrigo de Paul viajó desde Miami para acompañar a Tini Stoessel en la primera fecha de su increíble show El campeón del mundo se hizo un hueco en su agenda para poder disfrutar de la gran noche de su pareja en Tecnópolis.

Rodrigo de Paul viajó desde Miami para estar presente este sábado en la primera fecha de Futttura, el impresionante show que Tini Stoessel presenta en Tecnópolis.

El campeón del mundo estuvo en el VIP montado en el predio y se mostró muy simpático con las fanáticas de la artista pop. Sonrió para los celulares que lo estaban filmando y saludó al público.

¿El detalle? El mediocampista de Inter Miami lució un buzo negro que era parte del merchandising oficial del recital de su futura esposa.

Vale recordar que el primero de los tres recitales de Tini iba a ser el viernes, pero debido al temporal en el Gran Buenos Aires y Capital Federal, fue reprogramado para el lunes. La última función es el 15 de noviembre.

En medio de las fuertes versiones sobre una posible boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, desde hace varias semanas trascendió que la pareja habría decidido que el 20 de diciembre de este año sería la fecha para concretar su unión. Incluso, se especuló que el lugar escogido para celebrar la boda sería en Exaltación de la Cruz.

No obstante, en las últimas horas la historia tomó un rumbo distinto. Según se cree, el futbolista y la cantante decidieron aplazar su casamiento hasta el 2026.

Tini Stoessel y De Paul se casarían en 2026

Esta última información fue dada a conocer por Juli Argenta en LAM (América TV). “No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene. Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año se pasa. No hay invitaciones ni nada por ahora“, comentó.

Sobre esta línea, Yanina Latorre intervino para sumar data sobre la razón detrás del presunto cambio de planes de la pareja: Tini estaría enfocada en mudarse de su propiedad en Nordelta hacia San Isidro, mientras cumple con su calendario de presentaciones en el país.

Durante varias semanas se especuló con el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Aunque todavía la fecha cierta es una incógnita, a Camila Homs le preguntaron sobre el tema apenas trascendió la noticia del compromiso.

“La verdad que no estoy al tanto. No tengo ni la menor idea, pero mientras sean felices, bienvenido sea. Y siempre digo lo mismo, mientras mis hijos estén bien, todo bien”, opinó la ex del campeón del mundo en diálogo con los medios durante la entrega de los premios Martín Fierro.