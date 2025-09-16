¿Sabés inglés? Ahora las solas y solos pueden hacer amigos practicando en ese idioma La propuesta tiene su versión vespertina y nocturna. Está dirigida a mayores de edad de un nivel intermedio.

Beerlingual es un club de conversación en inglés tanto para almas solitarias como para quienes deseen ir en en compañía. “Incluye desde la recepcionista hasta el mozo, todos hablamos inglés”, dijo a DIARIO DE CUYO Ana Laura Paroldi, una de las dos responsables de la propuesta junto a Carina Carmona, quienes desde hace más de 2 décadas son amigas y docentes graduadas en esta lengua extranjera.

“Hay que destacar que no son clases, se trata de reuniones independientes unas de otras donde se charla en inglés para practicar el idioma y forjar vínculos tanto para los que van solos como para los que van acompañados”, mencionó Ana Laura sobre la jornada.

La dinámica es la siguiente: durante cada encuentro de una hora y media, los participantes tienen distintas dinámicas como de Switching tables, que representa rotar de lugar cada 15 minutos; más tarde llegan juegos como Taboo, Heads Up y nombrar tres objetos en inglés. El broche final es una trivia con opciones “que es el momento más esperado por los asistentes”, destacó Paroldi.

¿Cómo hacer para asistir a las reuniones?

La próxima cita es esta noche a las 21.30 h en Ancestral y finalizará a las 23 h. La única condición es tener algún tipo de conocimiento en el idioma.

”Luego, durante la noche hay juegos con premios y se puede ir sola o solo, o bien en compañía. Si bien, la mayoría van solos y todos están muy abiertos a conocer gente nueva. Es para niveles preintermedio, intermedio y avanzado”, destacó Paroldi, también conocida cantante sanjuanina.

Para inscribirse, los interesados tienen que transferir $3000 al alias Beer.lingual2025 (cuenta a nombre de Carina Carmona). Al llegar a Ancestral en la noche se cancelan los $7000 restantes. Incluye una consumición (1 pinta o bebida sin alcohol personal).

Otra alternativa

Para los que prefieren las charlas, café mediante y con las mismas acciones, la original iniciativa se llevará a cabo en Bonito Bar (España casi Rivadavia) y se estima que el encuentro será a principios de octubre.