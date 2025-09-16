¿Querés reír a carcajadas? El muñeco Pirulo vuelve a San Juan El espectáculo pisará suelo sanjuanino el próximo viernes 26 de este mes.

Con su divertida producción El auténtico Pirulo, el viernes 26 de septiembre próximo llegará a San Juan para actuar en el Teatro Sarmiento a las 21:30 h.

El show trae a este desopilante muñeco a cargo de la dupla de humoristas cordobeses conformada por Mauro Villaverde, el actor y ventrílocuo a través del cual cobra vida el gran Pirulo Valmaceda; y Gerardo Coniglio.

Se trata de la quinta creación del dúo desde que llegaron a los escenarios tras su furor en las redes sociales en 2020 en plena pandemia por Covid-19.

En esta oportunidad, los cómicos sumarán a Mariano Garnero que pondrá su granito de arena en lo musical y actoral para provocar las risas de los espectadores.

Aquí, la historia gira en torno a un emprendimiento comercial que inicia Pirulo para despegarse de sus compañeros de ruta. Él quiere comenzar su vida laboral en solitario e instala un puesto callejero de frutas y verduras.

Todo funciona viento en popa para Pirulo hasta que aparece un inspector de Recaudación Fiscal y comienzan los problemas para él.

En busca de una solución, la graciosa marioneta se encontrará con diversas sorpresas que serán narradas por un cantante callejero y las vecinas del barrio Marta y Juana. Todos ellos llevarán el relato por lugares impensados con un final para la reflexión.

Con esta propuesta los humoristas cerrarán su gira nacional en octubre en Río Cuarto.

La mágica conexión de los creadores de Pirulo

Mauro vio un video de Gerardo en redes sociales ya que se seguían pero no se conocían, como publicó Vía Córdoba. Al encontrarse en el ciberespacio, coordinaron una primera transmisión en vivo que terminó instalándose los domingos.

Pronto sus seguidores aumentaron de 800 a 15.000 entre Facebook e Instagram.

Su éxito en las redes llamó la atención de los productores porteños que les ofrecieron 4 cuatro espectáculos virtuales.

Apenas había pasado un año cuando les surgió la oportunidad de llegar a las marquesinas de Carlos Paz para hacer temporada en 2021. El debut vino con un pan debajo el brazo ya que con su primera puesta ganaron tres Premios Carlos: “Revelación de la temporada” para Mauro, “Mejor espectáculo de humor cordobés” y el “Carlos de la gente”.

¿Quiénes están detrás de Pirulo?

Mauro comenzó con el humor en la niñez. “En el colegio siempre fui el hazmerreír de todos mis compañeros”, contó al portal Vía Córdoba quien de adulto descubrió su habilidad para la hablar sin mover la boca, lo que técnicamente es la ventriloquía. Así apareció Pirulo, nombre que le colocaron los habitantes de su pueblo natal de Berrotarán, a ese muñeco vestidfo con ropa de campo.

Y Gerardo es de una familia dedicada a la labor agrícola. Aunque su deseo era estudiar Ciencias de la Comunicación, el bolsillo no le alcanzaba para arrancar con los estudios. Poco a poco, se inició en el ámbito radial con improvisaciones y con grabaciones de videos de humor en YouTube.

El paso a paso para comprar las entradas

Precio:

Platea A (Fila 1 a 16): $30.000

Platea B (Fila 17 a 20): $28.000.

Pullman: $28.000.

Gradas sin numerar: $25.000.

Dónde y cómo se adquieren:

En boletería del Teatro (Alem 34 norte) y de manera online a través de www.entradaweb.com.ar