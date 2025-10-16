Se viene una nueva peña de Los Videla, una cita que ya es un clásico cada año en el calendario folclórico sanjuanino Para incentivar la cuyanía, la casa de los hermanos tendrán su gran fiesta con amigos y varios homenajes.

El Espacio Cultural Cuyano de los hermanos Videla será nuevamente el punto de reunión del encuentro con las raíces y la celebración de la cuyanía. Este sábado 18 de octubre a las 22 hs, habrá encuentro, música y homenaje.

La peña anual del dúo es ya una tradición en el calendario artístico folklórico provincial, por lo tanto, es una cita obligada para numerosos cultores y en especial, las familias para celebrar una noche cargada de sentimientos. Esta oportunidad, será muy emotivo, porque habrá un doble tributo: uno a las madres (porque el domingo siguiente será el Día de la Madre); y otro será para la memoria y legado de El Chango Huaqueño, figura entrañable que recientemente partió de este mundo.

No hay que confundirse, no se trata de un mero un espectáculo musical, en profundidad, esta reunión se afirma como ritual colectivo, la peña donde la guitarra y la tonada se entrelazan con la historia viva de los barrios, de los afectos y las luchas cotidianas de los que trabajan. Es el espacio donde los sentimientos populares atraviesan a todas las edades y generaciones, cada vez que una mano alza una copa de vino y le ofrece al cantor luego de recibir un cogollo afectivo.

Por eso, Los Videla serán los anfitriones de esta ceremonia para recibirlos a todos los que quieran compartir la cultura del encuentro, de la cueca, de los gatos, de las tonadas. Para esta convocatoria, la grilla estará conformada por Labriegos, Los 750, Paola Hascher, Carlos Peñaloza y Luis Mantello, la coreografía de Nerina Quiroga y Martín González, desde Villa Mercedes estará Cristian Romero y en el acto central Los Videla, todo con la conducción de Jorge Daniel Maestre.

Claudio Videla habló para DIARIO DE CUYO sobre el significado especial que tendrá esta peña: ‘Junto a Los 750 vamos a cantar unos temas de El Chango, porque varios de ellos han tocado con él durante mucho tiempo. Para nosotros será un regalo especial que le queremos dedicar, porque en vida, siempre nos ha apoyado desde el principio, el confío en nosotros y nos ha dado una mano enorme en todas las situaciones. Siempre fue alguien muy generoso, porque no faltaba un consejo, un chiste, una dedicatoria, tenías cosas muy buenas por eso será una noche muy emotiva para ofrecer’, dijo el cantante.

Junto a su hermana, Noemí, vienen sosteniendo durante más de dos décadas una propuesta artística profundamente arraigada en el repertorio tradicional cuyano y revitalizando el cancionero con arreglos propios y una sonoridad auténtica. Esa impronta familiar y territorial, logró que las obras de autores sanjuaninos, mendocinos y puntanos sean más visibles y puedan recorrer por el país en diferentes escenarios.

Para esta ocasión, el dúo se presentará con Jonatan Vera en primera guitarra, Carla Pereyra en bajo, Emanuel Rodríguez en batería, Fito Mier en técnica de iluminación y Carlos Villavicencio en sonido. Además, como bonus track, estará invitado para sumarse a la peña el guitarrista Ángelo Muñoz, así que la fiesta que se viene promete una farra imperdible.

DATO

Peña Los Videla. Sábado 18 de octubre. 22 hs. Espacio Cultural Cuyano Familia Videla (Calle Juárez Celman 3216 oeste, Colonia Rosales – Rawson). Entradas limitadas disponibles llamando al 2645590008 y 2644593096.