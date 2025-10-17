Hoy viernes 17 de octubre, San Juan te propone distintas alternativas para no quedarte en casa. Hay desde shows musicales foráneos y locales, tributos y peñas hasta puestas en escena, festivales, ferias, muestras gratuitas y museos para un paseo entre amigos o en familia. Todo vale. Porque hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe…
* MÚSICA
Juanito El Cantor & María Pien. Desde Buenos Aires. 20 h, Aubone Petit Chateau (Florentino Ameghino 126 sur).
Románticos Iracundos. 22 h, El Patio del Vea (25 de Mayo y Jujuy). Reservas: 2645465230.
Noche de acero y furia. Con Track-tor, Amalgama y Tungsteno. 22 h, Sub Sede 21 (Cabot 2107 este, Rivadavia).
Quimeras. 22 h, Rocknrolla Bar (Av. Libertador 2225 oeste). Der. de show: $3.000
Peña La Primaveral. Con Dúo Herencia, El Riojano, La Quimera San Juan y bailable con El Pacha. Conduce Javier Recabarren. 22 h, Complejo La Meseta (Abraham Tapia antes de Agustín Gómez, Pocito).
Acusti Song. Nahuel Aciar, Leo Cabrera y Eduardo Illanes. 22:30 h, La Salmuera (Chacabuco y Calle 7, Pocito). Der. de show: $3.000
Mamá quiere bailar. 22:30 h, La Kelita (Jockey Club San Juan, República del Líbano 1790 oeste).
The Vintage Rock. 22:30 h, El Faro (Landa y Cervantes, Santa Lucía).
The Pioneerz. 23 h, Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste)
Camionero. 23 h, Mamadera (Lateral de Circunvalación 1959 norte). Entrada: $20.000 online en www.entradaweb.com.ar.
Autos robados. Desde Quilmes. Bandas locales invitadas: 33 de Mano y El Ruido. 23 h, El Bar de Titi (Av. España y Tacuarí, Rawson).
El Club del Reggae. 23 h, Hipólito Beer & Food (Cordillera de los Andes 3090 este). Entrada: $4.000 en Imaxia.com.ar
* CINE
Todo era mamá y La amante de la luz. 21 h, Enerc Cuyo (25 de Mayo 1670 oeste)
* TEATRO
En comunidad – Festival de Teatro. Hoy: Nunca más te vayas mamá. 21 h, Teatro Oscar Kummel (Mendoza 2773 sur, Villa Krause). Gratis
¡Qué me van a hablar de amor!. 21:30 h, Espacio Títeres en Serio (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Entradas: $10.000 en boletería
Las mujeres entre los hielos. 21:30 h, Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur). Entradas: $11.000 en la puerta
* FERIAS
And Arte. Feria inclusiva con emprendedores, diseñadores, artesanos, gastronomía. Fodd Truck. 18 h, jardines del Anfiteatro Buenaventura Luna del Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Ingreso gratis
* ENCUENTROS
Tokyo No Yoru. Acontecimiento de Kpop y animé. 18 h, Centro Cultural Conte Grand (Las Heras y San Luis). Gratis
* EXPOSICIONES Y MUSEOS
Ikigai. Ciclo Arte en la ciudad. Con artistas del colectivo de arte inclusivo Fuzionarte. También se exhiben piezas de Wilfredo Salinas. Hasta el próximo 26 de este mes, lunes a viernes de 8:30 a 13.30 h y 15 a 21 h y sábados de 09 a 13:30 h con ingreso libre. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis
Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.
Historias de taxis. Muestra de Marcelo Uliarte con cerca de una veintena de obras. Hasta fin de octubre. Visitas: Miércoles a sábados de 18:00 hs. a 21:00 hs. Entrada gratis. Artify (Córdoba 519 oeste).
El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 hs. a 21 hs. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 hs. a 19 hs.; sábados, domingos y feriados de 11 hs. a 19 hs. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.
Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 16:30 y 18 h, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. En Sarmiento y Av. Libertador. Gratis.
Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Mañana último día de visita, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.
Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com
Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.
Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. de lunes a sábados de 9 a 14 h. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.
Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail mu seohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.
Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 hs.