“Merkén”, un nuevo grupo de cantantes líricos sanjuaninos, debuta en el Club Social Se trata de un elenco formado por Claudia Lepe, que se estrenará con la obra “Romance de la mujer que mira”, a fines de octubre.

El viernes 31 de octubre, Merkén hará su debut en San Juan. Se trata del flamante elenco de perfil lírico, integrado por 14 cantantes de la provincia. Preparados y dirigidos por Claudia Lepe, se estrenarán con “Romance de la mujer que mira – Concierto escénico”, en el Club Social San Juan. Con canto y piano, voz y cuerpo, recorrerán canciones del repertorio académico, con puesta en escena y versos al estilo romance, que oficiarán de hilo conductor.

Para su creadora, el grupo -formado con alumnos de su taller- surgió de una necesidad: la de complementar el estudio con la práctica escénica, una “materia pendiente”, describió, que a la par busca transformar a cantantes populares en artistas líricos integrales y con sólida presencia en el escenario.

“Para poder llegar a este concierto ellos han tomado no solo clases de canto, también de danza, de teatro; estamos con lenguaje musical y toda la puesta en escena. Es música de cámara, sin embargo, tenemos canciones en conjuntos, dúos, cuartetos y solos con un cuadro escénico que soporta, que contiene la interpretación”, explicó la artista chilena radicada en San Juan las características de su propuesta que, valoró, es el proyecto más grande que ha gestado hasta ahora.

Con la firme intención de que el elenco se consolide como un cuerpo estable, además del estreno en el Club Social, están armando una agenda que ya incluye un concierto el 22 de noviembre en un Centro Cultural de Villa América, la grabación de un audiovisual en diciembre y el estreno de un repertorio totalmente barroco en marzo.

El objetivo de Lepe es claro: lograr que los artistas “vayan evolucionando en su sonoridad vocal, en el aprendizaje de repertorio”, para que finalmente puedan elegir su camino, ya sea regresando a sus estilos de origen o “transformándose en artistas operáticos de San Juan”. “Teniendo una sólida técnica vocal, ellos pueden cantar lo que quieran”, subrayó la coach vocal, que también será parte del espectáculo, pero “desde afuera”. “La escena será toda de ellos”, remarcó.

1 de 3 | 2 de 3 | 3 de 3 | En busca de una formación integral, el grupo lírico también abraza la danza y el teatro

Un espectáculo inmersivo de canto y poesía

El debut de este elenco de 14 cantantes y una pianista se materializa en el concierto “Romance de la mujer que mira”, que fusiona la canción académica latinoamericana con la poesía y la dramaturgia. Lepe detalló que el repertorio incluye obras de compositores hispanoamericanos y argentinos como Carlos Guastavino.

La particularidad del espectáculo radica en su estructura narrativa y su puesta en escena. Para hilar el concierto habrá poemas en forma romance, un estilo de poesía antigua, escritos y recitados en off por Lepe. “El gatillo es el texto que van a cantar,” explicó la directora, señalando que el título del concierto proviene de una frase de uno de estos poemas.

La actuación también tiene un lugar destacado. “Es crucial para que los cantantes puedan transitar por la amplia gama de emociones que exigen las canciones (esperanza, alegría, rabia) y para generar el efecto dramático deseado”, subrayó.

En conjunto, Merkén busca conjugar una experiencia inmersiva para el público. “La gente va a recibir la poesía desde sus espaldas y lo escénico y sonoro va a estar sucediendo adelante”, anticipó.

Aunque no lo pensaron como un espectáculo distinto de la media, Lepe reconoció que la propuesta es particular y genuina: “Ya hay muchas cosas de lo que le gusta al público, a la gente. Esto nos gusta a nosotros y si nos gusta tanto a nosotros, estoy segura que le va a gustar a la gente,” concluyó, no sin compartir su deseo de que el público se vea reflejado en profundidad en “el uso de la palabra, cantada, actuada y declamada” que define a “Romance de la Mujer que Mira”.

Ficha técnica

Integrantes de Merkén Proyectos: Fernanda Figueroa, Caren Munizaga, Florencia Rodríguez, Tania Torres, Florencia Burela, Alicia Figueroa, Amparo Mercado, Ana Cristina Pontoriero, Ayelén Salinas, Italo Lepe, Eduardo Márquez, Matías Peralta, Leandro Malmod, Agustín Rodríguez.

Asesoría Técnica: Lean Bustos, Danza. Carolina Russo, Teatro y Dirección Escénica. Luz Ramírez, Pianista.

Dirección de Arte: Jorge Moreno

Dirección Musical, Técnica Vocal, Puesta en Escena y Poemas: Claudia Lepe

Tomá nota

Romance de la mujer que mira

A cargo de Merkén

Viernes 31 de octubre

21:00 h

Club Social (Rivadavia 68 este)

Entrada $5000 (al 2644045182)

Para mayores de 15 años