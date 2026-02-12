Series: cuenta regresiva para volver a entrar a “La Quebrada” Desafío para fanáticos, varios se quedarán despiertos y otros pondrán la alarma para esperar la segunda entrega de “En el barro”, que verá la luz en la madrugada del viernes 13 de febrero.

Uno de los universos carcelario más impactantes de la televisión argentina regresa a la pantalla chica con una apuesta renovada y cargada de tensión. En la madrugada de este viernes 13 de febrero, Netflix estrenará la segunda temporada de “En el Barro”, el exitoso spin-off y secuela femenina de la mítica saga “El Marginal”. Tras consolidarse como un fenómeno de audiencias en su debut, la producción liderada por Sebastián Ortega vuelve para profundizar en el crudo y violento ecosistema de “La Quebrada”, prometiendo giros narrativos que mantendrán a los espectadores al borde del asiento.

Para esta nueva etapa, el gigante del streaming ha confirmado que la entrega estará compuesta por 8 episodios. Con duraciones que oscilan entre los 44 y 58 minutos por capítulo, la plataforma presenta esta temporada como la propuesta ideal para realizar una maratón aprovechando el próximo fin de semana largo.

En cuanto a la logística del lanzamiento, se mantendrá la tradición de los grandes estrenos nacionales: todo el contenido estará disponible en el catálogo digital a partir de las 4:00 de la mañana del mismo viernes 13 de febrero.

Violencia, sexo y caras conocidas

La trama de esta entrega se centra en el regreso de Gladys Guerra, la icónica “Borges” interpretada por Ana Garibaldi, a un penal que ya no reconoce. El centro penitenciario se encuentra ahora bajo el dominio de facciones extremadamente violentas y nuevas estructuras del crimen organizado que han alterado las reglas de convivencia. En este contexto, Gladys deberá medir sus fuerzas contra la “Gringa Casares”, una líder implacable que ejerce un control absoluto sobre las internas. Para sobrevivir, “la Borges” contará con el respaldo de personajes clave como Nicole, la Zurda y las denominadas “embarradas”, en una lucha desesperada por el territorio y la lealtad.

Además de la crudeza del guion y de algunas escenas de alto voltaje, esta temporada destaca por un elenco de alto perfil, que combina experiencia y frescura. A las actuaciones de Verónica Llinás, Inés Estevez y Julieta Ortega, entre otros nombres de peso, se suma el esperado debut de Eugenia “China” Suárez, cuya incorporación ha generado una enorme expectativa.

Con una estética visual impactante y conexiones directas con el legado de los Borges, “En el Barro 2” se posiciona como uno de los estrenos nacionales más fuertes del año en la plataforma.