¿Qué hacer el viernes 13? San Juan vibra a ritmo de jazz, mientras palpita amores y carnaval El Festival de Jazz encabeza la movida musical de hoy 13 de febrero, plato fuerte de una noche que ofrece otras opciones destacadas para disfrutar, de cara a San Valentín y al Carnaval.

La provincia de San Juan se prepara para un 13 de febrero vibrante, donde el 5° Festival Argentino de Jazz y el espíritu popular de las previas de San Valentín y de carnaval se darán la mano.

El epicentro cultural será el Chalet Cantoni, que recibirá la jornada inaugural del Festival de Jazz, con entrada libre. El encuentro promete un despliegue de talento internacional con Rodrigo Cuturrufo y su Cutus Clan desde Chile, sumado a la maestría del Ricardo Pellicán Trío, de Buenos Aires, y a grandes exponentes locales.

En simultáneo, el clima de carnaval comenzará a sentirse con fuerza, al igual que los anticipos de San Valentin… ¡incluso para los anti San Valentín!

Y para completar el recorrido, el Circo Safari Show en el Híper Libertad, las ferias de emprendedores y las exposiciones y visitas ofrecen planes ideales para quienes buscan una opción antes que el ritmo se adueñe de la noche sanjuanina.

MÚSICA

King of Banana. A las 22:30 h, en Al 700 Club (Sargento Cabral 701 oeste)

Melodía Leiva y Pichuco Díaz. Previa de San Valentín, con tango y jazz A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte) Reservas 2646274258

Exilio Doméstico. Tributo a La Gente, con Chichón Hernández. A las 22:30 h, en La Kelita (Restaurante del Jockey Club (República del Líbano 1790 oeste). Reservas al 2644194896

La Minga, La Quimera, Diablito Martínez. A las 22:30 h, en Way Club (Lateral Ruta 40 antes Maipú)

Emilio Meneses. A las 22:30 h en Mala Idea Resto Bar (Mendoza 457 norte, Chimbas)

Piano Bar. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas: 2645812630)

Manu Olivera. A las 22:30 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación, antes de Av. Ignacio de la Roza). Reservas al 2645101144

Martin Krywo. Boleros. A las 22:30 en Vinito, vinos y tapas (25 de Mayo 1331 oeste)

De la Lora. Anti San Valentín. A las 22:30 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)

Latitud y Kika Alonso. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Rawson) Reservas al 2645899188

Leo Altamirano. Latinos, cumbia, cuarteto. A las 23:00 h, en Casino del Bono Park (Av. Ignacio de la Roza 1946 oeste)

Leo Jorquera. A las 23:00 en Patio del Vea (25 de mayo y San Luis)

El Ruido. A beneficio de Marlene. A las 23:00 h, en El bar del Titi (Av. España y Tacuarí, Rawson)

Maldito Rock. A las 23:00 h, en Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste)

Pepo Lara. A las 00.00 en El Sol (ex Olivia)

El Riojano. Gran peña chayera. A las 00:00 en El Cortijo (Av. De los Ríos 1970, Caucete)

Crimson. A las 00.00 en EstorBar (Comandante Cabot 2107 oeste, Rivadavia)

FIESTAS Y FESTIVALES

5° Festival Argentino de Jazz en San Juan. Hoy en el Chalet Cantoni, desde las 20:00 h actuarán Bad Mojo y Nico Bustos Trío (San Juan), Ricardo Pellicán Trío (Buenos Aires) y Rodrigo Cuturrufo y su Cutus Clan (Coquimbo, Chile). Patio gastronómico y feria. Entrada libre.

Fiesta Bloom Anti San Valentín. A las 00:00 h en Molly Malone (Av. Libertador Gral. San Martín 1434 norte)

JUEGOS

DivertiPlay. De 19:30 a 21:30 h, en Secretaría de Gobierno de Rivadavia (Av. Libertador San Martín 5168 oeste) Entrada libre y gratuita

CIRCOS

Circo Safari Show. De lunes a viernes a las 22:00 h. Sábado y domingo, 20:00 y 22:00 h. En el Híper Libertad. Entradas $8.000

FERIAS

Feria de emprendedores Día de los enamorados. Desde las 18:00 h, paseo Skate Park Municipal (Ullum) Entrada libre

Especial Día de los enamorados. Desde las 19:00 h, Plaza Departamental Manuel Belgrano (Caucete) Entrada libre

Emprende Fest. Edición día de los enamorados. Shows musicales. De 19:00 a 00:00 h, en Plaza René Favaloro (Jáchal)

DANZAS

Tablao flamenco. Cante: Gabi Gómez y Rita López. Guitarra: Daniel Gómez. Baile: Alejandra Minet y Cuky Maestro. A las 22:30 h. Entrada $15.000 (incluye tapa + copa de vino o jugo) El Patio (Independencia 1097 sur, esquina Estrada, Capital) Reservas 2644045666.

EXPOSICIONES Y VISITAS

Habitar el vínculo. Inauguración de la exposición del colectivo sanjuanino de artes visuales 18 Mundos. A las 12:00 h, en el Registro Civil de Capital, 4to. Piso, Salas de matrimonio (Santa Fe antes de Entre Ríos). Entrada libre y gratuita. Se podrá visitar de lunes a viernes de 10 a 13 h.

Veranos de nuestra niñez. En el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Muestra colectiva, creación y producción de Pablo Yamamoto, curaduría de Lucila Riofrío Montoya. Exponen: Arturo Sierra, Belén Ramírez, Carmen Cuenca, Eliana Femenía, Elina Lucero Barud, Estela Milán, Fernando Loré, Humberto Costa, Isabel Fernández, Lucila Riofrío Montoya, Luis Godoy, María Rosa Plana, Oscar Fontalvo, Patricia Nicolía Flores, Silvina Martínez, Sonia Parisí, Teresa Gonella, Teresita Chiconi y Viviana González.

Arqueología de la Grieta | Una Mirada sobre lo Efímero & lo Eterno. Dos exposiciones en Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Auditorio Juan Victoria. Visitas a la sala, entrada gratuita: lunes a viernes, de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados, de 11 a 19 h. 25 de Mayo 1215 oeste. Informes al 264 4222305.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail museohistoricoprovincialavg@gmail.com Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Lunes a sábado, de 9 a 14 h, entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Chalet Cantoni Casa Cultural. Muestra de artes visuales “Copias vivas, Huellas en diálogo”, de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h, entrada gratuita, hasta el 20 de febrero. Av. Libertador Gral. San Martín 3317 oeste, Rivadavia.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, recepcion@anchipurac.com, instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Galería Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador Gral. San Martín 1826 oeste). Entrada libre.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). Actualmente, de mañana. Desde mediados de febrero: de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h