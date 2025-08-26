Show de Elena Roger en San Juan: cuánto cuestan las entradas y dónde adquirirlas Para el espectáculo ''Elena Roger en concierto'', ya se encuentran a la venta las entradas y se pueden adquirir de manera online.

Tal como anunció DIARIO DE CUYO, dentro de una super gira que encarará por Argentina, Uruguay y España, la reconocida Elena Roger confirmó su arribo a San Juan en octubre con un concierto en el que hará un recorrido por los éxitos que la consagraron como una de las máximas referentes del teatro musical y una de las icónicas voces de la música argentina. El show será el próximo jueves 2 de octubre a las 21 horas, en el Auditorio Juan Victoria.

La estrella que fue consagrada con el Premio Konex de Platino en el rubro Intérprete Femenina de Musical en 2011, vendrá en compañía del pianista Nicolás Guerschberg.

El cancionero será para emocionarse hasta las lágrimas con temas como “No llores por mi Argentina”, “La vie en rose” y “Balada para un loco”, entre otros.

Los sanjuaninos ya pueden conseguir sus tickets en el sitio entradaweb.com.ar

Los precios son: