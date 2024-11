Stranger Things temporada 5: fecha de estreno, primer teaser y título de todos sus episodios Es la temporada final y al fin se ha revelado el sugerente título de sus ocho capítulos

El estreno de Stranger Things temporada 5 es uno de los más esperados de Netflix. la plataforma de streaming lanzó la cuarta entrega en 2022 y, desde entonces, los fans están ansiosos por ver cómo continúa todo. Sobre todo porque esa quinta tanda de episodios será también la última. La aclamada serie pondrá su punto y final. Y tras varios meses de rodaje, al fin ha llegado el primer teaser.

Se trata, curiosamente, de un avance en el que no se muestras imágenes pero sí se desvelan detalles de toda la historia. Para empezar, se desvela que la quinta temporada de Stranger Things tendrá lugar en otoño de 1987. Es decir, un año después de los eventos de la cuarta. Aquella concluía con una victoria parcial sobre Vecna, que en cualquier caso amenazaba con un contraataque muchísimo más poderoso desde el Mundo Del Revés. Algo para lo que los niños -ya casi adultos- han de estar preparados.

A su vez, el teaser deja claro lo que era un secreto a voces. Stranger Things 5 se estrenará en Netflix en algún momento de 2025. Así, frente a algunos rumores pesimistas que incluso apuntaban a 2026, la plataforma ha querido salir y dar la buena noticia a sus suscriptores. Eso sí, por ahora no hay una fecha más concreta, aunque a estas alturas no parece nada probable que vaya a llegar en la primera mitad de año sino más bien a partir de verano.

Por último, el avance de Stranger Things temporada 5 ha revelado lo que muchos esperaban, el título de sus episodios. En total serán ocho episodios que, muy posiblemente, llegarán divididos en dos tandas a Netflix. La compañía acostumbra a dividir las temporadas de sus mejores series tanto para mantener la conversación activa durante más tiempo como, evidentemente, para forzar a los clientes a mantener activa la suscripción.

Título y significado de los episodios de Stranger Things 5

Los ocho capítulos del final de Stranger Things apuntan a una aventura muy peligrosa y definitiva contra el malvado Vecna. Y aunque solo con el título apenas se puede teorizar, parece que hay algunos hilos conductores a seguir:

Episodio 1: The Crawl – Este título, que ya había salido a la luz hace unos meses, se traduce como “Al rescate”. Lo que parece más obvio es que Once y el resto del grupo, buscarán la manera de recuperar a Max, en coma desde la batalla final del episodio 4.

Episodio 2: The Vanishing of … – Este segundo capítulo de Stranger Things se traduce como “La desaparición de ….”. Claramente, un personaje protagonista desaparecerá, pero Netflix no desvela su nombre, manteniéndolo censurado por el momento.

Episodio 3: The Turnbow Trap – Traducido como “La Trampa Turnbow”, este enigmático episodio referencia a la empresa Turnbow Land Development & Realty, que aparecía en el Mundo del Revés. No se sabe nada de ella ni de sus dueños, pero promete ser muy importante en este capítulo de Stranger Things.

Episodio 4: Sorcerer – La traducción es “Hechicero”. Un nuevo guiño a Dragones y mazmorras (DnD), quizás se esté refiriendo a Once, quien podría al fin desatar todo su poder. Pero también podría referirse a Vecna, pues realmente todas las personas que padecieron aquellos experimentos tienen algún tipo de poder “mágico”. A su vez, en la serie la clase original de Will en DnD era un Mago, si bien Mike pasó a llamarle después el Clérigo del Grupo, pasando a ser Once la Maga.

Episodio 5: Shock Jock . A partir de este episodio, parece que se pondrá en marcha la lucha definitiva contra Vecna para acabar de una vez por todas con el mal que asola al mundo.

Episodio 6: Escape from Camazotz – En este caso no existen dudas. “Fuga de Camazotz” referencia a un dios maya, habitualmente representado como un murciélago o vampiro. ¿Puede que aparezca un nuevo monstruo maligno en Stranger Things? ¿ O quizás se refiera al mismísimo Vecna, que habría atrapado a los niños?

Episodio 7: The Bridge – “El puente” podría referirse a ese portal entre el mundo normal y el Mundo Del Revés. Es el gran misterio que ha rodeado siempre a Stranger Things 5 y, ojalá, este capítulo nos lo explique definitivamente con todo lujo de detalles.

Episodio 8: The Rightside Up – La traducción del episodio es “El mundo del derecho”. Es decir, se refiere al mundo normal frente a las atrocidades del Mundo Del Revés. Es el capítulo final de Stranger Things, por lo que todo apunta a que los chicos conseguirán regresar a casa para, esta vez sí, vivir una vida tranquila para siempre. Un desenlace que, a juzgar por el título, apunta a ser emotivo pero esperanzador.