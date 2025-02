Susana Giménez: “El país está indudablemente mejor; falta apretar el tema de la inseguridad” La diva elogió la gestión de Javier Milei, pero se mostró preocupada por los recientes casos de robos y crímenes.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde Nueva York, Susana Giménez le dio una entrevista a Jonatan Viale para su ciclo de TN. La diva volvió a elogiar la gestión que viene realizando el presidente Javier Milei, aunque expresó su preocupación por la inseguridad. Entre declaraciones sobre el país y la actualidad, también se refirió al divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi y terminó contando que habló con la China Suárez.

“Yo creo que el país está indudablemente mejor. Están sacando impuestos inverosímiles. Para mí lo único que le falta apretar un poco es el tema de la inseguridad. ¡Es terrible!”, afirmó la conductora en ¿La Ves?. “No puede ser que maten a una persona por cuadra todos los días”, aseguró, refiriéndose al asesinato de Lucas Aguilar, un repartidor de 20 años que fue apuñalado en Moreno. También pidió justicia por Loan y se refirió a la situación que atraviesan algunas zonas del país. “Hay muchas cosas que faltan en el Gran Buenos Aires. En La Matanza, por ejemplo, falta agua. Cemento, calles. Básico. No puede entrar una ambulancia por el miedo que le tienen a la gente…”, afirmó. “La gente tiene que tener agua”, resaltó.

Después el periodista quiso saber cómo fue su encuentro con el primer mandatario: “Cuando lo conociste. ¿Cómo te cayó?“, indagó. ”Muy bien, muy bien. A mí me parece que está haciendo las cosas bien. El mundo lo aceptó. Estados Unidos lo aceptó“.

“El otro día decía uno. ‘Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos, porque antes te daba vergüenza. Te decían ’pobres, ¿y cómo les va?“, señaló. ”Hace poco, en el gobierno anterior”, lanzó, risueña, mientras el periodista le preguntaba cuándo había sido. “Decían eso y nosotros contestábamos ‘bueno, sí, pero ya va a pasar’. O sea, no sabíamos qué decir”, afirmó la animadora.

“Yo dije que me iba porque no quería vivir en ‘Argenzuela’ y en ese momento lo sentía, eh. Ibamos camino a eso, posta. Yo creo que sí. Con todos los impuestos. Era un horror. Espero que nos convirtamos en lo que es Argentina: un país gigantesco que en un momento fue el número uno del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial que teníamos los pasillos llenos de oro de los bancos y venía los inmigrantes”, señaló.

“Viste esa frase que el presidente dijo de ‘no hay plata’. Esa frase entró culturalmente. Se ve que hacía falta un tipo que dijera la verdad y que el Estado deje de gastar en pavadas”, afirmó Viale y Susana asintió. “Lo increíble de todo esto que ha pasado, para mí, son los programas como el tuyo o como el de Lanata que te abrían los ojos y te mostraba las cuentas”, señaló, momento en el que se lamentó por la muerte del destacado periodista y recordó la última vez que se vieron.

Aunque afirmó que no tenía intenciones de referirse a la actualidad, terminó elogiando al presidente como a Patricia Bullrich. “No es que no quiera hablar de política, lo que no quiero es herir a nadie. Igual yo estoy feliz con Milei. Yo la voté a Patricia. La amo a Patricia, pero amo a Milei”, resaltó, mientras destacaba que ambas figuras políticas se hayan juntado.

“Los jóvenes se levantaron todos, todos empezaron con Milei y nos hicieron conocerlo. Lo conocían más que nosotros. No pasa casi nunca que un presidente haga lo que prometió, es un milagro”, destacó.

MIRA TAMBIÉN Coty Romero y Nacho Castañares se separaron

Susana Giménez habló de Wanda Nara, Mauro Icardi y contó el llamado que le hizo a la China Suárez: “Yo no te odio”

“China, yo no te odio. ¿Por qué decís eso?”. Esta fue la directa respuesta de Susana Giménez en una llamada telefónica reciente con China Suárez, según reveló la propia conductora en su entrevista con el ciclo de TN. En la conversación, le explicó que había escuchado por un tercero que la actriz creía que la diva tenía sentimientos de desprecio hacia ella.

En una reflexión más amplia, Susana aseguró que “no odia” a la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza y que, de hecho, apenas la conoce. Según comentó, el único contacto importante entre ambas se remonta a una entrevista que realizaron juntas en París, en un contexto en el que ya circulaban rumores sobre un supuesto vínculo entre Eugenia y Mauro Icardi, desmintiendo aún la existencia de un enfrentamiento personal. “Sacando esa nota que hicimos en París… no, la verdad es que no la conozco. Ni la odio como ella cree también”, puntualizó.

La diva prefirió no entrar de lleno en todo el escándalo que rodea a Wanda Nara y Mauro Icardi, pero sí se mostró preocupada por los efectos que puede llegar a tener en la conductora de Bake Off Famosos: “Yo sufro por la salud de Wanda”, expresó.

“Me tocó un año bárbaro de quilombos. A mí también me han pasado cosas y he tenido esos líos, pero ahora duran semanas. Es como una novela con capítulos y uno sufre”, se sinceró.