Thiago Medina habló por primera vez después del accidente y preguntó por sus hijas La salud del ex “Gran Hermano” evoluciona favorablemente y ya tuvo contacto con la mamá de sus hijas gemelas.

Daniela Celis contó que Thiago Medina habló por primera vez a casi 20 días del terrible accidente que sufrió con la moto.

“Recién salgo de verlo. Me miró a los ojos. Lo primero que me preguntó fue por las nenas”, relató la influencer este lunes en sus historias de Instagram.

“Les quiero agradecer porque estoy muy feliz. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero que no dejen de faltar la fe, las esperanzas, las emociones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”, pidió Daniela.

Sobre este primer contacto que tuvo con Thiago, la ex Gran Hermano detalló: “Por supuesto que lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: ‘¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?’“.

De esa manera, Daniela se mostró totalmente emocionada por la evolución que mostró en el papá de sus hijas, a casi 20 días del choque con la moto en Moreno.

Antes de que se conociera esta noticia sobre la mejoría, Brisa Medina había compartido un mensaje alentador sobre la salud de su hermano mellizo. “Sé que va a ser un gran día”, decía su publicación.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

Este lunes, Daniela también compartió en sus redes sociales noticias sobre la evolución de la salud del papá de sus gemelas. A través de una historia de Instagram, la influencer explicó que los médicos decidieron sacarle la ventilación mecánica a Thiago Medina luego del fuerte accidente que sufrió con su moto el pasado 12 de septiembre en Moreno.

“Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo”, indicó Daniela. Además, precisó que “está despierto, conectado con su entorno” y que continúa en terapia intensiva con “pronóstico reservado”.

Por último, la exparticipante de Gran Hermano les dedicó un mensaje a quienes hicieron posible esta evolución: “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llegan la energía, las oraciones y los deseos de todos”.