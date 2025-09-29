Un capo: Charly García será el primer rockero en recibir el Konex de Brillante y estrenará un tema con Sting Dos al hilo: el 9 de octubre, el ex Sui Generis estrenará "In the city”, la anunciada y esperada colaboración que hizo con el ex The Police. Poco después, el 11 de noviembre recibirá el mayor reconocimiento que entrega la prestigiosa institución.

Y Charly García no para. Muy cerca de los 74 años (que cumplirá el 23 de octubre) y muy lejos de estar durmiendo sobre laureles cosechando honores por su tremenda trayectoria, el icónico rocker argentino sigue construyendo camino y sumando música a su ya prolífica y vigente carrera. Según anunció en su cuenta de Instagram -donde se lo ve recorriendo Buenos Aires en un taxi-, el 9 de octubre saldrá a la luz “In the city”, su más reciente colaboración, nada menos que con Sting -que hace lo mismo, pero en Nueva York-.

Según medios nacionales, el tema, que quedará en plataformas y también en un vinilo simple, es una versión de “In the city that never sleep”, que forma parte del disco “Kill Gill” (2010), de Charly.

García había adelantado este trabajo a comienzos de septiembre, también en su redes, con un enigmático video, donde daba algunas pistas: ruido de calle, la leyenda “Charly García y Sting. October 2025” y una frase: “I´m doing in my way” (Lo estoy haciendo a mi manera). Por su parte, Sting le comentó con una palabra muy significativa: “Hermano”. El posteo tuvo una enorme repercusión, fue comentado por muchos famosos, y se hizo viral.

Ambas personalidades de la música se conocen hace ya tiempo y han trabado una amistad que los ha llevado a interactuar en más de una oportunidad. Uno de los momentos más destacados fue en 1988, cuando el músico británico y el de bigote bicolor compartieron escenario en el show de Amnistía Internacional (primero en River Plate y luego en Mendoza). El último encuentro que se hizo público fue cuando Sting vino al país para su show en el Movistar Arena, en febrero pasado, y recibió a Charly; reunión cumbre que quedó inmortalizada en algunas imágenes.

Mirá el anuncio de In the City

Una distinción inédita

Luego del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires por su aporte a la cultura y música argentinas, ahora se anunció que el rocker será distinguido por la Fundación Konex con su máximo reconocimiento: El Konex de Brillante. Será la primera vez que lo reciba un músico de rock.

La distinción, que genera gran expectativa, se entrega cada diez años. El último en recibirla fue Dino Saluzzi en 2015, y anteriormente Horacio Salgán, Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui.

La gala -que incluye otros galardones como el Konex de Platino, el de Honor y las Menciones especiales- será el próximo 11 de noviembre y se espera que García asista a la ceremonia, que tendrá lugar desde las 18 en la Ciudad Cultural Konex (Buenos Aires).

El Brillante es elegido entre las cien personalidades más relevantes de la música popular en veinte disciplinas, que reciben el Diplomas al Mérito. El jurado, integrado por 20 reconocidas personalidades, estuvo presidido por Sandra Mihanovich y tuvo a Alejandro Lerner como Secretario General y a Saluzzi como Presidente Honorario.