Delirio de fans por el anuncio de un proyecto conjunto de Charly García y Sting "Es algo grande" dicen desde la discográfica del astro del rock nacional, mientras que las redes reaccionaron positivamente al cruce entre el argentino y el cantante británico.

Charly García y Sting hicieron una publicación conjunta en Instagram anunciando que están preparando un proyecto en colaboración. El anuncio dejó helados a los fans, que en pocos minutos ya estaban reaccionando positivamente.

Según trascendió, sería una canción y podría llegar a salir el 3 de octubre en formato vinilo. Fuentes de Sony Music confirmaron a Clarín que se “viene algo muy grande”.

Al pie del reel con el que anunciaron su colaboración, que en 40 minutos superó las 177 mil reproducciones, Charly escribió “I’m doing it my way” (Lo estoy haciendo a mi manera, en español). A esto, Sting respondió “Hermano”, junto con un emoji de la Estatua de la Libertad y otro con un corazón.

Otro que sumó un corazón en los comentarios del posteo fue Fito Páez, quien no tardó en reaccionar a este notición. Por su parte, Juan Gigena Ábalos, guitarrista de Ciro y los Persas se mostró sorprendido por el anuncio y lo expresó al pie del posteo.

Vale la pena destacar que esta no es la primera vez que estos dos ídolos de la música se encuentran, sino que tuvieron varias interacciones a lo largo de sus carreras y llevan una amistad de larga data. Esta colaboración sería el broche de oro para tantos años de idas y vueltas entre los dos.

La canción elegida sería una del álbum “maldito” de Charly García, Kill Gil, que tardó un largo tiempo en salir, ya que antes de su edición apareció una versión pirata en internet.

La relación de Sting con Argentina es tan rica como extensa y merecería coronarse con un libro. La relación de Sting con Charly García empezó casi sin que el exlíder de The Police lo supiera, en aquel histórico concierto de Amnistía Internacional en el estadio de River, en 1988.

El reencuentro fue en febrero de este año, en el marco de la gira Sting 3.0, una serie de shows íntimos en los cuales el británico repasa los grandes éxitos de su carrera en compañía del guitarrista argentino Dominic Miller y el baterista Chris Maas.

El día que compartió escenario con Charly

Conocido por su revolucionario trabajo como artista solista y como el vocalista y compositor del grupo The Police, Sting empujó los límites de la innovación musical a lo largo de su carrera. “Roxane”, “Message in a Bottle”, “Walking on the Moon”, “So Lonely”, “Englishman in New York”, “Next to you” y “Every Breath you Take” son algunos de los grandes éxitos del músico. Su música lo hizo ganar 17 premios Grammy y vender 100 millones de álbumes en todo el mundo. Durante su carrera, recibió un Globo de Oro, cuatro nominaciones al Oscar, una nominación al Tony, el premio del siglo de la revista Billboard, entre otras distinciones.

En 1988, Sting compartió escenario con Charly García durante la gira Derechos Humanos Ya, de Amnistía Internacional

Llegó a la Argentina por primera vez en 1980 cuando The Police saltaba al estrellato internacional, y de aquel momento a esta parte, el músico inglés visitó el país numerosas veces, tanto con la banda como en formato solista, destacándose su show de diciembre de 1987, cuando se convirtió en el primer rockero en llenar el estadio de River Plate. Un año más tarde, en la gira Derechos Humanos Ya, de Amnistía Internacional, Sting compartiría escenario con Charly García y León Gieco.