Tinelli se reinventa: desembarca en el streaming con “Estamos de paso”, al estilo de VideoMatch Rodeado de gente conocida –incluidas dos de sus hijas- hizo pie en Carnaval. Su programa apelará al humor, a la actualidad y a al entretenimiento, una vieja fórmula que maneja y que ahora probará en un nuevo escenario.

En medio de un escándalo con la familia de Juan Alberto Badía -que, ya vía judicial, le reclama el incumplimiento de pagos por servicios técnicos del Bailando 2023-, de un embargo millonario (que derivó en un picante cruce en X con Marina Calabró) y de los dimes y diretes que siempre sobrevuelan su vida amorosa, Marcelo Tinelli se acomoda el jopo, le saca brillo a los tatuajes y se prepara para regresar a la pantalla.

Mañana, el famoso conductor de Bolívar que se alejó del medio luego del declive de sus certámenes, que se plegó a los realities familiares y que estaría en avanzadas tratativas con El Trece para un proyecto semanal (onda Ritmo de la noche, según ventilaron en Puro Show), estrenará programa. Sí, Marcelo Tinelli vuelve a la pantalla y lo hace en sintonía con los tiempos que corren, en un escenario nuevo para él: el streaming. “Estamos de paso” se llama el envío, que se verá martes y miércoles, de 20 a 22 h, por Carnaval Stream. Y el medio no es lo único llamativo, también la compañía.

Para este debut se ha rodeado de un elenco variopinto que incluye a sus hijas Cande y Juana, y a su primo El Tirri (que de seguro no saldrán con el megáfono si se demora con los pagos). Además hay otras caras conocidas, que ya trabajaron con él y por lo visto no le han soltado la mano: Pachu Peña y Sebastián Almada, a los que se suman Federico Bal y Sabrina Rojas, Carla Conte e Iván Ramírez. Y en la producción, otro nombre de su mesa chica: Fede Hoppe. Con esa tripulación, el hombre que supo ser nave insignia de importantes canales, liderando audiencias en la tradicional pantalla chica durante largos años, agarra de nuevo el timón y se aventura a explorar otros mares.

¿Pero qué contenido aportará a esta tendencia en alza? El humor volverá a ser plato fuerte y de eso dan fe algunos de los convocados y las mismas promos donde, a la consigna de “Escucho pero no despido”, que lanza Tinelli, parte del staff pasa facturas… y no de pastelera precisamente. Entretenimiento y actualidad terminan de redondear la propuesta, que de movida no escapa a su tradicional fórmula. Y eso que al principio era un “run run” lo terminó de confirmar el mismo Tinelli:

“Vamos a invitar a políticos, famosos, vamos a recrear lo que fue la primera época de Videomatch“, develó el misterio Tinelli en “Cónclave”, el programa que Viviana Canosa, Alejandro Fantino, Fabián Doman y Jorge Rial hacen en ese mismo canal de streaming.

La elección nada tiene de improvisada, puesto que, analizan algunos, la combinación viejo-nuevo podría captar el interés de quienes peinan canas y también del público “puro colágeno”, más familiarizado con estas plataformas.

Como sea, no es la primera vez que Marcelo, un verdadero “animal de la televisión”, busca reinventarse. Y de hecho lo ha logrado en más de una oportunidad, dejando en pausa a los que ya habían salido corriendo a buscar la corona. Ahora, el camino elegido para aggiornarse es el streaming, con otros tiempos, otro lenguaje, otros códigos; pero con temas donde le sobra muñeca… ¿Será éste otro ejemplo de la gran resiliencia mediática que ha sabido demostrar el conductor? ¿O -como dicen otros- ya fue?

Mirá la presentación del programa que hizo Tinelli con su nuevo equipo: