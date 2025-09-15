La “reina del crimen” sigue siendo la consagrada Agatha Christie Sus libros han vendido más de mil millones de ejemplares en inglés y mil millones en traducción.

Un día como hoy pero en 1890 en la ciudad de Torquay (Londres) nació la escritora Agatha Christie que llegó a convertirse y continúa siendo en la actualidad la novelista más vendida de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera, la autora se dedicó a narrar historias policíacas. Es así que llegó a escribir 66 novelas del género a las que sumó 14 colecciones de cuentos e incluso la obra de teatro considerada la más antigua del mundo titulada “La Ratonera”.

Sus libros han vendido más de mil millones de ejemplares en inglés y mil millones en traducción.

La infancia de Agatha

Según el propio sitio web dedicado a la novelista, Agatha Mary Clarissa Miller nació fruto del amor de un hombre estadounidense de gran fortuna llamado Frederick Miller y su madre era Clara, la sobrina irlandesa de la segunda esposa del padre de Frederick.

Establecidos en Torquay, un popular destino turístico en la costa sur de Devon, Agatha llegó mucho más tarde que sus hermanos: a 10 años de Monty y a 11 de su hermana Madge

Lo inusual en su crianza, fue que Frederick la educó en casa durante esos primeros años. Su madre, una excelente narradora, no quería que Agatha aprendiera a leer hasta los 8 años, pero la pequeña, aburrida y siendo la única niña de la casa, aprendió a leer sola a los 5.

¿De dónde surgió la creatividad de Agatha? Los cuentos infantiles de la época, como los de Edith Nesbit (La historia de los buscadores de tesoros), Los niños del ferrocarril) y de la genial Louisa M. Alcott (Mujercitas), así como la poesía y las novelas de suspense estadounidenses, alimentaron su imaginación.

Su primer matrimonio fue con Archibald Christie en 1914, del que tuvo a su única hija Rosalind Margaret Clarissa Hicks en agosto de 1919 y luego se divorció en 1928. Y en segundas nupcias, se casó con el arqueólogo Max Mallowan en 1930 con quien permaneció hasta la muerte.

El fallecimiento de Agatha fue el 12 de enero de 1976 en Winterbrook House, Wallingford (Oxfordshire) a los 85 años por causas naturales. El funeral fue sin grandes pompas en el cementerio de St. Mary’s, que ella misma había elegido

El legado de Agatha Christie

Los dos grandes personajes de Agatha Christie son el detective belga Hércules Poirot y la anciana y brillante señorita Jane Marple. Ambos tienen la característica de resolver crímenes a través de una sagaz comprensión de la naturaleza humana, aunque son de ámbitos distintos.

5 títulos con el sello de Agatha que fueron al cine

Con sus tramas en tono de intriga y misterio con los que ganó popularidad, Chistie llegó al cine y posteriormente a la TV, estrenando más de 170 films basados en sus novelas. A continuación, algunos de los más famosos.

Alibi

Dirigida por Leslie S. Hiscott y estrenada en 1931, puede decirse que fue la primera cinta que adaptó la industria del cine basada en el título El asesinato de Roger Ackroyd. Protagonizada por Austin Trevor como el gran Hércules Poirot, es la primera de las tres adaptaciones del famoso detective al que dio a luz Agatha y realizó los estudios Twickenham en la década de 1930. En 75 minutos de extensión, la película muestra cómo el detective belga es convocado para resolver el misterio en torno a un inquietante y supuesto suicidio en una casa de campo.

Y no quedó ninguno

A cargo de René Clair su debut fue en 1945. En este film un intrigante personaje convoca a 10 personas a una isla. El detalle es que al llegar a tierra, el anfitrión ha desaparecido, encuentran una cinta grabada sobre un crimen y sus probables sospechosos. Fue una de las primeras adaptaciones de este tercer libro de la escritora que se basó en una rima infantil, al igual que en la novela original. La protagonizó: Barry Fitzgerald, Walter Huston y Louis Hayward.

Testigo de cargo

Es tanto un cuento como una obra de teatro de Agatha Christie que se adaptó a la pantalla en varias ocasiones. Sin embargo, se destaca la primera película. de Billy Wilder que se estrenó en 1957 y tuvo hasta 6 nominaciones en los Premios Oscar, si bien no se alzó con ninguno. Fue protagonizada por Tyrone Power, Marlene Dietrich y Charles Laughton. Un hombre joven y atractivo es acusado del asesinato de una anciana acaudalada. También existe una miniserie de la BBC de 2016 con Toby Jones, Billy Howle y Andrea Riseborough.

El tren de las 4:50

Primera de las cuatro producciones filmadas por George Pollock, con Margaret Rutherford en el papel de Miss Marple. Su debut fue en 1961 con Margaret Rutherford, Arthur Kennedy y Muriel Pavlow. Aquí, Marple viaja en tren cuando es testigo de un asesinato. Pero la policía no le cree por lo que el cuerpo no está.

Asesinato en el Expreso de Oriente

De Sidney Lumet, se estrenó en la gran pantalla en 1974. Se consagró como una de las historias y películas de Agatha Christie más famosas, con los protagónicos a cargo de Albert Finney como el legendario Poirot e Ingrid Bergman. Esta cinta fue nominada a 6 Premios de la Academia y fue Bergman quien ganó en el rubro Mejor Actriz Secundaria. También es renombrada la versión que se hizo en 2017 dirigida y estelarizada por Kenneth Branagh. Ambas propuestas se refieren a la investigación de Poirot en torno a un asesinato a bordo del prestigioso tren Orient Express.

Muerte en el Nilo

De John Guillermin, esta primera versión se estrenó en 1978. Es la primera de las 6 películas en las que Peter Ustinov se pone en el traje de a Hércules Poirot, aquella creación de la genial pluma de Agatha Christie. Luego de enorme éxito de Asesinato en el Expreso de Oriente de 1974, se comenzó a proyectar una cinta basada en él, pero el actor Albert Finney se negó a someterse diariamente a su maquillaje en las condiciones climáticas de Egipto, donde se hizo el rodaje. Así, el papel paso a manos del doble ganador del Oscar Peter Ustinov de crear uno de los más entrañables personajes de su trayectoria. Junto a él, actuaron Mia Farrow, Lois Chiles y Bette Davis, entre otros. Se llevò el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario.

Sin embargo de acuerdo a la web IMDb, son 176 las adaptaciones en cine y televisión efectuadas sobre esta novela.