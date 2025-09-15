“Topa” en San Juan: “Hay que estar atentos y muy cuidadosos con la tecnología y los chicos” El actor, cantante y productor preferido de Disney se presentará frente al público sanjuanino con Es tiempo de Jugar

Ganador de 3 Premios Hugo y 3 Premios ATINA, Topa aterrizará este jueves a las 18 h en el Teatro Sarmiento con “Es tempo de Jugar”, antes de debutar en la TV Pública con un nuevo programa infantil para el que ya está grabando, según destacó a DIARIO DE CUYO.

“Es la misma experiencia teatral de calle Corrientes y queríamos que no se la perdieran los niños y las familias que no pudieron viajar para verla en Buenos Aires”, expresó Diego Topa sobre la propuesta que está culminando el tour por Argentina y América Latina.

– ¿Cuál es el mensaje del relato?

– Yo estoy muy contento porque tiene un mensaje divino. El título parece simple, pero tiene un mensaje muy profundo: “Topa es tiempo de jugar” tiene que ver con ese momento de salir a jugar que se fue perdiendo en los más chiquititos con las pantallas, con las tablets y todo lo que es tecnología. El juego, el aburrimiento y la búsqueda de una forma creativa de entretenerse se fue perdiendo un poco. Esto por el lado de los más chiquitos y desde el lado de los grandes por la cantidad de tiempo y la calidad que le dábamos al juego con los más chiquitos.

– Mientras que en varios países de Europa se está planteando el uso de las redes sociales y la tecnología en niños y adolescentes, en Argentina se va a aplicar desde la escuela. ¿Cómo ves estas diferencias?

– A mí me supera a veces la tecnología pero vale un montón. Lo que pasa es que también hay que buscar el equilibrio. Y se puede, la verdad que sí se puede, lo que pasa es que hay que estar atentos y muy cuidadosos con la tecnología y los chicos.

– Hace tiempo que no venías a San Juan…

– Sí, es cierto. Hace un par de años que no voy. Pero los niños y también los adultos la van a pasar bárbaro. de la historia, es una historia hermosa donde en una máquina del tiempo voy a la época de los dinosaurios, donde aprendemos un montón de cosas. A través de la historia que escribió Emiliano Dionisi mostramos un poco lo que eran los cavernícolas, cómo eran, cómo hablaban. Después vamos a la década del ’70, donde mostramos un poco a los chicos lo que pasaba en esos años, como el vestuario, los colores y la música.

– Ese bloque será especial para los adultos…

– Claro que sí. Incluso hacemos un homenaje a Palito Ortega y Rafaela Carrá.

– ¿Y en su recorrido por el futuro que encuentran?

– Vamos a ver la inteligencia artificial, en qué anda, pero siempre tratado con mucho humor. Es muy loco porque a la IA la mostramos un poco analógica como parte de esos truquitos que son divertidos y los papás los agarran.

-Todo muy didáctico…

– Emiliano es un dramaturgo muy groso que tenemos en nuestro país, que está reconocido ya mundialmente. Sabe tocar las fibras del ser humano con una poesía muy linda. a mí me dio un desafío muy grande actualmente.

– ¿Por qué?

– Porque actúo mucho, me meto en el cuento. Pero los actores que me acompañan son increíbles, los bailarines también. El cuento es muy hermoso.

– ¿Continuas en relación con Disney?

– No, 20 años estuve en Disney. Ahora trabajo para Disney pero ya no es exclusivo. Están las puertas abiertas, siempre.

-¿Llegaste a ser el conductor preferido de Disney?

-Fuí la cara del canal durante muchos años. La verdad que para mí es una marca mágica, para mí Disney es como mi familia. Así que siempre estoy ahí, cuando me llaman, siempre estoy.

– ¿Cuando decidiste seguir la actuación te imaginabas llegar donde estás ahora?

– No. Yo solo quería actuar. La vida me puso en este lugar, que agradezco porque amo profundamente lo que hago. Es una misión hermosa.

A continuación el paso a paso para comprar las entradas:

Ingresar al sitio web https://www.entradaweb.com.ar/evento/1e00c0ba/step/1 Hacer clik en “Comprar tus entradas” y elegir las butacas (los lugares en azul son los que están disponibles) Ir a siguiente paso y adquirir las entradas Precios: Platea A $30.000. Platea B $28.000. Pullman: $25.000.

Otra opción:

Comprar los ticket directamente por ventanilla de la sala para ahorrarse los cargos de servicios administrativos que se suman al momento de comprar online.