Toy Story sopla las 30 velitas y se reestrena en los cines locales: los datos más curiosos y sus personajes La peli animada que causó furor en 1995 se proyecta en las salas de San Juan al igual que en todos los complejos del país celebrando sus 3 décadas.

Tras los emblemáticos musicales que aterrizaron con la renovación de Disney como “La Bella y la Bestia” (de 1991), “Aladdín” (en 1992), “El Rey León” (en 1994), Disney pensó en una “Toy Story” que entrará en el mismo género. Los creativos se levantaron ante esa iniciativa y convocaron a Randy Newman para la banda sonora y el gran autor de “You’ve Got a Friend in Me” (Yo soy tu amigo fiel) que se puede escuchar en la cinta que desde hoy estará en las carteleras de los cines de San Juan para celebrar los 30 años del estreno de su primera cinta en 1995.

“Al infinito y más allá”, es la frase que nació en ese primer largometraje y de ahí en más fue icónica en toda la saga.

¿Cuándo se estrenará “Toy Story 5”?

Luego de cuatro películas en las que Woody, Buzz Lightyear y sus amigos vivieron toda clase de aventuras desde acompañar la infancia de Andy hasta pasar a manos de la simpática Bonnie cuando el ya joven se despide para comenzar la Universidad, la franquicia prepara para un quinto título.

Según lo que se sabe hasta el momento, la historia se centrará en cómo los juguetes son dejados de lado por celulares, tabletas y videojuegos, lo que pone en cuestionamiento sus vidas.

“Toy Story 5” está previsto que se estrene en los cines de Latinoamérica el 18 de junio de 2026 dirigida por Andrew Stanton (de WALL-E y Buscando a Nemo), un día después llegará a Estados Unidos.

Haciendo sumas

Desde su estreno en 1995, “Toy Story” consiguió recaudar unos 373 millones de dólares en la taquilla global, consolidándose como una franquicia que dio lugar a series, juguetes y todo tipo de productos.

Algunas curiosidades

Previamente, Toy Story se pensó como un mediometraje, un spinoff de “Tin Toy” el corto de Disney.

Su producción tuvo varias barreras en el camino para completar su misión ya que el proyecto fue casi cancelado tras una proyección que fracasó entre los empleados, lo que se recuerda como el “viernes negro”.

Ante ese frustrado intento, en solo 15 días el equipo reescribió el guión junto a John Lasseter y Joss Whedon y lograron salvarlo. Tras ese oscuro episodio, el largometraje se transformó en una de las bases fundamentales de Disney Pixar con cifras millonarias en las taquillas

Son 5 las películas de “Toy Story”: la primera en 1995, la segunda en 1999, la número 3 en 2010, Toy Story 4 en 2019 y el futura estreno que vendrá en 2026.

A la primera Toy Story se la considera la primera cinta de animación por computadora hecha completamente con efectos digitales en la historia de la cinematografía.

Además, tras su debut en 1995, tuvo 3 nominaciones a los Premios Óscar en los rubros: Mejor canción original por “Yo soy tu amigo fiel” y Mejor banda sonora, para Randy Newman, y otra candidatura por Mejor guion original.

En total 81 minutos tiene de duración la primera película de Toy Story, siendo la más corta de la franquicia la 2 dura 92 minutos; la 3 tiene 103 minutos; y la 4 una duración de 100 minutos.

Con 30 millones de dólares, la primera Toy Story fue la más económica de la saga. Ya para la segunda se invirtió $90 millones y para la tercera y cuarta $200 millones por cada una.

En 2000 Pixar produjo la serie de TV “Buzz Lightyear, Comando Estelar”, derivada de la película original, dando apertura al personaje de Buzz y algunas de sus aventuras, con 65 capítulos en 2 temporadas.

El 17 de junio de 2022 Pixar estrenó “Lightyear”, un spinoff de la franquicia Toy Story, se presentó como una historia sobre Buzz Lightyear, sin embargo, no tuvo tanto éxito como el resto.

Algunas de las escenas más emblemáticas de Toy Story 2 :

De Toy Story 3

De Toy Story 4: