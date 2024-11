Tras su separación de Enzo Fernández, el nuevo trabajo de Valentina Cervantes en su regreso a Argentina La influencer dio un importante paso en su vida luego de terminar su relación con el futbolista después de seis años y dos hijos en común

Tras seis años juntos y dos hijos en común, Valentina Cervantes y el futbolista argentino Enzo Fernández decidieron terminar su relación. El anuncio de la ruptura llamó la atención de los medios, especialmente porque, hasta hace poco, la pareja vivía en Londres, donde Fernández juega para el Chelsea mientras consolida su carrera en la élite del fútbol europeo. Valentina, quien hasta ahora había acompañado al futbolista en su trayectoria internacional, eligió regresar a Buenos Aires con sus hijos, Olivia y Benjamín, en busca de apoyo familiar y un cambio de vida.

El regreso de Cervantes a Argentina marca el inicio de una nueva etapa tanto en lo personal como en lo profesional y la joven de 24 años se muestra decidida a retomar su vida en la capital del país. Aunque este tipo de cambios suelen ser difíciles, la cercanía a sus seres queridos se ha vuelto crucial para Valentina, quien en este momento busca estabilidad y un nuevo rumbo, luego de su tiempo junto a Fernández en Europa.

A solo una semana de su regreso al país, Valu, nombre que usa en las redes, consiguió empleo, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida tras su separación del futbolista del seleccionado nacional. Con 24 años, la joven enfrenta este cambio de residencia como una oportunidad para redefinir su rumbo, ahora con el apoyo cercano de su familia en el país.

Una de las primeras decisiones de Valentina en este nuevo capítulo fue apostar por su independencia profesional. A poco tiempo de regresar, se unió a Multitalent Agency, una de las agencias de representación de modelos y talentos más destacadas de Argentina. Este paso marca su entrada oficial al mundo del modelaje y la representación artística, abriendo oportunidades para consolidarse en el medio, que hasta ahora había explorado principalmente como influencer en redes sociales, donde comparte su vida cotidiana y actividades con sus hijos ante una audiencia de 1,8 millones de seguidores.

Con esta agencia pasa a formar parte del mismo equipo que representa a reconocidas figuras del espectáculo argentino, como Paula Chaves, Eugenia La China Suárez, Zaira Nara, Cami Homs y Emilia Attias, entre otras. Valentina compartió su entusiasmo por esta nueva etapa de su vida en redes sociales con algunas de las fotografías que se sacó a lo largo de los años, con este gesto, marcó esta oportunidad como un paso decisivo hacia sus propias metas.

El fin del amor

El 31 de octubre, la modelo fue la encargada de confirmar la separación de Enzo Fernández y posteó un contundente comunicado en sus redes. “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor”, expresó Cervantes en su cuenta de Instagram. Desde su cuenta, Valentina buscó desmentir los rumores de conflicto que habían circulado y resaltó la buena relación que mantiene con Fernández. “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, añadió, pidiendo a sus seguidores que respeten la decisión y no alienten especulaciones infundadas.

Mientras ella se proclamó al respecto, el futbolista optó por el silencio. Y aunque no realizó ninguna declaración sobre el tema, Enzo tomó una medida que llamó la atención: limitó los comentarios en sus redes sociales. Cabe recordar que la pareja se conoció en el año 2018, mientras él estaba abriéndose paso en el mundo del fútbol en las inferiores de River Plate, mientras esto sucedía llegó su hija mayor.