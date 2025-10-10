Tron Ares: la odisea digital continúa y será en el mundo real Pasaron 15 años y los seguidores de esta saga se encuentran ansiosos por volver al universo informático de Tron, una franquicia de culto que combina acción visual, tecnología, banda sonora futurista y los dilemas de la inteligencia artificial.

Llegó a los cines locales, en simultáneo con salas de todo el país, “Tron: Ares”, la tercera parte, luego de Tron (1982) y Tron: Legado (2010), pero esta vez, dirigida por Joachim Rønning y protagonizada por Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters y Jodie Turner-Smith.

Es una secuela independiente, pero en algunos aspectos vinculada a las dos historias anteriores. Lo diferente, es que aquí, los parámetros se invierten. En vez de que los humanos (usuarios) deben sobrevivir dentro del microuniverso de un sistema informático, ahora, la lucha se traslada al mundo real, en una inminente invasión de programas haciendo que ambas dimensiones entren en conflicto.

Esto da pie a una comparativa directa con uno de los grandes clásicos de la ciencia-ficción que redefinió la estética y el corazón de las películas del género: “Blade Runner”. Algunos guiños se representan cuando el protagonista atraviesa espejos o se pregunta cómo sería “sentir” y “experimentar” la finitud humana.

Aunque también, la aventura trae algo de nostalgia ochentera en cuanto a la recuperación de la estética del juego original, con dispositivos y entornos clásicos de aquella etapa de florecimiento y expansión de la informática.

El conflicto surge cuando dos empresas competidoras: ENCOM (creadora del programa Ares) y Dillinger Systems (la nueva organización tecnológica fundada por el hijo del creador del Control Maestro). Ambas buscan estabilizar sus creaciones digitales en el mundo real, a través del uso de un código escondido en el primer programa de Kevin Flynn (Jeff Bridges).

Pero Julian Dillinger (Evan Peters) empieza a perder el control de la situación a medida que se aleja de las directrices de su madre, Elisabeth Dillinger (Gillian Anderson). Está dispuesto a llevar su apuesta hasta el final, enviando a sus programas Ares (Jared Leto) y Atenea (Jodie Turner-Smith) a apresar a Eve Kim (Greta Lee), que se les adelanta y consigue el código.

Ellos pueden “imprimirse” en el mundo real mediante un cañón láser, pero solo logran permanecer en él durante 28 minutos antes de regresar al entorno digital. Ares, que es quien más ciclos de vida ha tenido, empieza a cansarse de ser reemplazable y a plantearse cómo sería poder mantenerse en la realidad, aunque perdiera de esa manera su capacidad de regenerarse.

La intención de la película apuesta a dar un mensaje esperanzador respecto a las intenciones de la IA, que la aleja un poco de otras narrativas más distópicas. Las criaturas creadas por el hombre no buscan ya solo “ser de verdad” al modo del citado Pinocho ni revelarse ante su padre como Frankenstein sino tener un propósito propio, experimentar, sentir, descubrir.

El guión fue escrito por Jesse Wigutow y Jack Thorne, cuyo eje se sostiene con persecuciones, típicos parámetros de acción, la banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails; el diseño visual, que es toda una delicia para los amantes de la temática “tekno” o “cyberpunk”. Y, por si fuera poco, la presencia de Jeff Bridges retomando el papel de Kevin Flynn aporta continuidad y conexión con los orígenes de la franquicia iniciada en 1982.

En lo conceptual, “Tron” plantea debates contemporáneos sobre la IA y los dilemas para generar vínculos emocionales con los humanos. Según el productor Justin Springer, uno de los ejes centrales es mostrar cómo Ares demuestra más humanidad que quienes lo crearon, destacando el uso de la tecnología como oportunidad y no únicamente como amenaza.

Con la supervisión del creador original Steven Lisberger como productor ejecutivo, la película se presenta como una renovación audaz de la franquicia. La combinación de innovación técnica, narrativa reflexiva y un elenco de renombre busca atraer tanto a los seguidores históricos como a nuevas generaciones.

La saga de culto en tiempos de 8 bits

En 1982, bajo el sello de Disney, estrenó “Tron” con la dirección de Steven Lisberger. La película transporta a los protagonistas a un sistema informático dentro de la CPU, con una estética similar a los arcades de aquella época, revelando un microuniverso virtual donde “Tron”, es el programa protector de los “usuarios”, que cobra un papel central en la trama, que es un avatar digital inspirado en la imagen de un amigo cercano de Flynn, llamado Allan Bradley. El hacker es dividido en moléculas y transportado a las entrañas de la computadora para detener a un malvado programa llamado Control Maestro, con fines y objetivos oscuros. El reparto fue conformado por Jeff Bridges, Bruce Boxleitner, David Warner, Cindy Morgan y Barnar Hughes.

Los efectos visuales fueron los puntos más fuertes de la película que fueron muy avanzadas para la época, logrando dar vida a un mundo digital complejo, misterioso y fascinante. La integración de actores en escenarios generados por computadora, el diseño de los vehículos de luz y las arenas de combate, así como los paisajes digitales, reflejan un esfuerzo evidente por combinar nostalgia y modernidad.

Si bien la película no fue tan bien recibida por la crítica y por tener una trama un poco lenta, la cinta fue de las primeras en usar tecnología UGC y pantallas verdes, pero esto se vio opacada por “E.T El extraterrestre”, “Blade Runner” y “The Thing”.

En 2010, fue el turno de la segunda parte, con el nombre de “Legado”, aquí fue todo un salto visual y argumental tras la primera entrega. Protagonizada por Garret Hedlund, Olivia Wilde, Michael Sheen, James Frain y Jeff Bridges.

Cuando Sam Flynn (Garrett Hedlund), experto programador de 27 años, investiga la desaparición de su padre, Kevin (Jeff Bridges) se encuentra de repente inmerso en un peligroso y salvaje mundo surrealista, un mundo paralelo donde su padre ha vivido durante 25 años llamado La Red. Con la ayuda de una joven ISO (Olivia Wilde), padre e hijo emprenden un viaje a vida o muerte, a través de un sofisticado universo cibernético que intentan salvar de su autodestrucción.

Ahora llega “Ares” que plantea una historia totalmente nueva que, en vez de desarrollarse la acción en el mundo digital, pasa al mundo real.

La película está en los siguientes horarios en las salas de Multiplex San Juan, Cinemacenter y Play Cinema.

Cinemacenter: 2D Castellano Sala Turbo: 16:30 hs. – 19:00 hs. – 21:40 hs. 3D Castellano: 17:20 hs. – 20:00 hs. – 22:30 hs. 2D Castellano: 15:50 hs. (solo viernes, sábado y domingo).

Play Cinema: 2D Castellano: 16:40 hs. – 19:00 hs. – 22:20 hs. – 00:30 hs. trasnoche sábado 11/10. 2D Subtitulado: 20:00 hs. 3D Castellano: 15:30 (solo viernes, sábado y domingo) – 17:50 hs. – 23:30 hs. 3D Subtitulado: 21:00 hs.

Multiplex San Juan: 4D Castellano: 15:00 hs. – 17:20 hs. – 19:40 hs. – 22:00. 3D Castellano: 15:00 hs. – 17:20 hs. – 19:40 hs. – 22:00 hs. 2D Castellano: 16:45 hs. – 20:25 hs. – 22:45 hs.