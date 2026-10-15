U2 vuelve a la Argentina con dos shows en River celebrando 50 años de historia

Después de casi una década, U2 confirmó su regreso a la Argentina con dos recitales en el estadio Monumental de River Plate, previstos para el 23 y el 25 de marzo de 2027 .

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La banda irlandesa llegará con su gira mundial The Greatest Show on Earth, en el marco de la celebración por sus 50 años de trayectoria, y presentará canciones de Carnaval de Luz, su nuevo álbum de estudio. El artista invitado será Beck.

El anuncio puso fin a la expectativa que se había generado entre los fanáticos después de que aparecieran misteriosos mensajes de la banda en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

La campaña también se replicó en otras ciudades del mundo y alimentó las especulaciones sobre el regreso del grupo a los escenarios y la publicación de nueva música.

Los tickets para los dos recitales estarán disponibles exclusivamente a través de AllAccess.com.ar. Según el anuncio, la preventa comenzará el 21 de octubre a las 10, mientras que la venta general se habilitará el 22 de octubre, también desde las 10.

La expectativa por el regreso de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. se combina con la celebración de medio siglo de historia de una de las bandas más influyentes del rock internacional. Además de repasar sus grandes clásicos, el grupo presentará material de Carnaval de Luz, su primer disco con canciones completamente nuevas desde Songs of Experience.

U2 celebra 50 años de historia con música nueva

El aniversario de la banda se cumplió el pasado 25 de septiembre, cuando se conmemoraron cinco décadas desde aquel día de 1976 en el que Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron al aviso publicado por Larry Mullen Jr. en la cartelera del colegio Mount Temple, en Dublín, para formar un grupo musical.

Como parte de los festejos, los cuatro integrantes regresaron al lugar donde comenzó su historia y ofrecieron un show sorpresa ante cientos de estudiantes. Durante la presentación repasaron algunos de sus clásicos y estrenaron en vivo “Silencio”, su nuevo sencillo.

El regreso a la Argentina será también una oportunidad para reencontrarse con un público que acompañó al grupo en distintas etapas de su carrera y que espera desde 2017 una nueva visita.

La última visita de U2 a la Argentina fue en 2017

La última vez que U2 tocó en el país fue en octubre de 2017, durante la gira The Joshua Tree Tour, con la que celebró los 30 años del álbum que consolidó su éxito mundial. En aquella oportunidad, la banda realizó dos presentaciones en River.

Uno de los momentos recordados de aquella visita ocurrió cuando se demoró el comienzo de un recital para que los fanáticos pudieran seguir el partido de la Selección argentina ante Ecuador por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, la relación entre U2 y el público argentino comenzó mucho antes. La primera visita fue en 1998, con el PopMart Tour, una gira que se destacó por su impactante puesta en escena, con un arco de 30 metros, un limón espejado de 12 metros de altura y una gigantesca pantalla LED.

En marzo de 2006, el grupo regresó con el Vertigo Tour, en el que presentó el álbum How to Dismantle an Atomic Bomb. Los conciertos se realizaron el 1 y el 2 de marzo en River, con Franz Ferdinand como banda invitada.

El recuerdo de la imponente garra de U2 y el homenaje a Cerati

En marzo de 2011, U2 volvió a Buenos Aires con el 360° Tour, en el marco de la promoción de No Line on the Horizon. Aquellos conciertos quedaron en la memoria por The Claw, una estructura de aproximadamente 50 metros de altura instalada en el centro del campo, que permitía una puesta visual envolvente alrededor del escenario. Muse fue el grupo telonero.

Uno de los momentos más emotivos de aquella visita se produjo cuando Bono invitó a León Gieco a interpretar juntos “Sólo le pido a Dios”. Además, la banda rindió homenaje a Gustavo Cerati, quien permanecía internado en coma tras sufrir un accidente cerebrovascular en 2010.

En aquella ocasión, Bono pidió una oración por el músico argentino y U2 interpretó “Moment of Surrender” en su honor.

Con dos fechas confirmadas para marzo de 2027, la banda irlandesa volverá a encontrarse con sus seguidores argentinos en el Monumental, en una visita que combinará la celebración de sus 50 años, sus canciones emblemáticas y una nueva etapa musical.