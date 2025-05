Una argentina que es idéntica a Britney Spears se postula para interpretarla en su biopic Su nombre es Mía Saguier Marcuzzi, tiene 21 años y es estudiante de actuación en Estados Unidos.

Mientras Britney Spears sigue haciéndose viral con los impactantes videos que graba mientras desfila y baila en el hall de su casa, el proceso de selección para su biopic, a cargo del director de Wicked, John M. Chu, sigue en marcha.

Si bien resonaron varios nombres de famosas como Millie Bobby Brown para interpretar a la popstar, lo cierto es que, a través de las redes sociales, varias actrices con rasgos similares a la cantante luchan por ser reconocidas y conseguir una audición. Y, entre las más destacadas, hay una argentina.

Se trata de Mía Saguier Marcuzzi, una actriz de 21 años que actualmente estudia en la NYU Tisch, una de las universidades de artes más prestigiosas de los Estados Unidos. Desde allí, busca abrirse camino en Hollywood para trabajar codo a codo junto con los grandes nombres de la industria.

Al poco tiempo de que se confirmara que habrá una adaptación cinematográfica de The Woman In Me, el libro que Britney publicó con sus memorias en 2023, Mía decidió ponerse en campaña para conseguir el protagónico. Así, con la ayuda de maquilladores, peinadores y estilistas, la joven recreó varios de los icónicos looks de la cantante y los compartió en su TikTok, para subirse a la tendencia del #BritneyBiopic.

En cuestión de semanas, sus videos recorrieron el mundo y ganaron la atención de los fanáticos de Spears. Actualmente, el más popular de ellos, ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones.

La lucha virtual por el papel

A pesar de haber ganado mucho apoyo y reconocimiento gracias a sus videos personificando a Britney, Mía Marcuzzi no es la única que se está postulando para el rol en TikTok.

Kylie Schultz, otra actriz de 21 años, también deslumbra con su parecido a la intérprete de Toxic, y está poniendo todos sus esfuerzos para conseguir esta gran oportunidad.

Sin embargo, esto no parece ser un desaliento para la candidata argentina, quien, en conversación con Daily Mail, aseguró que hará todo lo que pueda para que la elijan. “Iría a su ciudad natal en Kentwood durante un año si tuviera que hacerlo para perfeccionar su habla y sus gestos, para entender de dónde viene y cómo eso la moldeó”, señaló.

Si bien, según comentó Marcuzzi durante esa entrevista, ella es consciente de la ventaja competitiva que tiene gracias a su parecido, creé que su conexión con la historia de vida de la cantante es mucho más fuerte que su similitud física.

“Llevo trabajando en esta industria desde que tenía 10 años. Siento que eso es algo que me conecta. Entiendo la disciplina. Entiendo la presión. Y entiendo que todo eso viene del amor por la actuación”, expresó.

Además de estar conectada con la industria del espectáculo desde pequeña gracias a sus dotes artísticos, que la llevaron a debutar en calle Corrientes, Mía posee una conexión familiar con los con los medios de comunicación. La actriz es la hija de Fernán Saguier, director del diario La Nación, quien siempre se mostró orgulloso de ella, acompañándola en todo momento.

Si bien desde Universal Pictures, el estudio que adquirió los derechos del libro para la realización de la biopic, no dieron ninguna información oficial acerca del casting, es muy difícil que no hayan tomado conocimiento de la existencia de Mía por la gran presencia que adquirieron sus videos en redes. Por ello, este boom viral nos permite soñar con la posibilidad de que, en el corto plazo, podamos ver a una Britney Spears argentina en la pantalla grande.