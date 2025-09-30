Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2025

Reality

Cantando 2024 – América
Gran Hermano 2024 – Telefe
Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América
Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – Eltrece

Interés General

La Noche de Mirtha – Eltrece
Nara que ver – El Nueve
Susana Giménez – Telefe

Noticiero Nocturno

América Noticias – América
Telefe Noticias – Telefe
Telenoche – Eltrece

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso – Telenoche – Eltrece
Soledad Larghi – América Noticias – América
Romina Manguel – Opinión pública- El Nueve
Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe
Nelson Castro – Telenoche – Eltrece
Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve

Ficción

El Encargado – Eltrece
El Método – El Nueve
Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
Margarita – Telefe

Magazine

A la Barbarossa – Telefe
Cortá por Lozano – Telefe
DDM – América
Mañanísima – Eltrece

Big Show

Bake Off Famosos – Telefe
La noche perfecta – Eltrece
Noche al Dente – América

Labor en conducción femenina

Pamela David – Desayuno americano – América
Mariana Fabbiani – DDM – América
Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe
Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe
Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe
Juana Viale – Almorzando con Juana – Eltrece

Labor en conducción masculina

Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – Eltrece
Iván de Pineda – Escape perfecto/ Iván de viaje – Telefe
Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe
Guido Kaczka – Los 8 escalones – Eltrece

Panelista

Luis Bremer – A la tarde – América
Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve
David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve
Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe

Entretenimiento

¡Ahora Caigo! – Eltrece
Escape perfecto – Telefe
Los 8 escalones – Eltrece

Cronista / Movilero

Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe
Cecilia Insinga – Arriba Argentinos /Mediodía Noticias – Eltrece
Oliver Quiroz – A la tarde – América
Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe

Humorístico

Bendita – El Nueve
Pares de comedia – NET
Pasó en América – América

Actor protagonista de ficción

Guillermo Francella – El Encargado – Eltrece
Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece
Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – Eltrece

Actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo – Margarita – Telefe
Natalia Oreiro – Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
Carla Peterson – Terapia alternativa – Eltrece

Periodístico

A la tarde – América
GPS – América
LAM – América

Producción Integral

Bake Off Famosos – Telefe
Survivor, Expedición Robinson – Telefe
Telenueve Central – El Nueve

Gastronomía

Ariel en su salsa – Telefe
Comer para creer – América
Qué mañana! – El Nueve

Revelación

Lola Abraldes – Margarita – Telefe
Mora Bianchi – Margarita – Telefe
Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe

Labor humorística

Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – Televisión Pública
Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece
Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe

Musical

La Peña de Morfi – Telefe
Pasión de Sábado – América
Planeta 9 – El Nueve

Noticiero diurno

Arriba argentinos – Eltrece
El Noticiero de la Gente – Telefe
Telenueve al Mediodía – El Nueve

Deportivo

Carburando – Eltrece
Conmebol Libertadores – Telefe
Copa América – Telefe
Juegos Olímpicos París 2024 – Televisión Pública

Branded Content

El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi- Telefe
Historias de estación – Axion, Lele Cristobal – Telefe
Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe

Aviso publicitario

Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia Gut
Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata – Agencia La América
Historias argentinas, Renault – Agencia Publicis
Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Actriz de reparto

Julia Calvo – Margarita – Telefe
Romina Gaetani – Buenos chicos – Eltrece
Verónica Llinás – El fin después del amor – Eltrece

Actor de reparto

Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
Rafael Ferro – Margarita – Telefe

Cultural / educativo

Argentina de Película – América
Proyecto Tierras – Telefe
Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – eltrece
Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita, Telefe
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado – eltrece

Viajes / turismo

Iván de viaje – Telefe
Resto del mundo – Eltrece
Tenés que ir – El Nueve

Programa de Servicio

ADN buena salud – Televisión Pública
BA Emergencias – El Nueve
Intelexis Mujer – NET

Director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe
Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

Director de No Ficción

Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América
Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe
Ramiro Vicente – Telefe Noticias, Telefe
Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe

Premios Martín Fierro 2025