Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2025
Reality
Cantando 2024 – América
Gran Hermano 2024 – Telefe
Survivor, Expedición Robinson- Telefe
Jurados
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América
Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – Eltrece
Interés General
La Noche de Mirtha – Eltrece
Nara que ver – El Nueve
Susana Giménez – Telefe
Noticiero Nocturno
América Noticias – América
Telefe Noticias – Telefe
Telenoche – Eltrece
Labor periodística femenina
Carolina Amoroso – Telenoche – Eltrece
Soledad Larghi – América Noticias – América
Romina Manguel – Opinión pública- El Nueve
Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe
Labor periodística masculina
Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe
Nelson Castro – Telenoche – Eltrece
Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve
Ficción
El Encargado – Eltrece
El Método – El Nueve
Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
Margarita – Telefe
Magazine
A la Barbarossa – Telefe
Cortá por Lozano – Telefe
DDM – América
Mañanísima – Eltrece
Big Show
Bake Off Famosos – Telefe
La noche perfecta – Eltrece
Noche al Dente – América
Labor en conducción femenina
Pamela David – Desayuno americano – América
Mariana Fabbiani – DDM – América
Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe
Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe
Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe
Juana Viale – Almorzando con Juana – Eltrece
Labor en conducción masculina
Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – Eltrece
Iván de Pineda – Escape perfecto/ Iván de viaje – Telefe
Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe
Guido Kaczka – Los 8 escalones – Eltrece
Panelista
Luis Bremer – A la tarde – América
Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve
David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve
Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe
Entretenimiento
¡Ahora Caigo! – Eltrece
Escape perfecto – Telefe
Los 8 escalones – Eltrece
Cronista / Movilero
Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe
Cecilia Insinga – Arriba Argentinos /Mediodía Noticias – Eltrece
Oliver Quiroz – A la tarde – América
Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe
Humorístico
Bendita – El Nueve
Pares de comedia – NET
Pasó en América – América
Actor protagonista de ficción
Guillermo Francella – El Encargado – Eltrece
Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece
Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – Eltrece
Actriz protagonista de ficción
Isabel Macedo – Margarita – Telefe
Natalia Oreiro – Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
Carla Peterson – Terapia alternativa – Eltrece
Periodístico
A la tarde – América
GPS – América
LAM – América
Producción Integral
Bake Off Famosos – Telefe
Survivor, Expedición Robinson – Telefe
Telenueve Central – El Nueve
Gastronomía
Ariel en su salsa – Telefe
Comer para creer – América
Qué mañana! – El Nueve
Revelación
Lola Abraldes – Margarita – Telefe
Mora Bianchi – Margarita – Telefe
Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe
Labor humorística
Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – Televisión Pública
Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece
Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe
Musical
La Peña de Morfi – Telefe
Pasión de Sábado – América
Planeta 9 – El Nueve
Noticiero diurno
Arriba argentinos – Eltrece
El Noticiero de la Gente – Telefe
Telenueve al Mediodía – El Nueve
Deportivo
Carburando – Eltrece
Conmebol Libertadores – Telefe
Copa América – Telefe
Juegos Olímpicos París 2024 – Televisión Pública
Branded Content
El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi- Telefe
Historias de estación – Axion, Lele Cristobal – Telefe
Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe
Aviso publicitario
Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia Gut
Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata – Agencia La América
Historias argentinas, Renault – Agencia Publicis
Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Actriz de reparto
Julia Calvo – Margarita – Telefe
Romina Gaetani – Buenos chicos – Eltrece
Verónica Llinás – El fin después del amor – Eltrece
Actor de reparto
Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
Rafael Ferro – Margarita – Telefe
Cultural / educativo
Argentina de Película – América
Proyecto Tierras – Telefe
Tecno Tendencias – América
Autor / Guionista
Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – eltrece
Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita, Telefe
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado – eltrece
Viajes / turismo
Iván de viaje – Telefe
Resto del mundo – Eltrece
Tenés que ir – El Nueve
Programa de Servicio
ADN buena salud – Televisión Pública
BA Emergencias – El Nueve
Intelexis Mujer – NET
Director
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe
Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece
Director de No Ficción
Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América
Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe
Ramiro Vicente – Telefe Noticias, Telefe
Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe