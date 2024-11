Valentina Cervantes habló sobre el supuesto romance de Enzo Fernández con Nicki Nicole La modelo estuvo como invitada en Ángel Responde y contó cómo es el contacto que tiene con el jugador de fútbol a meses de su ruptura.

La separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes generó sorpresa en el mundo del deporte y del espectáculo. Con dos hijos en común, Olivia y Benjamín, la pareja tomó la decisión de terminar su vínculo luego de seis años de relación. La modelo fue invitada a Ángel Responde (Bondi) y reveló cómo es la nueva dinámica familiar tras la ruptura.

Al llegar al país, una de las primeras decisiones que tomó Valu, apodo que usa en las redes sociales, fue asociarse con una agencia de modelaje para comenzar a trabajar. Debido a esto, Juli Argenta, la conductora del programa mientras De Brito está de vacaciones, quiso saber cómo se siente ante la posibilidad de formar su propio camino y la actitud que tomó luego de la separación, a lo que Cervantes respondió: “Me lo tomé bien, más que nada para ir por un lugar sano”.

“Los dos somos tranquilos y cuando él me lo dijo yo acepté su decisión y la acepto hasta el día de hoy porque me parece bien si es lo que él sentía en ese momento. También es algo que me podría haber pasado a mí”, detalló acerca de lo que sintió luego de que Fernández le comunicara su deseo de ponerle fin a la relación. Así las cosas, Cervantes armó sus valijas y regresó a Argentina. En ese sentido, la joven explicó que debe resolver muchos temas a la distancia: “Un montón de cosas las tuve que ir organizando ahora y voy a ir viendo con el tiempo cómo reaccionan los chicos”.

Una de las cosas que destacó desde un primer momento es el rol de Fernández como padre y lo cercano que es a los dos pequeños. “Él es superpegado a ellos y sé que los extraña un montón ahora”, contó y aseguró que dentro de poco volverá a juntarse con Oli y Benja. “Cuando pueda yo se los voy a ir llevando. Ahora van a pasar una fiesta conmigo y otra con él”, adelantó sobre la división de los días festivos y bromeó acerca de un posible “colapso” por parte del centrocampista al estar solo con los dos menores de edad.

Al conocerse la noticia de esta ruptura, en las redes sociales muchos usuarios le aconsejaron a la joven que tenía que “sacarle todo lo que tenía”. Lejos de esta postura, Cervantes reveló que esto no está en sus planes y dio las razones: “Él fue mi compañero en su momento, lo quiero un montón y quiero que le vaya bien, que tenga éxito porque sé que mis hijos van a estar bien”.

En ese sentido, este jueves en LAM (América), dieron detalles del nuevo acuerdo entre el futbolista y la joven. Las panelistas resaltaron que Enzo va a comprarle una casa a Valentina, una parte de la propiedad quedará a nombre de ella, mientras que la otra mitad a nombre de los hijos. Hasta el momento no se sabe la ubicación de la vivienda. Mientras tanto, Yanina Latorre aseguró que la joven se mudará un alquiler en el Chateau Libertador, el edificio de Wanda Nara.

Semanas atrás al aire de LAM (América TV) contaron que el futbolista habría iniciado una relación con Nicki Nicole. Cuando le consultaron a Valentina acerca de este nuevo vínculo fue categórica: “Yo ya me separé; él puede hacer su vida, puede hacer lo que quiera”. Y agregó: “Creo que está soltero, pero no lo voy a saber, eso ya es un problema de él”. Para descontracturar un poco la situación contó que su abuela escuchó la noticia en la televisión: “Mi abuela vino y le dije ´No te metas en parejas ajenas´. Ella ve la tele y me preguntó si yo sabía y le contesté ´Abuela no te metas en las relaciones ajenas´”.

Cabe recordar que días atrás el futbolista estuvo en el país debido al partido del seleccionado nacional ante Perú y allí tuvo la oportunidad de reencontrarse con Olivia y Benjamín, con quienes compartió fotos en las redes sociales y lo acompañaron a la cancha durante el himno nacional.