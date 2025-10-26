Verónica y Joaquín Cangemi: por primera vez, madre e hijo cantarán juntos en una ópera y será en San Juan La reconocida cantante mendocina y su hijo, que hoy hace carrera en Europa, compartirán cartel en Pagliacci, producción del Teatro del Bicentenario que, con grandes figuras y artistas locales, estrenará en noviembre próximo.

Lo que se hereda no se hurta, dice el refrán. Hija de la sanjuanina Fenicia Cangemi, reconocida cantante y profesora de canto (su nombre real es Fenicia Magioglio Cuadros y es sobrina de Hilario Cuadros), la soprano mendocina Verónica Cangemi no tardó en convertirse en una artista internacional. Pero el legado no llegó hasta ahí. Quienes también abrazaron la música fueron sus hijos, Camilo, un ascendente guitarrista; y el mayor, Joaquín, quien continuó los pasos de su madre. Cantante lírico (su apellido es Echave, pero artísticamente usa el del musicalísimo “clan Cangemi”) actualmente vive en Europa, donde con apenas 27 años sigue perfeccionándose.

Estudia en el Opera Studio de Valencia, ha sido parte de importantes títulos y sigue amasando una carrera prometedora, con actuaciones en teatros de Italia. Unidos por esta pasión que no hace más que fortalecer su vínculo, con admiración y respeto mutuo (y también muchas videollamadas), Verónica y Joaquín Cangemi transitan sendos caminos, cargados de compromisos laborales que les impiden acercarse tanto como quisieran… Hasta ahora, que ambos tendrán una gran oportunidad.

El mes próximo, Joaquín volverá al país para sumarse a Verónica en uno de los desafíos más hermosos y fuertes que les ha tocado vivir. Por primera vez, madre e hijo compartirán una ópera completa, plan que los llena de felicidad y de entusiasmo. Y esa instancia tan importante para sus vidas, artísticas y personales, ocurrirá aquí, en San Juan, la tierra donde todo surgió. Los próximos 26, 28 y 29 de noviembre, en el Teatro del Bicentenario, Verónica y Joaquín Cangemi harán Pagliacci, con la dirección escénica y artística de Eugenio Zanetti. Ella en la piel de Nedda, él como Beppe, se encontrarán en las tablas, como nunca antes.

“Es muy emocionante cantar con tu propio hijo… Aparte de ser mamá e hijo, tenemos una relación profesional muy hermosa, porque yo soy su maestra también. A veces cuando él necesita un consejo, aparte de tener a su maestro fijo, un tenor muy famoso que vive en Madrid, me consulta”, dijo a DIARIO DE CUYO Verónica.

“Sí, es una experiencia muy emocionante poder compartir una producción de primera categoría con mi madre, que finalmente haya llegado esta oportunidad… Y también feliz por el hecho de que mi abuela pueda vernos, pueda ver la trascendencia de su hija y de su nieto y todo lo que ella construyó, porque mi abuela nos ayudó tantísimo”, sumó en una mezcla de acentos Joaco -como lo llaman cariñosamente- desde el viejo continente. “Aparte, son dos roles preciosos de ver, mi mamá hace la protagónica femenina de la ópera y yo hago el tenor joven”, apuntó quien ya hace rato se prepara con pianistas repertoristas y haciendo videollamadas con su madre y su abuela. “Les llamo, les mando los audios, a ver si les gusta o no, y vamos armando”, contó Joaquín, para quien Pagliacci también será “mi primera vez en un teatro de categoría en Argentina, con un rol primario y artistas de serie A”.

Verónica recuerda con emoción aquellos años donde estaba en el pico de su profesión y viajaba por el mundo con sus pequeños. “Yo pensaba ‘Estos chicos cuando sean grandes van a odiar mi carrera’, porque se la pasaban de aquí para allá, haciendo escuelas a distancia… y mirá”, contó Verónica. “Yo estoy llena de gratitud y de esperanza por Joaco, de alegría, porque dedicarse a esto es algo que él decidió, que él buscó. Se había ido a Europa y un día me llamó y me dijo ‘Mamá, no vuelvo, me voy a quedar a vivir en París porque voy a cantar. ¡Tenía 18 años, no sabía nada y se buscó todo solo!”, se conmovió la mamá y maestra del joven que nació en Francia y habla inglés, italiano y francés, lo que le facilitó desenvolverse en el viejo continente. “Ahora ya tiene su mánager, su agencia, ha tenido roles muy buenos, grandes maestros, ha ganado concursos… tiene una joven carrera y se fue dando todo de forma natural, eso es lo más lindo, lo más gratificante”, se explayó la soprano.

“Yo siempre tuve condiciones para el canto y la guitarra, desde chiquito. Pero traté de ver otras posibilidades, quise hacer la máxima cantidad de experiencias que podía para ver si verdaderamente era la música lo que amaba. Hice deportes, muchas cosas, y al final, no sé por qué, de una manera u otra, siempre volvía al canto, a la música, es lo que me hace feliz. Es como que los Cangemi estamos atravesados por esto, es una cosa que no se nos va”, sonrió Joaquín, quien a mediados de mes ya estará parado en el escenario del Bicentenario, junto a su madre y al resto del elenco, cantando la obra.

“Las vueltas de la vida son increíbles. Mi primer concierto fue en San Juan, con 15 años, como solista del Coro de Cámara; y fíjate que el primer rol en Argentina de Joaquín es en San Juan. Como que la historia se repite…”, dijo llena de sensaciones Verónica. “Para mí también es emocionante cantar en Cuyo, en mi tierra, porque me siento muy cuyano”, dijo el joven de proyección internacional. “Me encanta que puedan ir mis amigos, mi familia, ¿no? Es mi parte argentina que siempre me llama, ¿viste? Y tenía muchas ganas de hacer algo en mi país y será la primera vez que lo hago así, importante, y encima con mi mamá…”, expresó fascinado.

“Será un desafío grande para los dos”, advirtió Verónica, quien contó que es algo “rarísimo” ver un caso semejante en el mundo de la ópera. “Será momento de disfrutar, por supuesto, pero también de probar las emociones y la capacidad profesional que uno tiene, porque si te emocionás demasiado, te quebrás, y el público merece que uno transmita un rol profesional. Así que, bueno, sí, ese es otro gran desafío”, señaló la famosa artista que ha tenido cientos de momentos increíbles por el mundo, pero seguramente ninguno tan profundo y satisfactorio como el que vivirá con Joaquín en San Juan.

Tomá nota:

Pagliacci

26, 28 y 29 de noviembre

21:30 h

Teatro del Bicentenario

Dirección escénica y artística: Eugenio Zanetti

Entradas: $55.000, 50.000, 45.000, 35.000 y 30.000, disponibles en boletería de la sala

Producción propia del TB, que reunirá en escena a figuras de prestigio internacional, entre ellas la soprano Verónica Cangemi, el tenor ítalo-suizo Roberto Saccà y el barítono italiano Mario Cassi. Estarán acompañados por Hernán Iturralde, Joaquín Echave Cangemi. También por la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, el Coro Universitario de la FFHyA de la UNSJ bajo la dirección de Jorge Romero y el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ dirigido por Jorge Fuentes, bajo la batuta del maestro Marcelo Ayub.