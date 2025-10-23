“Vintage Theatre” vuelve a las andanzas y ahora con microteatro “Las mil y tres historias” es el nombre de la obra que estrenará el viernes 24 de octubre este elenco sanjuanino integrado por 9 mujeres mayores, comandadas por Celeste Castro.

La escena teatral sanjuanina se prepara para recibir una dosis de frescura, diversidad y, sobre todo, autenticidad. El viernes 24 de octubre, en Sala TeS, el elenco “Vintage Theatre”, dirigido por Celeste Castro, estrenará su nueva producción: “Las mil y tres historias – Microteatro”. Se trata de una obra surgida del Taller de adultos mayores “Aquí y Ahora Teatro”, que dicta Castro, en el marco del cual se formó este elenco actualmente integrado por nueve actrices. Algunas debutantes, otras con un camino ya recorrido, todas le pondrán cuerpo y alma a esta propuesta, que tiene su particularidad: una escena introductoria da pie a tres micro obras muy distintas, que fueron resultado de creación colectiva y donde desde el guion hasta el vestuario fue elaborado y resuelto por las protagonistas, con supervisión de la directora.

Lidia Ana Doña, Mariela Rosales, Noelfa Ormeño, Beatriz Graciela Fernández, Edith del Carmen Peña, Susana Noguera, Graziella Russo, Irma René Cignetti y María Luisa Coria son quienes dan vida a esta propuesta, que empezó a gestarse en agosto.

En síntesis, comienza con el conflicto de una escritora poco inspirada que, recurriendo al azar, convoca a una serie de personajes. Estos personajes son, en realidad, las protagonistas de las tres micro obras independientes que la escritora va ideando: Una es una comedia criolla de enredos, ambientada en Caucete; otra es un drama con crítica social, donde una pintora es víctima de su inescrupuloso abogado; y la tercera, una comedia desopilante alrededor de una bruja.

“Hemos ocupado ese recurso de microteatro porque, además de que es muy dinámico, a lo largo de estos cuatro años con el taller he ido entendiendo cómo es la forma de poder trabajar con las chicas, que están jubiladas, que tienen otras ocupaciones también, algunas viajan mucho; entones se complica juntar a todas en una estructura única, más grande. Y además sirve en la dinámica del aprendizaje de la obra”, dijo a DIARIO DE CUYO Castro, quien logró organizar ensayos flexibles, por grupos, una estrategia que resultó exitosa. “Quedó hermoso, la verdad”, aseguró orgullosa la directora, que no dejó pasar otros elementos muy importantes de este trayecto y que van de la mano: involucrarlas con la dramaturgia y abordar intereses personales de las actrices.

“La propuesta que les hice es que, aparte de actuar, vivan el proceso de acercarse al teatro a través de la dramaturgia, como una experiencia nueva para ellas. Entonces, ellas han escrito sus escenas, obviamente, con mi ayuda”, contó Castro, feliz con el resultado.

“Y otra cosa que busco es que la experiencia sea lo más genuina para cada una. Siempre sale algún tema que interesa a las personas de su edad, incluso cosas que les divierten, y para mí es material dramatúrgico. Es lo que está más cerca de ellas y trabajamos desde ahí, desde un lugar muy empático. Sería muy fácil decirles ‘Hagan esta obra, vos hacés este personaje, vos este otro y listo’, pero en este caso me parece mejor abordarlo de esta manera, con ellas. Y estoy muy feliz de compartir procesos tan lindos, donde uno también aprende y ve qué se despierta en el otro”, subrayo Castro acerca de estas, en este caso, 9 actrices, cuyas vivencias trascienden las tablas.

Y es que este espacio es también un rincón lúdico, una fuente de estímulo personal y, sobre todo, un entrañable punto de encuentro con sus pares.

“Se hacen re amigas, se juntan a tomar el té o a comer, suben fotos al grupo y eso es muy bonito”, destacó Castro esta trama que también es producto del taller, que claramente ya no dirige, pero sí propicia año tras año.

Tomá nota: