Fiesta de la Tradición 2025: Jaime Muñoz, Los Videla y Labriegos, entre los locales de la primera noche Con la nómina de artistas locales y provinciales, el intendente Matías Espejo completó la lista de números que animarán las tres jornadas de la convocante celebración sanjuanina en noviembre próximo; y también los precios de las entradas. Toda la info completa aquí.

¡ Y se armó la fiesta nomás! Ayer, en Conferencia de Prensa, el intendente de Jáchal, Matías Espejo, dio a conocer la grilla de artistas locales que serán parte de la 64ta. edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, que comenzará el 8 de noviembre en la Plaza Gral. San Martín, lugar que este año -novedad- albergará la elección, proclamación y coronación de la Paisana Nacional de la Tradición. La celebración se trasladará los días 14 y 15 al Anfiteatro Buenaventura Luna, donde también habrá números locales, provinciales y nacionales. Además, el primer mandatario departamental informó sobre los precios de las entradas para las noches centrales.

A continuación, la grilla completa de artistas día por día:

SÁBADO 8 NOVIEMBRE: PLAZA GRAL. SAN MARTIN

Jaime Muñoz, Los Labriegos y Los Videla, parte de la grilla de la primera jornada, en la Plaza San Martín

Instituto Coreográfico Modern Dance, Periferia Folk, Taku, Jaime Muñoz, Dúo Ruarte-Molina, Agustín González, Los Videla, Los Capayanes, Melteki, Labriegos, Nombradores del Alba.

Otros puntos centrales: Desfile Gaucho, Desfile de Carros antiguos con las candidatas a Paisana y Elección y Coronación de la Paisana Nacional

VIERNES 14 NOVIEMBRE: ANFITEATRO BUENAVENTURA LUNA

Nico Balmaceda, Giselle Aldeco e Inti Huama, tres de los números de la primera jornada en el Anfiteatro Buenaventura Luna

Ballet Recuerdo de mi tierra, Ballet Municipal Luis Tello, Ballet Raíces del norte. Los Aballay, Inti Huama, Los Lucero de Jáchal, Voces del norte, Nico Balmaceda, El siete cincuenta, Dúo Sánchez-Cabanay, Grupo Raíces, Hermanos Godoy, Giselle Aldeco, Algarroba.com, Guitarreros, Llokallas, Ceibo.

Otros puntos centrales: Romance de los caballos

SABADO 15 NOVIEMBRE: ANFITEATRO BUENAVENTURA LUNA

Kuky Salas y Laura Castro, Arrieros Huaqueños y el homenaje al Chango Huaqueño, algunos puntos sobresalientes de la última noche

Ballet Sangre folklórica, Ballet Añoranzas, Ballet Milagros del tiempo, Ballet Jáchal. Telkara, Kuky Salas – Laura Castro, Auquimantu, Dúo Páez-Brizuela, Leyla Perico, Arrieros Huaqueños, Christian Herrera, “El Indio” Lucio Rojas, Lázaro Caballero.

Otros puntos centrales: Homenaje al “Chango” Huaqueño. Fogón de los arrieros

Entradas y modalidades de venta

En cuanto a los precios y modalidades de venta de entradas, la Municipalidad de Jáchal informó lo siguiente:

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

Entrada libre y gratuita a la Plaza Gral. San Martín

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

General: $6.000 (Acceso a tribuna o patio de comidas con reposera, gradas libres)

$6.000 (Acceso a tribuna o patio de comidas con reposera, gradas libres) Sector Azul: $10.000 (Solo silla – incluye entrada general)

$10.000 (Solo silla – incluye entrada general) Sector Verde: $32.000 (Mesa más cuatro sillas – incluye entrada general)

$32.000 (Mesa más cuatro sillas – incluye entrada general) Sector Naranja: $40.000 (Mesa más cuatro sillas – incluye entrada general)

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

General: $10.000 (Acceso a tribuna o patio de comidas con reposera, gradas libres)

$10.000 (Acceso a tribuna o patio de comidas con reposera, gradas libres) Sector Azul: desde $25.000 (Solo silla – incluye entrada general)

desde $25.000 (Solo silla – incluye entrada general) Sector Verde: $60.000 (Mesa más cuatro sillas – incluye entrada general)

$60.000 (Mesa más cuatro sillas – incluye entrada general) Sector Naranja: $80.000 (Mesa más cuatro sillas – incluye entrada general)

ENTRADAS ESPECIALES

– Jubilados: $4.000 (precio único para ambos días) Válido únicamente para sector general / libre / amarillo.

– Personas con discapacidad: 60 cupos disponibles con acompañante. La inscripción y el retiro de entradas serán informados previamente.

– Menores de 3 años: no abonan entrada.

– Estacionamiento: $3.000

MODALIDAD DE VENTA

Las entradas estarán disponibles a través de la página web oficial del Municipio de Jáchal, donde próximamente anunciaremos cuando ya este habilitada para adquirir las mimas.

Puntos de venta físicos: serán informados próximamente.