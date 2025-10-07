Voces premiadas: el Concurso de Canto Lírico de San Juan ya tiene a sus ganadores Cinco cantantes subieron al podio del certamen internacional que se realizó en la provincia, organizado por Verónica Cangemi en articulación con Barrick y el ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Tuvo lugar en el Teatro del Bicentenario, con un jurado de lujo. Mañana será la Gran Gala.

Luego de intensas rondas de selección que se desarrollaron desde el domingo pasado en el Teatro del Bicentenario, hace unas horas culminó en San Juan la 2da. edición del Concurso Internacional de Canto Lírico – Ópera Cangemi, con la proclamación de los ganadores. Cinco fueron los artistas que se consagraron en los tres primeros puestos, con premios en efectivo y la posibilidad de acceder a contratos profesionales en Argentina, Estados Unidos y Europa.

“Fue muy difícil porque el nivel era muy alto, todos maravillosos. Ha sido verdaderamente muy emocionante. Estamos muy felices con esta edición”, dijo a DIARIO DE CUYO Cangemi, soprano mendocina de trayectoria internacional y una de las organizadoras junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; y Barrick.

El jurado integrado por Collin Brush (USA), Beatrice Venezi (Italia), Alejandro Abrante (Italia y España), Marcelo Ayub (Teatro Colón) y la propia Cangemi dio el siguiente veredicto:

El Tercer puesto, compartido, fue para Santiago Andrés Delpiano Techera, de Uruguay; y Javier Esau Álvarez Rodríguez, de México (con USD 500 cada uno y una invitación de la Gran Ópera Houston para ser parte de Novum Fellowship Program).

El Segundo puesto, también compartido, fue para Virginia Lucero Guevara, de Comodoro Rivadavia; y Pía Gray, de Córdoba (con USD 1.500 cada una).

1 de 2 | 2do. Puesto: Virginia Lucero Guevara (Argentina, Comodoro Rivadavia) 2 de 2 | 2do. Premio: Pía Gray (Argentina, Cordoba)

Finalmente, un quinto artista se quedó con la máxima distinción: el “Premio Fenicia Cangemi”, que lleva el nombre de la reconocida artista sanjuanina de folclore, madre de Verónica Cangemi, quien dijo que eligió llamarlo así como “tributo a su madre y en honor a San Juan”. El Gran Ganador del Concurso Internacional de Canto Lírico es Gamaliel Reynoso Mejia, de Toluca, México (con USD 5.000)

También se entregaron Menciones Especiales a Tabitha Martínez Riveros (que tendrá un concierto en el Palacio de la Libertad) y a los artistas sanjuaninos Franco Gómez Acuña y Walter Viches.

Mañana, la gala de ganadores

El miércoles 8 de octubre, a las 20 hs (puntual) tendrá lugar la Gala de Ganadores, en el Teatro del Bicentenario. La entrada será gratuita, con invitación (averiguar disponibilidad en boletería del Teatro).