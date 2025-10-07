Todo lo que hay para interactuar, ver y escuchar en la 16ª Feria de la Cultura Popular y el Libro Una nueva edición comienza desde este miércoles y tendrá diferentes sedes en todo Rawson. Una nutrida grilla de actividades, espectáculos, exposiciones, conferencias y presentaciones de libros, más la feria propiamente dicha con sus stands. Para todas las edades y con entrada libre y gratuita, el encuentro tendrá como lema ‘La Cultura del Encuentro’.

Comienza la gran fiesta que congrega a la familia sanjuanina para vivir la cultura local y nacional en todas sus expresiones.

En la edición nº16 de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, organizada la Municipalidad de Rawson y con apoyo de otras instituciones públicas, constará de cuatro jornadas cargadas de experiencias para disfrutar en distintos espacios.

Este año el lema principal es “La Cultura del Encuentro” y desde este miércoles 8 de octubre, el público podrá participar de manera gratuita de talleres artísticos, charlas, exposiciones, funciones de teatro, disertaciones, presentaciones de libros, feria, espectáculos y recitales.

Los lugares donde la feria tendrá su desarrollo son la Biblioteca Popular Sur (de 10 hs. a 20 hs.), el jueves en el Complejo Cultural La Superiora (de 8 hs. a 20 hs.), el viernes en el Teatro Oscar Kümmel (desde las 20 hs.) y el sábado, en el Centro de Convenciones y Plaza Centenario (de 10 hs. a 22 hs.).

Aquí se detalla todas las actividades, espectáculos, exposiciones, presentaciones y los stands en los correspondientes escenarios que tendrá la feria.

Cronograma 2025

Miércoles 08/10 en Biblioteca Popular Sur

Charlas y Exposiciones (Planta Baja)

10 hs: Jugando, jugando leo y escribo. Con Graciela Simone y Raúl Sisterna.

10:30 hs: Presentación de Antología de Escritores Sanjuaninos “Custodios de la Palabra”.

11 hs: Charla del INTA.

12 hs: Charla y promoción de los Espacios Turísticos del Departamento a cargo de Área Turismo.

12:30 hs: Muestra de la Obra de Gonzalo Costela. Obra que representa a Rawson y Argentina en la Muestra de Arte Mundial de Qatar 2025.

14 hs: Biblioteca Jorge Leónidas Escudero y Colegio Santa Barbara. Descubriendo juntos el tesoro escondido, tras las huellas de la literatura a través del proyecto ‘La lectura el genio de mi lampara maravillosa’.

15 hs: Escribir puede ser divertido. Taller de poema cursi y relatos breves de misterio, con Alejandra Bondanza.

16 hs: Taller de cuentos de terror por Sebastián Paz.

16:30 hs. Presentación de Revista Rawsinito Nº4.

17hs: ‘Escudero vs Campus: el golpe de la palabra’. Recital Poético de Alfia Arredondo y Marcos Castro.

17:30 hs: Presentación de Revista “El gaucho Rosendo”, de Osvaldo Puy.

18 hs: Presentación del poemario “Elementos” de Viviana Rodríguez.

18:30 hs: Presentación de “Crónica de un alma sencilla” de Leandro González.

19 hs: Presentación de ‘No Matarás’ y de ‘Genesis y proyección del neoliberalismo’, ambos libros de Álvaro Olmedo.

19:30 hs: Presentación de ‘Cuando el amor muere lento’ de Milagros Yúdica.

20 hs: Recital poético ‘Los Versos al Taller’, a cargo de Paolo Muñoz y Tomás Pablo Las Peñas.

Sala de Biblioteca (Primer piso)

11:30 hs: Inauguración Espacio de Escritores Rawsinos. Homenaje a Enrique Cabrera.

11:45 hs: Inauguración Espacio Binacional Literatura Argentino Chilena. Presentación de Antologías Binacionales.

12 hs: Intervención con la palabra “Violencia de género. Un Desafío Social”.

Stands (Planta Baja)

Escritor Osvaldo Puy y David Rodríguez – Espacio Literario Rawson – Stand Junta de Estudios Históricos San Juan – Juegos trivias culturales – Stream Dame TV (transmisión en vivo, móviles y entrevistas) – Stand Rawsinito (lectura, juegos lúdicos de dibujo, preguntas y respuestas) –

‘Los Versos al Taller’, a cargo de Paolo Muñoz y Tomás Pablo Las Peñas – Stand Escritores Angaqueros – Stand Colección Bibliográfica – Sanjuaninos Caídos en Malvinas.

Escenario (Espacio Plaza)

10 hs: Acto conmemoración 83º Aniversario de Rawson.

10:30 hs: Taller de Folklore Adolescentes de la Red Cultura en Movimiento con el profesor Daniel Páez.

11 hs: Taller de Orquesta de la Red Cultura en Movimiento, cuarteto de cuerdas.

11:30 hs: Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento, con el profesor Maximiliano Vera.

15 hs: Charla de Oratoria Ariel Ocamp. Academia de Streaming.

17 hs: Academia Studio Vi Dance.

17:20 hs: Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento, con el profesor Maximiliano Vera.

18hs Taller de Guitarra y Canto de la Red Cultura en Movimiento con el profesor Javier Lucero.

18:20 hs: Academia Hera.

18:40 hs: Taller de Teatro Adultos de la Red Cultura en Movimiento, con la profesora Silvia Bustamante.

19 hs: Taller de Tango Biblioteca Popular Sur.

19:20 hs: Banda “La Bandeja” Grupo de Rock.

19:40hs: Academia Latin Dance.

Stands Exterior (Plaza y Jardines Biblioteca)

Editorial Billiken – Ediciones Gino (Córdoba) – Editorial Magisterio – Librería Blake Streek – Librería Antonio Soto Libros – Librería El Librero – Editorial Jarilla – Biblioteca Estrada – Biblioteca Victoria – Biblioteca Mariano Moreno – Biblioteca Universitaria – Biblioteca Cervantes – Biblioteca Sur – Biblioteca José Manuel Estrada – Biblioteca Alfonsina Storni – Biblioteca Patriotas Noveles – Biblioteca Mundo Lector – Biblioteca Aguilar – Biblio Tur – Fondo Editorial Cámara de Diputados – Dirección de Bibliotecas Populares – Biblioteca Popular General José de San Martin – Biblioteca La Escalera – Biblioteca Sarmiento Legislador – Biblioteca Franklin – Biblioteca Arbolito – Biblioteca Virgen del Carmen – Rawtex.

Jueves 09/10 (Complejo La Superiora)

Charlas, Exposiciones y Escenario Alternativo (Cúpula)

9 hs: Charla para emprendedores.

9:30 hs: Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento, con el profesor Maximiliano Vera.

10 hs: Charla Taller Cruz Roja.

10:20 hs: Función de Títeres de Manos en Movimiento.

10:30 hs: Instituto Ritmo y Pasión

11 hs: Taller de Ritmos Urbanos de la Red Cultura en Movimiento, con la profesora Milagros Moreno.

11:10 hs: Teatro Inclusivo UNSJ.

11:30 hs: Taller de Folklore Infantil de la Red Cultura en Movimiento, con el profesor Daniel Páez

14 hs: Charla Taller Pueblos Originarios Indígenas.

15 hs: Taller Letri Aventura, constructores del aprendizaje.

15:30 hs: Instituto Beirut. Clase abierta de árabe con la profesora Lucia Said.

16 hs: Fábrica de Escritores. Cuentos Infantiles de amistad e inclusión, con Alejandra Bondanza y Stella Amarfil.

16:30 hs: Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento, con el profesor Leo Vilta.

17 hs: Charla y Presentación del Departamento Rawson a cargo del profesor Carlos Moreno.

17:30 hs: Instituto Almas Folklóricas.

18 hs: Academia Los Huarpes.

18:30 hs: Academia de Danza Hera.

19 hs: Taller de Ritmos Urbanos de la Red Cultura en Movimiento, con la profesora Milagros Moreno.

19:30 hs: Instituto Almas Cuyanas.

20 hs: Instituto Strong.

Stands (Planta Baja)

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño UNSJ Muestra Proyecto ‘Sismo’ – Biblio Tur – Dirección de Bibliotecas Populares – Biblioteca Popular Sur – Antonio Soto Librería – Stand Rawsinito (lectura y juegos lúdicos de dibujo) – Camparte Lab, Química divertida – Asociación de Archivistas – Billiken Editorial – Magisterio Editorial – UDA – Blake Streek Librería – Jarilla Editorial – El Librero Librería – Abdulah – Ana Fernández – Pesur Librería – Editorial Gino (Córdoba) – Honorable Concejo Deliberante – Centro de Vinculación Universitario – Área Turismo – Stand Cuenta Cuentos – Rawtex.

Exposiciones (Sala Mario Pérez)

Santuarios 2: Exposición de Silvina Martínez.

Creer: Exposición pictórica ‘He allí toda la magia de la vida’ de Rolando Ortiz Yubel y Deolinda Alejandra Liquitay de Mendoza.

‘Tierra Antigua’: Exposición del Área Creativa de Rawson con esculturas y pinturas.

‘Turismo’. Visita guiada y taller artístico.

Exposiciones complementarias del Museo Tornambé, Facultad de Filosofía Humanidades y Artes, Muestra pictórica permanente sala de exposiciones Mario Pérez. Intervención musical de Cristian Marcelo Ferranti.

Escenario (Estadio La Superiora)

9 hs: Concurso Rawson Joven. Desafío del Conocimiento. Área de Juventud de Rawson.

12 hs: Acto Universidad Nacional de San Juan

13 hs: Concurso Rawson Joven. Desafío del Conocimiento. Área de Juventud de Rawson.

15:30 hs: Función de Títeres. Elenco Manos en Movimiento.

16:30 hs: Instituto Ritmo y Pasión.

17 hs: Instituto Pale

18 hs: Taller de Tango y Folklore de la UNSJ.

18:30 hs: Ensamble de Saxofones.

19 hs: Final y Premiación Concurso Rawson Joven. Desafío del Conocimiento. Área de Juventud de Rawson.

Stands (Estadio)

Oferta educativa Universidad Nacional de San Juan – Universidad Católica de Cuyo – Universidad de Congreso – Editorial de la UNSJ – Editorial de la Universidad Católica – Museo Tornambé – Dirección de Cultura de la UNSJ – Secretaría de Extensión y Secretaría de Bienestar de la UNSJ – Federación Universitaria – Centro de Vinculación Universitario – Departamentos de Filosofía.

Viernes 10/10 (Teatro Kummel)

19 hs: Foyer. Muestra y Degustación de vinos de Museo Suero.

19:30 hs: Orquesta Municipal de la Red Cultura en Movimiento a cargo de los profesores Sebastián Páez, Rosandry Graterol, Andrés Graterol, Cecilia Pérez Cello.

20 hs: Obra Teatral El Murmullo de Juan Carlos Carta y del Elenco Círculo de Tiza Teatro. La Obra presenta la crónica de un día cualquiera de 2 mujeres donde se entrelazan chismes del barrio, se explora la psicología femenina, la soledad, de un universo pueblerino. Estrenada en el Teatro Nacional Cervantes.

22 hs: Bufet Centro Valenciano. Artistas invitados: Grupo Doble A, con Agustín Sosa y Aldana Manrique.

Sábado 11/10 (Plaza Centenario y Centro de Convenciones)

Escenario Central

10 hs: a 13 hs. Encuentro de Zumba. Área de Deportes.

17 hs: Taller de Teatro Niños de la Red Cultura en Movimiento.

17:20 hs: Taller de Guitarras de la Red Cultura en Movimiento con el profesor Maxi Vera.

17:40 hs: Taller de Folklore Unión Vecinal Villa Krause.

18 hs: Academia Balady Gips.

18:20 hs: Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento con el profesor Leo Vilta.

18:40 hs: Coro Municipal de Rawson.

19 hs: Homenaje a Mercedes Sosa.

19:30 hs: Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento con el profesor Daniel Páez.

20 hs: Cierre con la actuación de los profesores de la Red Cultura en Movimiento, el Instituto Dalcaz y Área Cultura.

20:20 hs: Acto Aniversario Villa Krause.

20:40 hs: Orquesta Escuela de San Juan.

21 hs: Academia Ritmo y Pasión.

21:20 hs: Ballet San Juan KPSJ.

21:40 hs: Instituto Rocío

22 hs: Danza Chilena con Jaqueline Barraza.

22:20 hs: Escuela Municipal de Danzas de Rawson.

22:40 hs: Presentación artística de Abigail Ortega.

23 hs: Presentación de ALOK2

Stands (Plaza)

Ana Fernández libros usados – Beakers street librería – Pesur librería – Editorial Gino (Córdoba) – Comparte Lab – Antonio Soto Librería – Jarilla Editorial – Abdulah libros usados – El Librero Librería – Biblioteca Popular Sur – Biblioteca Mundo Lector – Biblioteca Aguilar – Biblioteca Santa María de Oro – Biblioteca Sociedad Patriotas Nóveles – Biblioteca Mariano Moreno – Biblioteca Popular Victoria – Biblioteca Popular Cervantes – Biblioteca José Manuel Estrada – Biblioteca Alfonsina Storni – Biblioteca Universitaria – Biblioteca San Martín – Biblioteca Sarmiento Legislador – Biblioteca Franklin – Fundación Sonrisas – Fundación Hogares Beracca – Asociación Civil Fuente de Vida – Unión Vecinal Barrio Stotac – Unión Vecinal Barrio Buenaventura Luna – Asociación Civil Viñedos del Sur – Librería Cristiana Pesur – Unión Vecinal Villa Krause – Fundación Mirános – Asociación Archivísticas – Secretaría de Desarrollo Humano Integral – Eco Canje Literario – Municipalidad de San Martín – Municipalidad de San Juan – Municipalidad de Chimbas – Municipalidad de Albardón.

Disertaciones y Charlas (Espacio Centro de Convenciones)

10:30 hs: Capacitación en Gestión Cultural, con la moderación de Fabián Cabañes.

12 hs: Presentación de novela “Monstruos” a cargo de Desiré Blair escritora de San Luis.

16 hs: Atrapamusas. La escritura como viaje apasionante y libre. Una guía para descubrir el talento propio.

16:30 hs: Las jinetes de la palabra

17 hs: Presentación del Laboratorio de Escritura Rayuela

17:30 hs: Presentación del libro “La invasión de los pájaros” de Raúl Cardó.

18 hs: Charla “Derecho de Autor adaptado: libros e inclusión”, a cargo de Matías Germán Rodríguez, Ana Paula Díaz y Maximiliano Martín.

18:30 hs: Charla “Cómo publicar en Amazon”, de Raúl Cardó.

19 hs: Presentación del libro de Nicolás Descalzo ‘Camino al encuentro’.

20 hs: Charla del Centro de Desarrollo Emprendedor.