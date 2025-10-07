Comienza la gran fiesta que congrega a la familia sanjuanina para vivir la cultura local y nacional en todas sus expresiones.
En la edición nº16 de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, organizada la Municipalidad de Rawson y con apoyo de otras instituciones públicas, constará de cuatro jornadas cargadas de experiencias para disfrutar en distintos espacios.
Este año el lema principal es “La Cultura del Encuentro” y desde este miércoles 8 de octubre, el público podrá participar de manera gratuita de talleres artísticos, charlas, exposiciones, funciones de teatro, disertaciones, presentaciones de libros, feria, espectáculos y recitales.
Los lugares donde la feria tendrá su desarrollo son la Biblioteca Popular Sur (de 10 hs. a 20 hs.), el jueves en el Complejo Cultural La Superiora (de 8 hs. a 20 hs.), el viernes en el Teatro Oscar Kümmel (desde las 20 hs.) y el sábado, en el Centro de Convenciones y Plaza Centenario (de 10 hs. a 22 hs.).
Aquí se detalla todas las actividades, espectáculos, exposiciones, presentaciones y los stands en los correspondientes escenarios que tendrá la feria.
Cronograma 2025
Miércoles 08/10 en Biblioteca Popular Sur
Charlas y Exposiciones (Planta Baja)
10 hs: Jugando, jugando leo y escribo. Con Graciela Simone y Raúl Sisterna.
10:30 hs: Presentación de Antología de Escritores Sanjuaninos “Custodios de la Palabra”.
11 hs: Charla del INTA.
12 hs: Charla y promoción de los Espacios Turísticos del Departamento a cargo de Área Turismo.
12:30 hs: Muestra de la Obra de Gonzalo Costela. Obra que representa a Rawson y Argentina en la Muestra de Arte Mundial de Qatar 2025.
14 hs: Biblioteca Jorge Leónidas Escudero y Colegio Santa Barbara. Descubriendo juntos el tesoro escondido, tras las huellas de la literatura a través del proyecto ‘La lectura el genio de mi lampara maravillosa’.
15 hs: Escribir puede ser divertido. Taller de poema cursi y relatos breves de misterio, con Alejandra Bondanza.
16 hs: Taller de cuentos de terror por Sebastián Paz.
16:30 hs. Presentación de Revista Rawsinito Nº4.
17hs: ‘Escudero vs Campus: el golpe de la palabra’. Recital Poético de Alfia Arredondo y Marcos Castro.
17:30 hs: Presentación de Revista “El gaucho Rosendo”, de Osvaldo Puy.
18 hs: Presentación del poemario “Elementos” de Viviana Rodríguez.
18:30 hs: Presentación de “Crónica de un alma sencilla” de Leandro González.
19 hs: Presentación de ‘No Matarás’ y de ‘Genesis y proyección del neoliberalismo’, ambos libros de Álvaro Olmedo.
19:30 hs: Presentación de ‘Cuando el amor muere lento’ de Milagros Yúdica.
20 hs: Recital poético ‘Los Versos al Taller’, a cargo de Paolo Muñoz y Tomás Pablo Las Peñas.
Sala de Biblioteca (Primer piso)
11:30 hs: Inauguración Espacio de Escritores Rawsinos. Homenaje a Enrique Cabrera.
11:45 hs: Inauguración Espacio Binacional Literatura Argentino Chilena. Presentación de Antologías Binacionales.
12 hs: Intervención con la palabra “Violencia de género. Un Desafío Social”.
Stands (Planta Baja)
Escritor Osvaldo Puy y David Rodríguez – Espacio Literario Rawson – Stand Junta de Estudios Históricos San Juan – Juegos trivias culturales – Stream Dame TV (transmisión en vivo, móviles y entrevistas) – Stand Rawsinito (lectura, juegos lúdicos de dibujo, preguntas y respuestas) –
‘Los Versos al Taller’, a cargo de Paolo Muñoz y Tomás Pablo Las Peñas – Stand Escritores Angaqueros – Stand Colección Bibliográfica – Sanjuaninos Caídos en Malvinas.
Escenario (Espacio Plaza)
10 hs: Acto conmemoración 83º Aniversario de Rawson.
10:30 hs: Taller de Folklore Adolescentes de la Red Cultura en Movimiento con el profesor Daniel Páez.
11 hs: Taller de Orquesta de la Red Cultura en Movimiento, cuarteto de cuerdas.
11:30 hs: Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento, con el profesor Maximiliano Vera.
15 hs: Charla de Oratoria Ariel Ocamp. Academia de Streaming.
17 hs: Academia Studio Vi Dance.
17:20 hs: Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento, con el profesor Maximiliano Vera.
18hs Taller de Guitarra y Canto de la Red Cultura en Movimiento con el profesor Javier Lucero.
18:20 hs: Academia Hera.
18:40 hs: Taller de Teatro Adultos de la Red Cultura en Movimiento, con la profesora Silvia Bustamante.
19 hs: Taller de Tango Biblioteca Popular Sur.
19:20 hs: Banda “La Bandeja” Grupo de Rock.
19:40hs: Academia Latin Dance.
Stands Exterior (Plaza y Jardines Biblioteca)
Editorial Billiken – Ediciones Gino (Córdoba) – Editorial Magisterio – Librería Blake Streek – Librería Antonio Soto Libros – Librería El Librero – Editorial Jarilla – Biblioteca Estrada – Biblioteca Victoria – Biblioteca Mariano Moreno – Biblioteca Universitaria – Biblioteca Cervantes – Biblioteca Sur – Biblioteca José Manuel Estrada – Biblioteca Alfonsina Storni – Biblioteca Patriotas Noveles – Biblioteca Mundo Lector – Biblioteca Aguilar – Biblio Tur – Fondo Editorial Cámara de Diputados – Dirección de Bibliotecas Populares – Biblioteca Popular General José de San Martin – Biblioteca La Escalera – Biblioteca Sarmiento Legislador – Biblioteca Franklin – Biblioteca Arbolito – Biblioteca Virgen del Carmen – Rawtex.
Jueves 09/10 (Complejo La Superiora)
Charlas, Exposiciones y Escenario Alternativo (Cúpula)
9 hs: Charla para emprendedores.
9:30 hs: Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento, con el profesor Maximiliano Vera.
10 hs: Charla Taller Cruz Roja.
10:20 hs: Función de Títeres de Manos en Movimiento.
10:30 hs: Instituto Ritmo y Pasión
11 hs: Taller de Ritmos Urbanos de la Red Cultura en Movimiento, con la profesora Milagros Moreno.
11:10 hs: Teatro Inclusivo UNSJ.
11:30 hs: Taller de Folklore Infantil de la Red Cultura en Movimiento, con el profesor Daniel Páez
14 hs: Charla Taller Pueblos Originarios Indígenas.
15 hs: Taller Letri Aventura, constructores del aprendizaje.
15:30 hs: Instituto Beirut. Clase abierta de árabe con la profesora Lucia Said.
16 hs: Fábrica de Escritores. Cuentos Infantiles de amistad e inclusión, con Alejandra Bondanza y Stella Amarfil.
16:30 hs: Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento, con el profesor Leo Vilta.
17 hs: Charla y Presentación del Departamento Rawson a cargo del profesor Carlos Moreno.
17:30 hs: Instituto Almas Folklóricas.
18 hs: Academia Los Huarpes.
18:30 hs: Academia de Danza Hera.
19 hs: Taller de Ritmos Urbanos de la Red Cultura en Movimiento, con la profesora Milagros Moreno.
19:30 hs: Instituto Almas Cuyanas.
20 hs: Instituto Strong.
Stands (Planta Baja)
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño UNSJ Muestra Proyecto ‘Sismo’ – Biblio Tur – Dirección de Bibliotecas Populares – Biblioteca Popular Sur – Antonio Soto Librería – Stand Rawsinito (lectura y juegos lúdicos de dibujo) – Camparte Lab, Química divertida – Asociación de Archivistas – Billiken Editorial – Magisterio Editorial – UDA – Blake Streek Librería – Jarilla Editorial – El Librero Librería – Abdulah – Ana Fernández – Pesur Librería – Editorial Gino (Córdoba) – Honorable Concejo Deliberante – Centro de Vinculación Universitario – Área Turismo – Stand Cuenta Cuentos – Rawtex.
Exposiciones (Sala Mario Pérez)
Santuarios 2: Exposición de Silvina Martínez.
Creer: Exposición pictórica ‘He allí toda la magia de la vida’ de Rolando Ortiz Yubel y Deolinda Alejandra Liquitay de Mendoza.
‘Tierra Antigua’: Exposición del Área Creativa de Rawson con esculturas y pinturas.
‘Turismo’. Visita guiada y taller artístico.
Exposiciones complementarias del Museo Tornambé, Facultad de Filosofía Humanidades y Artes, Muestra pictórica permanente sala de exposiciones Mario Pérez. Intervención musical de Cristian Marcelo Ferranti.
Escenario (Estadio La Superiora)
9 hs: Concurso Rawson Joven. Desafío del Conocimiento. Área de Juventud de Rawson.
12 hs: Acto Universidad Nacional de San Juan
13 hs: Concurso Rawson Joven. Desafío del Conocimiento. Área de Juventud de Rawson.
15:30 hs: Función de Títeres. Elenco Manos en Movimiento.
16:30 hs: Instituto Ritmo y Pasión.
17 hs: Instituto Pale
18 hs: Taller de Tango y Folklore de la UNSJ.
18:30 hs: Ensamble de Saxofones.
19 hs: Final y Premiación Concurso Rawson Joven. Desafío del Conocimiento. Área de Juventud de Rawson.
Stands (Estadio)
Oferta educativa Universidad Nacional de San Juan – Universidad Católica de Cuyo – Universidad de Congreso – Editorial de la UNSJ – Editorial de la Universidad Católica – Museo Tornambé – Dirección de Cultura de la UNSJ – Secretaría de Extensión y Secretaría de Bienestar de la UNSJ – Federación Universitaria – Centro de Vinculación Universitario – Departamentos de Filosofía.
Viernes 10/10 (Teatro Kummel)
19 hs: Foyer. Muestra y Degustación de vinos de Museo Suero.
19:30 hs: Orquesta Municipal de la Red Cultura en Movimiento a cargo de los profesores Sebastián Páez, Rosandry Graterol, Andrés Graterol, Cecilia Pérez Cello.
20 hs: Obra Teatral El Murmullo de Juan Carlos Carta y del Elenco Círculo de Tiza Teatro. La Obra presenta la crónica de un día cualquiera de 2 mujeres donde se entrelazan chismes del barrio, se explora la psicología femenina, la soledad, de un universo pueblerino. Estrenada en el Teatro Nacional Cervantes.
22 hs: Bufet Centro Valenciano. Artistas invitados: Grupo Doble A, con Agustín Sosa y Aldana Manrique.
Sábado 11/10 (Plaza Centenario y Centro de Convenciones)
Escenario Central
10 hs: a 13 hs. Encuentro de Zumba. Área de Deportes.
17 hs: Taller de Teatro Niños de la Red Cultura en Movimiento.
17:20 hs: Taller de Guitarras de la Red Cultura en Movimiento con el profesor Maxi Vera.
17:40 hs: Taller de Folklore Unión Vecinal Villa Krause.
18 hs: Academia Balady Gips.
18:20 hs: Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento con el profesor Leo Vilta.
18:40 hs: Coro Municipal de Rawson.
19 hs: Homenaje a Mercedes Sosa.
19:30 hs: Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento con el profesor Daniel Páez.
20 hs: Cierre con la actuación de los profesores de la Red Cultura en Movimiento, el Instituto Dalcaz y Área Cultura.
20:20 hs: Acto Aniversario Villa Krause.
20:40 hs: Orquesta Escuela de San Juan.
21 hs: Academia Ritmo y Pasión.
21:20 hs: Ballet San Juan KPSJ.
21:40 hs: Instituto Rocío
22 hs: Danza Chilena con Jaqueline Barraza.
22:20 hs: Escuela Municipal de Danzas de Rawson.
22:40 hs: Presentación artística de Abigail Ortega.
23 hs: Presentación de ALOK2
Stands (Plaza)
Ana Fernández libros usados – Beakers street librería – Pesur librería – Editorial Gino (Córdoba) – Comparte Lab – Antonio Soto Librería – Jarilla Editorial – Abdulah libros usados – El Librero Librería – Biblioteca Popular Sur – Biblioteca Mundo Lector – Biblioteca Aguilar – Biblioteca Santa María de Oro – Biblioteca Sociedad Patriotas Nóveles – Biblioteca Mariano Moreno – Biblioteca Popular Victoria – Biblioteca Popular Cervantes – Biblioteca José Manuel Estrada – Biblioteca Alfonsina Storni – Biblioteca Universitaria – Biblioteca San Martín – Biblioteca Sarmiento Legislador – Biblioteca Franklin – Fundación Sonrisas – Fundación Hogares Beracca – Asociación Civil Fuente de Vida – Unión Vecinal Barrio Stotac – Unión Vecinal Barrio Buenaventura Luna – Asociación Civil Viñedos del Sur – Librería Cristiana Pesur – Unión Vecinal Villa Krause – Fundación Mirános – Asociación Archivísticas – Secretaría de Desarrollo Humano Integral – Eco Canje Literario – Municipalidad de San Martín – Municipalidad de San Juan – Municipalidad de Chimbas – Municipalidad de Albardón.
Disertaciones y Charlas (Espacio Centro de Convenciones)
10:30 hs: Capacitación en Gestión Cultural, con la moderación de Fabián Cabañes.
12 hs: Presentación de novela “Monstruos” a cargo de Desiré Blair escritora de San Luis.
16 hs: Atrapamusas. La escritura como viaje apasionante y libre. Una guía para descubrir el talento propio.
16:30 hs: Las jinetes de la palabra
17 hs: Presentación del Laboratorio de Escritura Rayuela
17:30 hs: Presentación del libro “La invasión de los pájaros” de Raúl Cardó.
18 hs: Charla “Derecho de Autor adaptado: libros e inclusión”, a cargo de Matías Germán Rodríguez, Ana Paula Díaz y Maximiliano Martín.
18:30 hs: Charla “Cómo publicar en Amazon”, de Raúl Cardó.
19 hs: Presentación del libro de Nicolás Descalzo ‘Camino al encuentro’.
20 hs: Charla del Centro de Desarrollo Emprendedor.