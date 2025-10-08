Mirá lo que podés hacer hoy miércoles 8 de octubre en San Juan ¿Cortamos la semana? San Juan ofrece un buen abanico de propuestas para hacer hoy, solos o en compañía.

Día miércoles, queda un tirón para terminar la semana, pero no es necesario esperar hasta el viernes, sábado o domingo para hacer un recorrido por las distintas actividades culturales que tiene la provincia. Con entrada libre y gratuita, se pude ir a ver y a escuchar a los ganadores del Concurso Internacional de Canto Lírico que culmina en San Juan, recorrer la Feria de la Cultura popular y el libro, que inaugura hoy en Rawson; e incluso disfrutar de un clásico de la pantalla grande: Cumbres borrascosas. Pero hay más y acá te dejamos las propuestas para que elijas:

* MÚSICA

Ópera Cangemi – Gala lírica. Última jornada el Concurso Internacional de Canto Lírico, con la actuación de los artistas ganadores del certamen. A las 20 hs (puntual), en el Teatro del Bicentenario. Entrada gratuita, con invitación (averiguar disponibilidad en boletería)

* FERIAS

Feria de la Cultura popular y el libro. De 10 a 20 h, en la Biblioteca Popular Sur (Ortega y Mendoza, Rawson). Entrada libre y gratuita.

* CINE

Cumbres Borrascosas. En el marco del Ciclo de Cine Clásico de la Facultad de Filosofía. A las 20:30 h, en Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, de la Universidad Nacional de San Juan (Ignacio de la Roza y Sarmiento). Entrada libre. De William Wyler, con Merle Oberon y Laurence Olivier. Película romántica estadounidense ambientada en Cumbres Borrascosas, una antigua casa ubicada en los páramos ingleses, en Yorkshire a mediados del siglo XIX. Narra la desafortunada historia de amor de Heathcliff y Cathy, quienes se separan por las circunstancias.

* DANZA

Cuando la música se hace cine – Noche de películas. Propuesta que fusiona música, danza y acrobacia, inspirada en grandes películas que dejaron huella. A cargo del Estudio Alma. A las 19:30 h, arranca show, apertura de puertas 40 minutos antes. Apto para todo público. Entrada general: $15.000

* ENCUENTROS

Tertulias artísticas. Reflexiones sobre la escena en San Juan: ¿Falta crítica constructiva en la escena de San Juan? ¿Existe una escena artística sanjuanina?, etc. Con Johnny Combo (Casa Leo), Carolina Herrera (Bunker) y Rhatalia (Dos Plantas). Organizan Flor Genoud y Tesaka. A las 20 en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Entrada gratis.

* EXPOSICIONES Y MUSEOS

Historias de taxis. Muestra de Marcelo Uliarte con cerca de una veintena de obras. Hasta fin de octubre. Visitas: Miércoles a sábados de 18:00 a 21:00 h. La entrada es gratis. Artify (Córdoba 519 oeste)

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 13 de octubre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Podrá visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Casa Natal de Sarmiento – Museo Nacional. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Gratis.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Hoy: Las savias ruecas a las 11 h. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. de lunes a sábados de 9 a 14 h. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail museohistoricoprovincialavg@gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.

Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 hs.