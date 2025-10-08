Historias, imágenes y melodías en clave latinoamericana La pareja musical de Colombia regresa a tierras sanjuaninas para ofrecer un diálogo sonoro y visual, donde la tradición y lo moderno se cruzarán en una experiencia rica en identidades andinas.

Estuvieron en varias ocasiones actuando por Cuyo y por Argentina. Sin embargo, en San Juan encontraron un lugar de calor y hospitalidad por parte del público que lograron afianzar un lazo entrañable. Emilse Fenith Mora Moreno y Wilbert Augusto Alarcón Rojas conforman Dueto Albur, esta pareja de músicos colombianos regresan al Auditorio Juan Victoria este fin de semana para ofrecer el espectáculo “Somos Cordillera”.

Más que un concierto, la propuesta consiste en un diálogo sonoro y visual combinando melodías y poesías con proyecciones audiovisuales, generando una experiencia inmersiva donde la tradición y la contemporaneidad se encuentran en un espacio común. Emilse y Wilbert narran una historia compartida, la de un continente que vibra con montañas, pueblos y memoria. Por eso, la invitación que será con entrada gratuita (se entregarán invitaciones) es para anidar la fuerza de la tradición, la vitalidad de los sonidos de la Cordillera de los Andes, el poder transformador de la cultura y sus identidades, desde Colombia hasta el punto más austral del continente.

Este 2025 cumplen 25 años de carrera artística, una trayectoria en la cual el Dueto Albur viene investigando e interpretando las músicas tradicionales de Latinoamérica y desarrolla giras de conciertos en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, México, Francia y Alemania. Dispone de 8 producciones discográficas, desafiando todas las contingencias, pero transmitiendo el mensaje más transparente de su tierra.

En charla con DIARIO DE CUYO, Emilse comentó cómo están preparando este nuevo encuentro que próximamente se dará en el Victoria, con un compañero más, Felipe Suárez, el director del Festival Internacional de Cine Zafic de Colombia.

“En esta oportunidad, mostraremos lo que estamos trabajando desde hace más o menos un año. Esta propuesta trata de relatar entre imágenes y sonidos, las canciones con una representación a través de cortometrajes, logrando fusionar dos lenguajes, la música y el cine. Como dice el título del concierto, nosotros somos cordilleras, nacimos en Los Andes en donde surgen nuestras raíces y que se expanden hacia otras culturas. Todo este recorrido es un diálogo constante que nos hermana desde Colombia hasta el Sur. Tenemos una similitud en la música, en la comida, en las costumbres y desde esa realidad surge este proyecto”, contó la cantante y percusionista.

Ante geografías aparentemente distantes, la dupla colombiana no deja de buscar aquellos aspectos y cosas que unen y conectan en la diversidad.

“Como sin querer queriendo, encontramos, algo que nos une en todo y es un concepto muy femenino, todo este despliegue que hemos tratado de hacer porque estamos hablando de la cordillera. La cordillera, la música, las costumbres, la Madre Tierra, creería que es una raíz muy maternal, que nos arrulla y está presente en todos los países que conformamos todo el territorio andino”, explicó.

Ante este concepto madre, se representarán en el escenario con canciones, con poesías, con historias, sonidos y simbolismo visual.

“En esta dinámica, tenemos ese cruce entre lo visual, los cortometrajes que realizó Felipe, un joven cineasta muy talentoso que viene desarrollando proyectos impresionantes en Colombia y tuvimos la fortuna de conocerlo. Así pues, logró unir varios conceptos que quedaron muy bonitos y hechos con el corazón. Lo que verá el público serán nuestras realidades, las mujeres en la vida rural, cómo sobreviven, como trabajan, que es una realidad común en toda Latinoamérica, aunque con diferentes acentos”, detalló Emilse.

Dentro del repertorio, también sonarán las canciones de sus ocho discos, fruto de un largo proceso de estudio de autores y autoras de la región. Incluso, el dueto tiene preparado un momento especial para compartir en el show: “A los sanjuaninos les tenemos una sorpresita al final del concierto, con todo el cariño y respeto que merece la música cuyana, una de las más ricas que existen que hemos podido escuchar y disfrutar”, anticipó la artista.

Por otro lado, el 16 de octubre irán a Jáchal, con el apoyo de una beca del Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes de Colombia. La cita será en la Casa Resto Sarmiento (frente a la plaza departamental) a las 21 hs. con entrada libre y gratuita.

DATO

Dueto Albur. Sábado 11 de octubre, 21 hs. Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

El segundo concierto será el 16 de octubre, 21 hs. en Casa Resto Sarmiento (frente a la plaza departamental de Jáchal) a las 21 hs. Entrada libre y gratuita.