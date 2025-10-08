La grilla completa del Festival de Jesús María: día por día, los artistas La organización brindó hoy las figuras que animarán la edición N° 60.

El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2025 develó este miércoles la grilla completa de su edición N° 60, que tendrá lugar del 8 al 18 de enero de 2026.

La lista de artistas confirma la promesa de su comisión de mantener la “mixtura de géneros” que ha revitalizado al festival en la última década, combinando a las figuras ineludibles del folclore con los grandes referentes de la música urbana y el cuarteto.

La celebración, autodenominada el “cumpleaños más largo del mundo”, desplegará 11 noches de espectáculos en el Anfiteatro José Hernández y en el campo de jineteada.

Grilla completa del Festival de Jesús María 2025

Jueves 8/1

Jairo

Destino San Javier

Los Nombradores del Alba

Nati Pastorutti

Damián Córdoba

Decime Chango

Bien Argentino

Viernes 9/1

Los Palmeras

Q’Lokura

DJ Fer Palacio

Los 4 de Córdoba

Lautaro Rojas

Angelo Aranda

Sábado 10/1

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

Sant2

Mati Rojas

Domingo 11/1

Christian Herrera

Lázaro Caballero

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12/1

Los Tekis

Laty Lam

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Martes 13/1

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14/1

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15/1

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16/1

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Loy Carrizo

Los Alonsitos

Sábado 17/1

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreteros

La Clave Trío

Domingo 18/1

Los Manseros Santiagueños

Desakta2

Raly Barrionuevo

Dúo Coplanacu

Flor Paz

Simón Aguirre

Ganador Certamen “Camino al Festival”