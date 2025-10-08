El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2025 develó este miércoles la grilla completa de su edición N° 60, que tendrá lugar del 8 al 18 de enero de 2026.

La lista de artistas confirma la promesa de su comisión de mantener la “mixtura de géneros” que ha revitalizado al festival en la última década, combinando a las figuras ineludibles del folclore con los grandes referentes de la música urbana y el cuarteto.

La celebración, autodenominada el “cumpleaños más largo del mundo”, desplegará 11 noches de espectáculos en el Anfiteatro José Hernández y en el campo de jineteada.

Grilla completa del Festival de Jesús María 2025

Jueves 8/1

  • Jairo
  • Destino San Javier
  • Los Nombradores del Alba
  • Nati Pastorutti
  • Damián Córdoba
  • Decime Chango
  • Bien Argentino

Viernes 9/1

  • Los Palmeras
  • Q’Lokura
  • DJ Fer Palacio
  • Los 4 de Córdoba
  • Lautaro Rojas
  • Angelo Aranda

Sábado 10/1

  • Abel Pintos
  • Los Nocheros
  • Los Herrera
  • Los Trajinantes
  • Sant2
  • Mati Rojas

Domingo 11/1

  • Christian Herrera
  • Lázaro Caballero
  • Piko Frank
  • Lucas Sugo
  • Campedrinos
  • Magui Olave

Lunes 12/1

  • Los Tekis
  • Laty Lam
  • Ke Personajes
  • Diableros Jujeños
  • Kepianco
  • Ceibo

Martes 13/1

  • Sergio Galleguillo
  • LBC y Euge Quevedo
  • Juan Fuentes
  • Carafea
  • Jessica Benavidez

Miércoles 14/1

  • Luciano Pereyra
  • La Konga
  • Nahuel Pennisi
  • Maggie Cullen
  • La Callejera

Jueves 15/1

  • Soledad
  • El Indio Lucio Rojas
  • Paquito Ocaño
  • Los Carabajal
  • Orellana Lucca
  • Chequelo

Viernes 16/1

  • Chaqueño Palavecino
  • El Loco Amato
  • Las Voces de Orán
  • Cabales y Canto 4
  • Loy Carrizo
  • Los Alonsitos

Sábado 17/1

  • Jorge Rojas
  • Ahyre
  • Cazzu
  • Ulises Bueno
  • Guitarreteros
  • La Clave Trío

Domingo 18/1

  • Los Manseros Santiagueños
  • Desakta2
  • Raly Barrionuevo
  • Dúo Coplanacu
  • Flor Paz
  • Simón Aguirre
  • Ganador Certamen “Camino al Festival”

