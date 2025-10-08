El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2025 develó este miércoles la grilla completa de su edición N° 60, que tendrá lugar del 8 al 18 de enero de 2026.
La lista de artistas confirma la promesa de su comisión de mantener la “mixtura de géneros” que ha revitalizado al festival en la última década, combinando a las figuras ineludibles del folclore con los grandes referentes de la música urbana y el cuarteto.
La celebración, autodenominada el “cumpleaños más largo del mundo”, desplegará 11 noches de espectáculos en el Anfiteatro José Hernández y en el campo de jineteada.
Grilla completa del Festival de Jesús María 2025
Jueves 8/1
- Jairo
- Destino San Javier
- Los Nombradores del Alba
- Nati Pastorutti
- Damián Córdoba
- Decime Chango
- Bien Argentino
Viernes 9/1
- Los Palmeras
- Q’Lokura
- DJ Fer Palacio
- Los 4 de Córdoba
- Lautaro Rojas
- Angelo Aranda
Sábado 10/1
- Abel Pintos
- Los Nocheros
- Los Herrera
- Los Trajinantes
- Sant2
- Mati Rojas
Domingo 11/1
- Christian Herrera
- Lázaro Caballero
- Piko Frank
- Lucas Sugo
- Campedrinos
- Magui Olave
Lunes 12/1
- Los Tekis
- Laty Lam
- Ke Personajes
- Diableros Jujeños
- Kepianco
- Ceibo
Martes 13/1
- Sergio Galleguillo
- LBC y Euge Quevedo
- Juan Fuentes
- Carafea
- Jessica Benavidez
Miércoles 14/1
- Luciano Pereyra
- La Konga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
Jueves 15/1
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16/1
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Loy Carrizo
- Los Alonsitos
Sábado 17/1
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreteros
- La Clave Trío
Domingo 18/1
- Los Manseros Santiagueños
- Desakta2
- Raly Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- Flor Paz
- Simón Aguirre
- Ganador Certamen “Camino al Festival”