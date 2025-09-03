Vuelve a escena “Fragmentos de Pasión”: traumas y emociones de hoy a la luz de los mitos griegos Escrita, protagonizada y dirigida por los sanjuaninos Guadalupe Suárez Jofré y Facundo Cersósimo, la atrapante obra de teatro que hizo gira por distintas provincias se verá nuevamente en San Juan el viernes 5 de septiembre, como parte del Ciclo de Formación de Espectadores.

Con dramaturgia, dirección y actuaciones de Guadalupe Suárez Jofré y Facundo Cersósimo, de la compañía Ob caenum Teatro, la obra “Fragmentos de Pasión” volverá a escena el próximo viernes, en el marco del Ciclo de Formación de Espectadores. Estrenada en 2023 y presentada en distintas provincias argentinas, aunque “pocas veces vista en San Juan”, al decir de sus autores, se trata de una pieza disruptiva, una experiencia escénica que lleva al espectador a lo más profundo de las pasiones y los traumas humanos, partiendo de personajes icónicos de la mitología griega y apelando a distintos lenguajes.

“Es un trabajo sobre personajes griegos emblemáticos, que de alguna manera también son traumas psicológicos, digamos, o inicio de traumas. Edipo, Yocasta, Medea… todas pasiones emblemáticas, en el sentido de que están en la base de nuestra cultura occidental y de nuestra psiquis”, explicó Suárez Jofré a DIARIO DE CUYO. “Y ahí estamos nosotros, trabajando desde nuestro ser pasional con estas pasiones, desde un lugar más humano y más traído a nuestra actualidad”, agregó la artista.

En esta propuesta, el espectador no es concebido como simple observador. “Hay toda una explicación al principio, porque el trabajo que también hemos hecho en esta obra es tomar al público como una asamblea de testigos del desarrollo de estas pasiones; como ir adentrándonos en estos personajes y desnudándoselos al espectador”, señaló la directora. Esta interacción, sumó, genera una dinámica emocional. “No es una tragedia para morirse. Hay mucho de reflexión y también de ironía. El espectador va entrando en una maroma emocional, donde incluso es llevado a la risa”, acotó.

“No es una tragedia para morirse. Hay mucho de reflexión y también de ironía. El espectador va entrando en una maroma emocional, donde incluso es llevado a la risa”. Guadalupe Suárez Jofré

La propuesta escénica también incorpora otros lenguajes, como el video, que permite una exploración más detallada de las emociones. “Trabajamos mucho con la pantalla dentro de la escena, con un acercamiento a estas emociones muy en detalle; de repente los rostros que se magnifican o algo que se oculta”, explicó. “Eso también caracteriza nuestro trabajo, esta mixtura con otras artes, lo visual, lo sonoro, el video en vivo…”, marcó, no sin considerar a esta propuesta como un escalón más alto en la historia del elenco.

“Es una obra mucho más madura en cuanto al nivel de producción y muchísimo más compleja. Ha sido fruto de una investigación actoral, una investigación sobre la imagen, sobre los planos de filmación, todo eso coexistiendo. Entonces sí, esta obra implica realmente otra plataforma en el trabajo de Ob caenum. Yo creo que es un trabajo superador”, expresó la artista, insinuando la respuesta a una pregunta inevitable, que de igual modo respondió con convicción.

¿Por qué verla, de nuevo o por primera vez? “Creo que las obras evolucionan, crecen. Esta obra ha tenido una enorme evolución en relativamente poco tiempo y creo que sigue presentando facetas nuevas a quien ya la vio. Y quien no la vio tiene que verla porque ofrece una experiencia profunda y bastante disruptiva en relación a lo que pueden ser otros espectáculos como el cine, las series o las películas en televisión. Se nota el disfrute del público. Podemos notar que genera una reflexión, un pensamiento, pero también un gran entretenimiento”, cerró Suárez Jofré.

Your browser doesn't support HTML5 audio

Cuándo y cómo subirá a escena:

Fragmentos de Pasión es parte del Ciclo de Formación de Espectadores “¿De qué y cómo hablan hoy las artes de la escena? Miradas sobre una escena mestiza”, que tiene como fin pensar la escena contemporánea. Es organizado por Ob caenum & Gires – Escénica (La Rioja), junto al equipo del proyecto de investigación Dispositivos de creación escénica para una teatralidad transdisciplinar, de la FFHA-UNSJ

Se verá el viernes 5 de septiembre, a las 21:30 h, en el Espacio Teatral TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Entradas: Promo anticipadas $8.000. Entrada General: $10.000 en www.entradaweb.com.ar

El sábado 6 habrá una charla, con entrada gratuita, sobre la escena contemporánea, tomando como punto de partida esta obra. Será a las 11 hs, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Exponen: Dra. Gabriela Simón, Dra. Alicia Castañeda y Dr. Federico Cabrera. Modera Esp. Melina Echevarría Peinado.