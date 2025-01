Wanda Nara filtró videos y chats privados sobre la casa que compró Mauro Icardi en Nordelta Luego del escándalo desatado por su participación en LAM, la conductora mostró el material que refleja las intenciones que tenía de comprar la propiedad junto a su entonces marido

La historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentra todavía en desarrollo y a medida que pasan los días, o las horas, no dejan de sumar capítulos que complican la trama en cada giro. El jueves por la noche, un nuevo escándalo estalló luego de que la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) publicara un mensaje en el que aseguraba que el futbolista dejó de pagar la obra social y el colegio de las pequeñas y luego en una conversación telefónica con LAM (América TV) confesó que la propiedad que adquirió Icardi era la casa de sus sueños.

Desde que está separación se confirmó, los acercamientos del delantero con la China Suárez, la tercera en discordia en la relación desde el inicio del Wandagate, se hicieron evidentes en las redes sociales y en los últimos días las coincidencias entre ellos fueron acrecentándose, dejando en claro que se encuentran pasando el tiempo juntos en la propiedad que compró el futbolista en Nordelta. “La casa que compró Mauro era la casa que yo había ido a visitar. Ahora me contaron que la compró él y que firmó el contrato con ella al lado, es de una morbosidad tremenda”, declaró Wanda respecto a la propiedad ubicada en Nordelta.

Por otro lado, la empresaria reveló las intenciones que tenía para esa mansión: “En esa casa nosotros hablábamos que cuando Mauro se retirara íbamos a ir a vivir juntos ahí. Entonces es muy fuerte hacer una cosa así. Él puede querer la misma casa que yo, pero yo sé que esa casa a él ni siquiera le gustaba”.

Las imágenes que compartió Mauro Icardi de la propiedad en cuestión Las imágenes que compartió Mauro Icardi de la propiedad en cuestión

Ahora, cansada de lo que dice la gente, usó sus redes sociales para subir una serie de videos y chats que muestran que ella tenía puesto el ojo en la propiedad. Allí se la puede ver en una de las habitaciones, que tiene un gran balcón con vista a la laguna y a la piscina, tal como lo documenta el video que ella misma registra.

Si bien en el clip que compartió con sus 17 millones de seguidores no hace foco en los detalles del cuarto, se puede ver que el balcón lateral tiene una reja muy particular y vista a la laguna que rodea todo el terreno, lo que coincide con la vista que mostró Mauro de su cuarto.

Por otro lado, a lo lejos se puede ver que la propiedad cuenta con una gran piscina, rodeada por un amplio jardín, ambiente que encaja a la perfección con las fotografías que subió a lo largo de los días el exjugador del PSG, con la única diferencia de que ahora tiene un inflable para que las pequeñas jueguen.

En el segundo, que es más corto, se puede ver el exterior de la casa, con un deck que da a la laguna y con muebles de exterior, mientras la encargada de hacer el tour le cuenta los detalles de la vivienda. No satisfecha con compartir el momento en el que conocía el lugar en el que quería envejecer con Mauro, compartió las capturas de pantalla de la conversación que mantuvieron en aquel momento.

Se trata de una serie de mensajes del 30 de marzo del año 2023 que Nara le reenvió a su expareja. “Wandita ¿cómo andas? ¿Te acordás la casa que te había mandado en la isla?“, comienza la misiva que le enviaron, que acompañó con un link con todos los detalles de la propiedad y agregó: “Es para vos”. Ante esto, el futbolista solo tardó dos minutos en responder y le dijo: “¡Qué bueno! ¡Comprátela! Si tanto te gusta, comprátela“.

“Ok” fue la sencilla respuesta de la dueña de una empresa de cosméticos. Unos minutos más tarde subió una segunda captura de pantalla, en esta ocasión entre el rosarino y un tercero. “Ya se la devolveré cada una de las cosas donde más le duela. Que se siga creyendo viva y que ningunea, me boludea, me ignora… Ya tendré mi momento”, estas palabras, que se pueden tomar como una amenaza, recibieron la siguiente respuesta: “Ojalá las cosas terminen bien”.

Sin embargo, el deseo del otro interlocutor no fue bien recibido y el delantero del Galatasaray aseguró que no iban a llegar a buen puerto: “No hay chances. Van a terminar para el orto y no voy a tener piedad de nada”. Luego de una hora de subir esta catarata de contenido tomo la decisión de borrarlo de sus redes sociales, modus operandi que adoptó en el último tiempo.