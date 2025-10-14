Wanda Nara acudió como invitada a un programa de streaming tras el exitoso debut de “MasterChef Clebrity” y se mostró muy conforme con su vuelta a Telefe.
Lo primero que hizo fue preguntarle a Homero Pettinato cómo pudo dejar ir a Sofía “La Reini” Gonet, una de las participantes del reality que, al parecer, lo nombra mucho durante las grabaciones.
Wanda contó que se está cuidando con la alimentación y no dudó en desayunar durante la entrevista. “Me gusta cocinar, cuando tengo tiempo libre, me encanta”, aseguró.
Al ser consultada por Maxi López, que dijo que vivía a congelados cuando estaban juntos, respondió: “Soy una candidata bárbara, yo te doy cocina, familia, looks, tengo muchas cosas positivas, te doy todo de mí”.
“Que Maxi esté en la tele, o sea, me imagino a cualquiera de mis ex haciendo Masterchef, menos a Maxi, porque odiaba los medios, odiaba la tele, una vez sola creo que fuimos a lo de Susana, porque amaba a Susana”, comentó.
Sobre su relación con Martín Migueles, dijo: “Estoy muy bien, muy feliz. No estoy ocultando, estoy cuidando. Me entrenaba, tenía una contractura y me la sacó”.
Mientras que al ser consultada por Mauro Icardi, reveló que espera que en un futuro pueda tener el vínculo que ahora tiene con Maxi: “Yo soy una mina que me olvido todo, bueno, imagínate que me olvide todo lo que había pedido, me olvido, entonces es como que en un tiempito seguramente me olvide”.
“Él está luchando para que mis hijas y yo volvamos a Turquía. La restitución de la que hablan es que se vayan mis hijas conmigo a Turquía. No quiero que mis hijas vivan con la que fue su amante”, afirmó la conductora, que aún no pudo recuperar sus cosas y que espera que deje de malgastar su dinero en abogadas: “Yo no tengo diálogo, mis hijas sí, pero no las ve desde que se fue”.