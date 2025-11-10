Wanda Nara presentó una cautelar antes del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas El enfrentamiento no cesa y la conductora no dejará pasar algunos detalles.

La pulseada judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo. A casi cinco meses del último encuentro de las nenas con su padre, el regreso del delantero a la Argentina prometía reencuentro, pero el aire se cargó de tensión: en la previa, y mientras la presencia de la China Suárez vuelve a cruzar caminos en esta historia interminable, Wanda interpuso una nueva medida cautelar contra su ex.

La información se conoció por parte de Gustavo Méndez, que en la primera emisión de La Mañana con Moria (El Trece) dio detalles del expediente. Según relató el periodista, Wanda presentó el pedido judicial el pasado viernes, buscando evitar cualquier tipo de contacto entre la China y sus hijos con las niñas que tiene junto al futbolista.

El texto, firmado por el abogado Nicolás Payarola, no deja lugar a dudas sobre la preocupación y el control solicitado por la empresaria. “Que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién”, rezaba el documento.

Pero no solo pide detalles, sino que la empresaria fue un paso más allá al exigir que durante la próxima visita, programada para este martes, la voluntad de las niñas, expresada ante la licenciada Fernanda Matera, se respete a rajatabla.

El documento solicita que el encuentro con el papá “sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la imposibilidad de que la pareja del señor Icardi, la señora Suárez, como así también la niñera Silvia Lucero y sus hijos puedan participar del encuentro”.

La medida cautelar añade un fuerte condicionamiento económico: “En caso de ser aprobada la medida y de que Icardi no cumpliera lo impuesto durante el encuentro, deberá pagar una multa de 100 millones de pesos”. Así, la historia suma un capítulo más al ya largo Wandagate, donde cada movimiento legal trasciende a los medios y se convierte en tendencia instantánea.

En el estudio, la flamante conductora Moria Casán puso su toque particular y opinó sin filtro sobre el pedido de Wanda. “¿Pero qué les hace la plata si son recontra millonarios? Te tiran la cartera Birkin, te tiran millones, porque cada pe… que se tiran le pone 10 millones, 20 palos, 30 palos. Está todo bien, pero te quiero decir, es una obscenidad de ver quién la tiene más grande en cuanto a la billetera”, resaltó, desdramatizando la batalla económica y remarcando el trasfondo mediático.